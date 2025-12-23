Κίνηση: Καθυστερήσεις στον Κηφισό – Μποτιλιάρισμα γύρω από το λιμάνι του Πειραιά

Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα πραγματοποιείται η κίνηση των οχημάτων αυτή την ώρα, το πρωί της Τρίτης (23/12) στην Αττική, με καθυστερήσεις να καταγράφονται σε τμήματα του Κηφισού, στο κέντρο της Αθήνας και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Συγκεκριμένα, μποτιλιάρισμα σημειώνεται στον Κηφισό, και στα δύο ρεύματα, στο ύψος των ΚΤΕΛ, ενώ στην Κηφισίας στο ύψος του Ψυχικού.

Στο κέντρο της Αθήνας, η εικόνα είναι καλύτερη, αφού υπάρχει κίνηση μόνο στην Βασ. Σοφίας και στην Βασ. Κωνσταντίνου.

Παράλληλα, μικρές καθυστερήσεις καταγράφονται και στη λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά, καθώς και στην παραλιακή στο ύψος του Αλίμου, αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

