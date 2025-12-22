Σαρκοζί: Από την «κόλαση» της φυλακής στον «παράδεισο» της Γουαδελούπης – Σε διακοπές με την Κάρλα Μπρούνι και την κόρη τους

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, εκμεταλλευόμενος ειδική άδεια στο πλαίσιο της δικαστικής επιτήρησής του, κάνει διακοπές στη Γουαδελούπη, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Κάρλα Μπρούνι, και την κόρη τους, Τζούλια.

Παρά τη δικαστική του επίβλεψη, που τον υποχρεώνει να παραμένει σε γαλλικό έδαφος, ο Σαρκοζί φαίνεται να απολαμβάνει τον ήλιο και την παραλία, με φωτογραφίες να τον δείχνουν να κάνει τζόκινγκ, ενώ η οικογένεια είχε να επισκεφθεί την Καραϊβική από το 2009, αναφέρει την ιστοσελίδα Linfo.

🇫🇷🇬🇵 Nicolas Sarkozy et Carla Bruni ont été aperçus dans un Beach Club en Guadeloupe.pic.twitter.com/Vs0NFU03Sw — AlertesInfos (@AlertesInfos) December 21, 2025



Η άφιξή τους στη Γουαδελούπη έγινε στις 19 Δεκεμβρίου και ήδη την επόμενη μέρα αρκετοί κάτοικοι τον είδαν να τρέχει στην παραλία Bourg de Sainte-Anne, σύμφωνα με την Outre-Mer la 1ère.

🟡🤩🌴🌴☀️🌎Nicolas Sarkozy en voyage privé en Guadeloupe pour une semaine… sous contrôle judiciaire➕d’infos👉🏾https://t.co/OS6er1WQYe pic.twitter.com/RqoLW5owHx — Guadeloupe la 1ère (@guadeloupela1e) December 20, 2025



Παρά το γεγονός ότι η επίσκεψη στη Γουαδελούπη είναι ιδιωτική, στο πλαίσιο των διακοπών, ο πρώην Γάλλος πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί ανεπίσημα τις επόμενες ημέρες με αρκετούς τοπικούς εκλεγμένους αξιωματούχους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του RTL, ο Σαρκοζί δεν υπέβαλε αίτηση ούτε έλαβε έγκριση από τους δικαστές του Εφετείου για το συγκεκριμένο ταξίδι, καθώς με την παραμονή του στη Γουαδελούπη συμμορφώνεται με την υποχρέωση που του έχει επιβληθεί να μην εγκαταλείπει το εθνικό έδαφος.

Πιθανολογείται ότι επιβεβαίωσε με τους δικαστές ότι η μετακίνησή του είναι συμβατή με το νομικό πλαίσιο της χώρας.

Το Άρθρο 138 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας καθορίζει τις υποχρεώσεις της δικαστικής επίβλεψης, περιλαμβανομένης της υποχρέωσης να μην εγκαταλείπει τα όρια που ορίζει ο δικαστής. Ωστόσο, ο δικαστής μπορεί να τροποποιήσει τις υποχρεώσεις, να τις αφαιρέσει ή να χορηγήσει προσωρινή εξαίρεση από ορισμένες υποχρεώσεις, όπως προβλέπει το Άρθρο 141-1, αναφέρει το Midi Libre.

Ο Σαρκοζί είχε εισαχθεί στις φυλακές Santé στις 21 Οκτωβρίου μετά την καταδίκη του για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση στην υπόθεση χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας του 2007 από τη Λιβύη. Έμεινε στη φυλακή τρεις εβδομάδες.

Η έφεση του πρώην προέδρου της Γαλλίας, για την καταδίκη του σε φυλάκιση πέντε ετών, αναμένεται να εκδικαστεί από τις 16 Μαρτίου έως τις 3 Ιουνίου 2026.