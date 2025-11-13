Γαλλία: Η έφεση του Σαρκοζί θα εκδικαστεί από τις 16 Μαρτίου ως τις 3 Ιουνίου

Enikos Newsroom

διεθνή

Γαλλία: Η έφεση του Σαρκοζί θα εκδικαστεί από τις 16 Μαρτίου ως τις 3 Ιουνίου
Φωτογραφία: AP

Η έφεση του πρώην προέδρου της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, ο οποίος καταδικάσθηκε σε φυλάκιση πέντε ετών για την υπόθεση της χρηματοδότησης από τη Λιβύη της προεκλογικής εκστρατείας του για την προεδρία το 2007 και πέρασε 20 ημέρες στη φυλακή, θα εκδικαστεί από τις 16 Μαρτίου ως τις 3 Ιουνίου, ανακοίνωσε σήμερα το Εφετείο του Παρισιού.

Ο πρώην αρχηγός του κράτους καταδικάσθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση επειδή άφησε εν γνώσει του συνεργάτες του να ζητήσουν από τη Λιβύη του Μουάμαρ Καντάφι να χρηματοδοτήσει κρυφά τη νικηφόρα προεκλογική εκστρατεία του για την προεδρία το 2007.

Έμεινε τρεις εβδομάδες στη φυλακή και δηλώνει αθώος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

