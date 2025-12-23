Βινς Ζαμπέλα: Σκοτώθηκε σε τροχαίο ο συνδημιουργός του «Call of Duty» – Βίντεο-σοκ από την πρόσκρουση της κόκκινης Ferrari του

Ο κόσμος της βιομηχανίας των video games θρηνεί την απώλεια ενός από τους ανθρώπους που καθόρισαν όσο λίγοι τη σύγχρονη μορφή των παιχνιδιών πρώτου προσώπου (FPS), καθώς ο Βινς Ζαμπέλα, συνδημιουργός του Call of Duty και ιδρυτής της Respawn Entertainment, σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα στην Καλιφόρνια σε ηλικία 55 ετών.

Τον θάνατο του Βινς Ζαμπέλα επιβεβαίωσε τη Δευτέρα η Electronic Arts. Η είδηση προκάλεσε κύμα συγκίνησης και φόρων τιμής προς έναν δημιουργικό νου, το έργο του οποίου συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση των σύγχρονων παιχνιδιών.

Ο Ζαμπέλα, που θεωρείται ένας από τους πιο αναγνωρισμένους και επιδραστικούς δημιουργούς στον χώρο.

Vince Zampella had one of the most legendary runs in videogames. Anything he touched turned into gold. His loss will be felt deeply in this industry. RIP pic.twitter.com/UeKiDfGw5m — Intisar Ahmad 🇧🇩🇵🇸 (@cyborgsmosh1612) December 22, 2025



Τις τελευταίες ώρες κυκλοφόρησε και ένα συγκλονιστικό βίντεο που φέρεται να καταγράφει τη στιγμή του δυστυχήματος με τη Ferrari που οδηγούσε ο Βινς Ζαμπέλα.

Το βίντεο, το οποίο αφορά το τροχαίο που σημειώθηκε την Κυριακή στο Λος Άντζελες, δείχνει το πολυτελές όχημα να προσκρούει σε τσιμεντένιο στηθαίο στον δρόμο, βόρεια της πόλης.

🚨Footage of the accident in which Call of Duty creator Vince Zampella died. The video shows a red Ferrari 296 GTS speeding out of a tunnel, skidding and crashing into a concrete barrier. After the impact, the sports car caught fire. Zampella and the passenger died at the scene. pic.twitter.com/InE6IOMf6O — BiffBifford™ 🇺🇸 (@TBifford) December 23, 2025



Η Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων της Καλιφόρνιας (California Highway Patrol) ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι «για άγνωστους λόγους, το όχημα εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε σε τσιμεντένιο εμπόδιο και τυλίχθηκε πλήρως στις φλόγες», χωρίς να κατονομάζει τα δύο θύματα του δυστυχήματος.

Η ίδια υπηρεσία πρόσθεσε ότι τόσο ο οδηγός όσο και ένας επιβάτης, ο οποίος εκτινάχθηκε έξω από το όχημα, υπέκυψαν στα τραύματά τους.

Ο Βινς Ζαμπέλα ήταν ευρέως γνωστός για τον ρόλο του ως συνδημιουργός της σειράς Call of Duty, αλλά και ως ιδρυτής της Respawn Entertainment, του στούντιο πίσω από επιτυχημένους τίτλους όπως τα Titanfall, Apex Legends και τα παιχνίδια της σειράς Star Wars Jedi.

Ξεκίνησε την πορεία του τη δεκαετία του 1990 ως σχεδιαστής σε βιντεοπαιχνίδια και το 2002 συνίδρυσε την Infinity Ward, συμβάλλοντας καθοριστικά στο λανσάρισμα του πρώτου Call of Duty το 2003.

Αργότερα, η Activision εξαγόρασε το στούντιο, ωστόσο ο Ζαμπέλα αποχώρησε υπό έντονες και αμφιλεγόμενες συνθήκες και το 2010 ίδρυσε τη Respawn Entertainment, την οποία η Electronic Arts εξαγόρασε το 2017.

Vince Zampella, head of Respawn Entertainment and known for working on the Call of Duty, Titanfall, Star Wars Jedi, and Battlefield franchises, has died at the age of 55. pic.twitter.com/TCoeclv3rm — IGN (@IGN) December 22, 2025



Στην Electronic Arts, ο Ζαμπέλα ανέλαβε στη συνέχεια τον ρόλο της αναζωογόνησης της σειράς Battlefield, εδραιώνοντας τη φήμη του ως μία από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες στη σύγχρονη ιστορία των παιχνιδιών first-person shooter.

Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η Electronic Arts ανέφερε: «Πρόκειται για μια αδιανόητη απώλεια και η καρδιά μας είναι με την οικογένεια του Βινς, τους αγαπημένους του και όλους όσοι επηρεάστηκαν από το έργο του». Η εταιρεία πρόσθεσε ότι «η επιρροή του Βινς στη βιομηχανία των video games ήταν βαθιά και εκτεταμένη», σημειώνοντας πως «το έργο του βοήθησε να διαμορφωθεί η σύγχρονη διαδραστική ψυχαγωγία».

This is an unimaginable loss, and our hearts are with Vince’s family, his loved ones, and all those touched by his work. Vince’s influence on the video game industry was profound and far-reaching. A friend, colleague, leader and visionary creator, his work helped shape modern… https://t.co/af2C4bvsmE — Electronic Arts (@EA) December 22, 2025



Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και η ανακοίνωση της Respawn Entertainment, η οποία δημοσιεύθηκε μέσω του λογαριασμού Battlefield στην πλατφόρμα X, και εξήρε τον Ζαμπέλα «για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιαζόταν καθημερινά στη δουλειά, εμπιστευόταν τις ομάδες του, ενθάρρυνε τολμηρές ιδέες και πίστευε στο Battlefield και στους ανθρώπους που το δημιουργούσαν».

We are heartbroken by the loss of Vince Zampella, a creative leader whose work shaped generations of players and helped define what modern shooters and action games could be. Across a remarkable career, Vince played a foundational role in franchises including Call of Duty,… pic.twitter.com/M2NgyJRWu2 — Battlefield (@Battlefield) December 22, 2025



Στην ίδια δήλωση αναφέρεται ότι ο Ζαμπέλα «υποστήριζε με πάθος αυτό που πίστευε ότι ήταν σωστό για τους ανθρώπους πίσω από αυτά τα στούντιο και για τους παίκτες μας, γιατί αυτό είχε σημασία».