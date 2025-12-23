Βινς Ζαμπέλα: Σκοτώθηκε σε τροχαίο ο συνδημιουργός του «Call of Duty» – Βίντεο-σοκ από την πρόσκρουση της κόκκινης Ferrari του

Σύνοψη από το

  • Ο Βινς Ζαμπέλα, συνδημιουργός του Call of Duty και ιδρυτής της Respawn Entertainment, σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα στην Καλιφόρνια σε ηλικία 55 ετών.
  • Συγκλονιστικό βίντεο που κυκλοφόρησε τις τελευταίες ώρες φέρεται να καταγράφει τη στιγμή του δυστυχήματος, όπου η Ferrari του προσέκρουσε σε τσιμεντένιο στηθαίο και τυλίχθηκε στις φλόγες, με αποτέλεσμα τον θάνατο και ενός επιβάτη.
  • Ο Ζαμπέλα θεωρείται ένας από τους πιο επιδραστικούς δημιουργούς στον χώρο των video games, με την Electronic Arts να αναφέρει ότι «η επιρροή του […] ήταν βαθιά και εκτεταμένη».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Βινς Ζαμπέλα: Σκοτώθηκε σε τροχαίο ο συνδημιουργός του «Call of Duty» – Βίντεο-σοκ από την πρόσκρουση της κόκκινης Ferrari του
Φωτογραφίες: AP, X

Ο κόσμος της βιομηχανίας των video games θρηνεί την απώλεια ενός από τους ανθρώπους που καθόρισαν όσο λίγοι τη σύγχρονη μορφή των παιχνιδιών πρώτου προσώπου (FPS), καθώς ο Βινς Ζαμπέλα, συνδημιουργός του Call of Duty και ιδρυτής της Respawn Entertainment, σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα στην Καλιφόρνια σε ηλικία 55 ετών.

Τον θάνατο του Βινς Ζαμπέλα επιβεβαίωσε τη Δευτέρα η Electronic Arts. Η είδηση προκάλεσε κύμα συγκίνησης και φόρων τιμής προς έναν δημιουργικό νου, το έργο του οποίου συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση των σύγχρονων παιχνιδιών.

Ο Ζαμπέλα, που θεωρείται ένας από τους πιο αναγνωρισμένους και επιδραστικούς δημιουργούς στον χώρο.


Τις τελευταίες ώρες κυκλοφόρησε και ένα συγκλονιστικό βίντεο που φέρεται να καταγράφει τη στιγμή του δυστυχήματος με τη Ferrari που οδηγούσε ο Βινς Ζαμπέλα.

Το βίντεο, το οποίο αφορά το τροχαίο που σημειώθηκε την Κυριακή στο Λος Άντζελες, δείχνει το πολυτελές όχημα να προσκρούει σε τσιμεντένιο στηθαίο στον δρόμο, βόρεια της πόλης.


Η Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων της Καλιφόρνιας (California Highway Patrol) ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι «για άγνωστους λόγους, το όχημα εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε σε τσιμεντένιο εμπόδιο και τυλίχθηκε πλήρως στις φλόγες», χωρίς να κατονομάζει τα δύο θύματα του δυστυχήματος.

Η ίδια υπηρεσία πρόσθεσε ότι τόσο ο οδηγός όσο και ένας επιβάτης, ο οποίος εκτινάχθηκε έξω από το όχημα, υπέκυψαν στα τραύματά τους.

Ο Βινς Ζαμπέλα ήταν ευρέως γνωστός για τον ρόλο του ως συνδημιουργός της σειράς Call of Duty, αλλά και ως ιδρυτής της Respawn Entertainment, του στούντιο πίσω από επιτυχημένους τίτλους όπως τα Titanfall, Apex Legends και τα παιχνίδια της σειράς Star Wars Jedi.

Ξεκίνησε την πορεία του τη δεκαετία του 1990 ως σχεδιαστής σε βιντεοπαιχνίδια και το 2002 συνίδρυσε την Infinity Ward, συμβάλλοντας καθοριστικά στο λανσάρισμα του πρώτου Call of Duty το 2003.

Αργότερα, η Activision εξαγόρασε το στούντιο, ωστόσο ο Ζαμπέλα αποχώρησε υπό έντονες και αμφιλεγόμενες συνθήκες και το 2010 ίδρυσε τη Respawn Entertainment, την οποία η Electronic Arts εξαγόρασε το 2017.


Στην Electronic Arts, ο Ζαμπέλα ανέλαβε στη συνέχεια τον ρόλο της αναζωογόνησης της σειράς Battlefield, εδραιώνοντας τη φήμη του ως μία από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες στη σύγχρονη ιστορία των παιχνιδιών first-person shooter.

Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η Electronic Arts ανέφερε: «Πρόκειται για μια αδιανόητη απώλεια και η καρδιά μας είναι με την οικογένεια του Βινς, τους αγαπημένους του και όλους όσοι επηρεάστηκαν από το έργο του». Η εταιρεία πρόσθεσε ότι «η επιρροή του Βινς στη βιομηχανία των video games ήταν βαθιά και εκτεταμένη», σημειώνοντας πως «το έργο του βοήθησε να διαμορφωθεί η σύγχρονη διαδραστική ψυχαγωγία».


Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και η ανακοίνωση της Respawn Entertainment, η οποία δημοσιεύθηκε μέσω του λογαριασμού Battlefield στην πλατφόρμα X, και εξήρε τον Ζαμπέλα «για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιαζόταν καθημερινά στη δουλειά, εμπιστευόταν τις ομάδες του, ενθάρρυνε τολμηρές ιδέες και πίστευε στο Battlefield και στους ανθρώπους που το δημιουργούσαν».


Στην ίδια δήλωση αναφέρεται ότι ο Ζαμπέλα «υποστήριζε με πάθος αυτό που πίστευε ότι ήταν σωστό για τους ανθρώπους πίσω από αυτά τα στούντιο και για τους παίκτες μας, γιατί αυτό είχε σημασία».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποια συμπτώματα έχει το μίνι εγκεφαλικό – Μπορεί να εμφανιστούν ακόμα και μήνες πριν από ένα βαρύ επεισόδιο

Στοιχεία σοκ για τη χρήση ναρκωτικών και αλκοόλ από ανήλικους-Καμπανάκι κινδύνου ενόψει γιορτών

Προκήρυξη ΑΣΕΠ για 2.217 μόνιμες θέσεις στο Δημόσιο: Ποιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση και μέχρι τι ώρα

ΟΠΕΚΕΠΕ: Σήμερα ανοίγει η πλατφόρμα για τα αγροτεμάχια – Ποιους αφορά

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
09:55 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Κωνσταντινούπολη: Ελληνίδα έπεσε θύμα ερωτικής απάτης και έχασε 60.000 ευρώ – Η παγίδα που της έστησε ο «Μουράτ από τον Λίβανο»

Μια υπόθεση απάτης αποκαλύφθηκε στην Κωνσταντινούπολη, με θύμα μια 60χρονη Ελληνίδα και δράστη...
09:20 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Τζέι Ντι Βανς: «Σαν να με χτύπησε τρένο» – Φωτογραφίες από την εξαντλητική προπόνηση με την ελίτ μονάδα του Πολεμικού Ναυτικού

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, συμμετείχε τη Δευτέρα σε μια απαιτητική στρατιωτική προ...
08:55 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Ουκρανία: Συναγερμός στο Κίεβο έπειτα από αεροπορική επιδρομή της Ρωσίας – Μεγάλης έκτασης διακοπές ρεύματος, στα καταφύγια ο κόσμος

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν τις πρώτες πρωινές ώρες αεροπορική επιδρομή εναντίον το...
06:36 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Σοκ στη Βρετανία με «υπόθεση Πελικό»: 49χρονος κατηγορείται ότι νάρκωνε και βίαζε επί 13 χρόνια τη σύζυγό του – Είχε 5 συνεργούς

Μετά την Γερμανία, και στη Βρετανία αποκαλύπτεται «υπόθεση Πελικό», καθώς ένας 49χρονος κατηγο...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα