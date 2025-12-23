Υπουργικό Συμβούλιο: Στις 11:00 η συνεδρίαση – Τι θα πει ο Πρωθυπουργός στους αγρότες και η ατζέντα για τις μεταρρυθμίσεις

Συνεδριάζει σήμερα στις 11:00 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο Πρωθυπουργός κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στη συνεδρίαση αναμένεται να στείλει μήνυμα στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους να σεβαστούν την κοινωνία τις μέρες των γιορτών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ήδη δηλώσει ότι το κλείσιμο δρόμων, λιμανιών και αεροδρομίων και η ταλαιπωρία της κοινωνίας δεν θα έχουν θετική επίπτωση στα αιτήματα των αγροτών.

Αυτή είναι η τελευταία συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου για το 2025 και ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να τοποθετηθεί για τις προτεραιότητες της κυβέρνησης για το νέο έτος.

Στην κορυφή της ατζέντας της συνεδρίασης είναι οι μεταρρυθμίσεις και συγκεκριμένα το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής 2026, το οποίο θα παρουσιάσουν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργό Επικρατείας Κωστής Χατζηδάκης και ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ήδη διαμηνύσει στους υπουργούς ότι πρέπει να «τρέξουν» τις μεταρρυθμίσεις και στο Ενοποιημένο Σχέδιο θα παρουσιαστούν οι προτεραιότητες που έχει η κυβέρνηση και πρέπει να υλοποιήσει το κάθε υπουργείο.

Στο Μέγαρο Μαξίμου βλέπουν από τις δημοσκοπήσεις ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι αγροτικές κινητοποιήσεις τους έχουν κοστίσει στην εικόνα της κυβέρνησης. Έτσι ο Πρωθυπουργός θέλει η κυβέρνηση να παράγει έργο και να δώσει δείγματα γραφής στους πολίτες ότι είναι σε θέση να κυβερνήσει αποτελεσματικά τη χώρα.

Στη συνεδρίαση του Υπουργικού θα παρουσιαστεί επίσης το νομοσχέδιο για το Ενιαίο Ψηφιακό Μητρώο Παρακολούθησης Υποθέσεων Διαφθοράς από τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και τον υφυπουργό Γιάννη Μπούγα.

Παράλληλα θα παρουσιαστεί από τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη το νομοσχέδιο για την αναμόρφωση του συστήματος πρόληψης, ετοιμότητας και απόκρισης έναντι δασικών πυρκαγιών και λοιπών φυσικών, τεχνολογικών ή ανθρωπογενών καταστροφών,

Τέλος θα υπάρξει και εισήγηση από τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου σχετικά με πρακτικές οδηγίες για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης από τα Υπουργεία.