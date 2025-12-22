Οι αγρότες έκλεισαν την σήραγγα των Τεμπών για τα φορτηγά – Εκτροπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων από την Αστυνομία – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας προχώρησαν το μεσημέρι της Δευτέρας (22/12) στον αποκλεισμό της σήραγγας των Τεμπών για τα φορτηγά, στο πλαίσιο της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεών τους.

Τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα ξεκίνησαν οργανωμένα από τον κόμβο της Νίκαιας Λάρισας και κινήθηκαν προς τον αυτοκινητόδρομο Αθηνών-Θεσσαλονίκης, υλοποιώντας την απόφαση του μπλόκου για συμβολική δράση.

Σημειώνεται ότι οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας είχαν αποφασίσει ότι ο αποκλεισμός στις δύο σήραγγες -και της ανόδου και της καθόδου- θα αφορά μόνο τη διέλευση των φορτηγών οχημάτων και θα διαρκέσει περίπου πέντε ώρες, ενώ η κυκλοφορία των ΙΧ και των λεωφορείων θα διεξαγόταν κανονικά.

Ωστόσο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, οι δυνάμεις της αστυνομίας, που βρίσκονται στο σημείο, δεν επέτρεψαν την τμηματική διέλευση και οι σήραγγες έκλεισαν. Πλέον, η κυκλοφορία γίνεται από την παλαιά εθνική οδό μέσω της κοιλάδας των Τεμπών.

Οι επόμενες κινήσεις των αγροτών θα καθοριστούν σε συντονισμό με τα υπόλοιπα μπλόκα της χώρας, ανάλογα με τις εξελίξεις γύρω από τα αιτήματά τους.

Οι αγρότες επισημαίνουν ότι η συγκεκριμένη παρέμβαση έχει συμβολικό χαρακτήρα και στοχεύει στην ανάδειξη των αιτημάτων τους, ενώ διευκρινίζουν ότι ενόψει του τριημέρου των Χριστουγέννων θα διασφαλιστεί η απρόσκοπτη μετακίνηση των ταξιδιωτών.

Δείτε σε βίντεο την στιγμή που τα τρακτέρ ξεκίνησαν από το μπλόκο της Νίκαιας: