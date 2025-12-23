Κίνηση: Καθυστερήσεις στον Κηφισό – Μποτιλιάρισμα γύρω από το λιμάνι του Πειραιά

Σύνοψη από το

  • Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα πραγματοποιείται η κίνηση των οχημάτων το πρωί της Τρίτης στην Αττική, με καθυστερήσεις να καταγράφονται σε τμήματα του Κηφισού και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
  • Συγκεκριμένα, μποτιλιάρισμα σημειώνεται στον Κηφισό, και στα δύο ρεύματα, στο ύψος των ΚΤΕΛ, ενώ καθυστερήσεις υπάρχουν και στην Κηφισίας στο ύψος του Ψυχικού.
  • Παράλληλα, καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό, με 10-15 λεπτά από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 5-10 λεπτά στην έξοδο για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Κίνηση: Καθυστερήσεις στον Κηφισό – Μποτιλιάρισμα γύρω από το λιμάνι του Πειραιά

Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα πραγματοποιείται η κίνηση των οχημάτων αυτή την ώρα, το πρωί της Τρίτης (23/12) στην Αττική, με καθυστερήσεις να καταγράφονται σε τμήματα του Κηφισού, στο κέντρο της Αθήνας και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Συγκεκριμένα, μποτιλιάρισμα σημειώνεται στον Κηφισό, και στα δύο ρεύματα, στο ύψος των ΚΤΕΛ, ενώ στην Κηφισίας στο ύψος του Ψυχικού.

Στο κέντρο της Αθήνας, η εικόνα είναι καλύτερη, αφού υπάρχει κίνηση μόνο στην Βασ. Σοφίας και στην Βασ. Κωνσταντίνου.

Παράλληλα, μικρές καθυστερήσεις καταγράφονται και στη λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά, καθώς και στην παραλιακή στο ύψος του Αλίμου, αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Δείτε LIVE πού έχει κίνηση

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ιώσεις και γρίπη: Το Νο1 πράγμα που πρέπει να κάνετε αμέσως αφού ταξιδέψετε για να μην κολλήσετε

6 τρόποι να παραμείνετε ζεστοί τη νύχτα χωρίς να ανάψετε τη θέρμανση

Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων: Πότε θα κάνει πρεμιέρα – Ερωτήσεις και απαντήσεις για τη λειτουργία του

Χριστούγεννα: Πόσο ακριβότερο είναι το γιορτινό τραπέζι – Τι θα αγοράσουν φέτος οι καταναλωτές

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
08:02 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Με μπλόκα η έξοδος των εκδρομέων για τα Χριστούγεννα – Οι αγρότες αναδιατάσσουν τα τρακτέρ τους

Η αγωνία χιλιάδων εκδρομέων των Χριστουγέννων κορυφώνεται για το αν θα καταφέρουν να ταξιδέψου...
07:10 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 23 Δεκεμβρίου

Τρίτη 23 Δεκεμβρίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα: Νήφων...
06:45 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Επίθεση με μολότοφ σε περιπολικό πίσω από το τουρκικό προξενείο – ΒΙΝΤΕΟ

Εμπρηστική επίθεση σε βάρος περιπολικού της ΕΛ.ΑΣ. σημειώθηκε τα ξημερώματα από ομάδα κουκουλο...
23:18 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Επεισόδιο ξυλοδαρμού με ρόπαλα στην Πάτρα – Συνελήφθη 40χρονος 

Ένα σοβαρό επεισόδιο ξυλοδαρμού  απασχολεί τις τελευταίες ώρες, τις αστυνομικές Αρχές της Πάτρ...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα