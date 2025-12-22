Πλεύρης για Δούκα: Ο δήμος Αθηναίων απαγόρευσε στη χορωδία της λέσχης Φιλίας Αμπελοκήπων να μου πει τα κάλαντα – Κάποιος μίλησε για σκοταδισμό

  • Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, απαντά στον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, μέσω δύο αναρτήσεων στα social media.
  • Ο κ. Πλεύρης αναφέρει ότι η χορωδία της Λέσχης Φιλίας Αμπελοκήπων ακύρωσε την επίσκεψή της στο Υπουργείο Μετανάστευσης για τα κάλαντα, «λόγω της χθεσινής μου διαφωνίας με τον κ. Δούκα».
  • Στη συνέχεια, ο κ. Πλεύρης επισκέφτηκε ο ίδιος τα μέλη της χορωδίας για να τους δώσει δώρα, δηλώνοντας: «Ευελπιστώ το επόμενο βήμα να μην είναι η απαγόρευση μου στους χώρους του δήμου, επειδή διαφωνώ με το δήμαρχο».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Με δύο αναρτήσεις του στα social media, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, απαντά στον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, καθώς όπως αναφέρει ο δήμος απαγόρευσε στη χορωδία της Λέσχης Φιλίας Αμπελοκήπων να του πει τα κάλαντα λόγω της χθεσινής τους κόντρας.

«Σήμερα στις 12.00 είχα κανονίσει θεσμικά να έλθει στο Υπουργείο Μετανάστευσης να πει τα κάλαντα η χορωδία της Λέσχης Φιλίας Αμπελοκηπων. Μόλις ενημερώθηκα ότι λόγω της χθεσινής μου διαφωνίας με τον κ. Δούκα, η διοίκηση της Λέσχης Φιλίας ακυρώνει. Κάποιος μίλησε για σκοταδισμό» αναφέρει ο κ. Πλεύρης.

Στη συνέχεια ο κ. Πλεύρης επανήλθε με νέα ανάρτηση τονίζοντας ότι «Από τη στιγμή που ο δήμος Αθηναίων απαγόρευσε στη χορωδία της λέσχης Φιλίας Αμπελοκήπων να έλθει να μου πει τα κάλαντα, επισκέφτηκα εγώ τα μέλη της για να τους δώσω τα δώρα. Ευελπιστώ το επόμενο βήμα να μην είναι η απαγόρευση μου στους χώρους του δήμου, επειδή διαφωνώ με το δήμαρχο».

13:10 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Μαρινάκης για αγρότες: Οι διώξεις και οι έλεγχοι γίνονται από τις αρμόδιες αρχές – Για κάποιους το πάρτι τελείωσε

Για τις αγροτικές κινητοποιήσεις μίλησε στην ενημέρωση των δημοσιογράφων ο Κυβερνητικός Εκπρόσ...
12:23 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Από τα μέσα Ιανουαρίου τα πρώτα «ραβασάκια» στους οδηγούς από τις έξυπνες κάμερες – Τι δήλωσε ο Παπαστεργίου

Από τον Ιανουάριο θα έρθουν στους οδηγούς τα πρώτα «ραβασάκια» για παραβάσεις που θα καταγραφο...
07:42 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Κυριάκος Μητσοτάκης: Επίσκεψη σε Ιερουσαλήμ και Ραμάλα – Θα συναντηθεί με Νετανιάχου, Αμπάς και θα συμμετάσχει στην τριμερή Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ

Η σημερινή επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ιερουσαλήμ αποσκοπεί στην περαιτέ...
20:50 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Αποχώρησε από το Κίνημα Δημοκρατίας η Κυριακή Μάλαμα – Οι αιχμές για τον Στέφανο Κασσελάκη

Την αποχώρησή της από το Κίνημα Δημοκρατίας ανακοίνωσε το απόγευμα της Κυριακής 21 Δεκεμβρίου ...
