Πλεύρης για Δούκα: Ο δήμος Αθηναίων απαγόρευσε στη χορωδία της λέσχης Φιλίας Αμπελοκήπων να μου πει τα κάλαντα – Κάποιος μίλησε για σκοταδισμό

Με δύο αναρτήσεις του στα social media, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, απαντά στον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, καθώς όπως αναφέρει ο δήμος απαγόρευσε στη χορωδία της Λέσχης Φιλίας Αμπελοκήπων να του πει τα κάλαντα λόγω της χθεσινής τους κόντρας.

«Σήμερα στις 12.00 είχα κανονίσει θεσμικά να έλθει στο Υπουργείο Μετανάστευσης να πει τα κάλαντα η χορωδία της Λέσχης Φιλίας Αμπελοκηπων. Μόλις ενημερώθηκα ότι λόγω της χθεσινής μου διαφωνίας με τον κ. Δούκα, η διοίκηση της Λέσχης Φιλίας ακυρώνει. Κάποιος μίλησε για σκοταδισμό» αναφέρει ο κ. Πλεύρης.

Σήμερα στις 12.00 είχα κανονίσει θεσμικά να έλθει στο Υπουργείο Μετανάστευσης να πει τα κάλαντα η χορωδία της Λέσχης Φιλίας Αμπελοκηπων.Μόλις ενημερώθηκα ότι λόγω της χθεσινής μου διαφωνίας με τον κ. @h_doukas η διοίκηση της Λέσχης Φιλίας ακυρώνει. Κάποιος μίλησε για σκοταδισμό. — Θάνος Πλεύρης (@thanosplevris) December 22, 2025

Στη συνέχεια ο κ. Πλεύρης επανήλθε με νέα ανάρτηση τονίζοντας ότι «Από τη στιγμή που ο δήμος Αθηναίων απαγόρευσε στη χορωδία της λέσχης Φιλίας Αμπελοκήπων να έλθει να μου πει τα κάλαντα, επισκέφτηκα εγώ τα μέλη της για να τους δώσω τα δώρα. Ευελπιστώ το επόμενο βήμα να μην είναι η απαγόρευση μου στους χώρους του δήμου, επειδή διαφωνώ με το δήμαρχο».