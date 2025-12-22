Οι αγρότες έκλεισαν την σήραγγα των Τεμπών για τα φορτηγά – Εκτροπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων από την Αστυνομία – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Σύνοψη από το

  • Οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας προχώρησαν στον αποκλεισμό της σήραγγας των Τεμπών για τα φορτηγά, στο πλαίσιο της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεών τους. Ο αποκλεισμός αφορά μόνο τη διέλευση των φορτηγών οχημάτων.
  • Ο αποκλεισμός αναμένεται να διαρκέσει περίπου πέντε ώρες και έχει συμβολικό χαρακτήρα, στοχεύοντας στην ανάδειξη των αιτημάτων των αγροτών.
  • Οι επόμενες κινήσεις θα καθοριστούν σε συντονισμό με τα υπόλοιπα μπλόκα, ενώ διασφαλίζεται η απρόσκοπτη μετακίνηση των ταξιδιωτών ενόψει του τριημέρου των Χριστουγέννων.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Οι αγρότες έκλεισαν την σήραγγα των Τεμπών για τα φορτηγά – Εκτροπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων από την Αστυνομία – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ
Πηγή: larissanet

Οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας προχώρησαν το μεσημέρι της Δευτέρας (22/12) στον αποκλεισμό της σήραγγας των Τεμπών για τα φορτηγά, στο πλαίσιο της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεών τους.

Τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα ξεκίνησαν οργανωμένα από τον κόμβο της Νίκαιας Λάρισας και κινήθηκαν προς τον αυτοκινητόδρομο Αθηνών-Θεσσαλονίκης, υλοποιώντας την απόφαση του μπλόκου για συμβολική δράση.

Σημειώνεται ότι οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας είχαν αποφασίσει ότι ο αποκλεισμός στις δύο σήραγγες -και της ανόδου και της καθόδου- θα αφορά μόνο τη διέλευση των φορτηγών οχημάτων και θα διαρκέσει περίπου πέντε ώρες, ενώ η κυκλοφορία των ΙΧ και των λεωφορείων θα διεξαγόταν κανονικά.

Ωστόσο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, οι δυνάμεις της αστυνομίας, που βρίσκονται στο σημείο, δεν επέτρεψαν την τμηματική διέλευση και οι σήραγγες έκλεισαν. Πλέον, η κυκλοφορία γίνεται από την παλαιά εθνική οδό μέσω της κοιλάδας των Τεμπών.

Πηγή: larissanet
Πηγή: larissanet
πηγή: larissanet
πηγή: larissanet

 

Οι επόμενες κινήσεις των αγροτών θα καθοριστούν σε συντονισμό με τα υπόλοιπα μπλόκα της χώρας, ανάλογα με τις εξελίξεις γύρω από τα αιτήματά τους.

Οι αγρότες επισημαίνουν ότι η συγκεκριμένη παρέμβαση έχει συμβολικό χαρακτήρα και στοχεύει στην ανάδειξη των αιτημάτων τους, ενώ διευκρινίζουν ότι ενόψει του τριημέρου των Χριστουγέννων θα διασφαλιστεί η απρόσκοπτη μετακίνηση των ταξιδιωτών.

Δείτε σε βίντεο την στιγμή που τα τρακτέρ ξεκίνησαν από το μπλόκο της Νίκαιας:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Νέα μελέτη «αθωώνει» τα κορεσμένα λιπαρά; Τι ισχύει για βούτυρο, τυρί και κόκκινο κρέας

Η χειμερινή δραστηριότητα που μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026 και επιδόματα από ΟΠΕΚΑ: Ποιοι πληρώνονται σήμερα

Υπερταμείο: Αυτός είναι ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος των Συγκοινωνιών Αθηνών – Ομίλου ΟΑΣΑ

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
14:13 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Ζωγράφου: Επτά προσαγωγές στην Πολυτεχνειούπολη

Σε επτά προσαγωγές ατόμων από την Πολυτεχνειούπολη στου Ζωγράφου προχώρησε η Αστυνομία το πρωί...
13:46 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Αλεξανδρούπολη: Ξέσπασε οργή μετά τον θάνατο του 3χρονου από ασιτία – Διαλυμένο το σπίτι της οικογένειας, στο νοσοκομείο ο παππούς

Οργή επικρατεί στην Αλεξανδρούπολη για τον θάνατο του 3χρονου παιδιού από ασιτία, μία υπόθεση ...
13:23 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Χριστουγεννιάτικο «θαύμα» στη Φουρνά Ευρυτανίας: Πώς γέμισε ξανά με παιδικά χαμόγελα – «Νιώθω περήφανη» λέει η δασκάλα που «ανέστησε» το ορεινό χωριό

Γεμάτα ζωή και παιδικά χαμόγελα θα είναι τα φετινά Χριστούγεννα, στο χωριό Φουρνά Ευρυτανίας, ...
12:49 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Πηγές ΕΛ.ΑΣ. για μπλόκα: Δεν κλείνει κανένας δρόμος χωρίς λόγο

Πηγές της ΕΛ.ΑΣ. απαντούν σε όσα ακούγονται ότι οι αγρότες ανοίγουν τους δρόμους ενώ η αστυνομ...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα