Τουρκία: Καθηλώνει όλο τον στόλο των C-130 μετά τη συντριβή του μεταγωγικού αεροσκάφους στη Γεωργία
Τουρκικό στρατιωτικό αεροσκάφος τύπου C-130 που κατέπεσε αυτή την εβδομάδα στη Γεωργία, προκάλεσε τον θάνατο 20 στρατιωτικών, σε ένα από τα πιο θανατηφόρα δυστυχήματα για τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας από το 2020.

Το περιστατικό έχει θέσει σε συναγερμό την τουρκική στρατιωτική διοίκηση, ενώ οι έρευνες για τα αίτια συνεχίζονται.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι είναι «πολύ νωρίς για να πούμε τι προκάλεσε τη συντριβή» του στρατιωτικού μεταγωγικού αεροσκάφους αυτή την εβδομάδα, προσθέτοντας ότι οι έλεγχοι συνεχίζονται.

Το C-130 είχε αναχωρήσει από το Αζερμπαϊτζάν με προορισμό την Τουρκία και συνετρίβη την Τρίτη, σε ένα περιστατικό που σηματοδοτεί το υψηλότερο στρατιωτικό απολογισμό νεκρών για μέλος του ΝΑΤΟ από το 2020.

Σε ενημέρωση στην Άγκυρα, το υπουργείο σημείωσε ότι το αεροσκάφος αγοράστηκε από τη Σαουδική Αραβία το 2012 και είχε υποβληθεί στις απαραίτητες εκσυγχρονίσεις, περιλαμβανομένης της τελευταίας συντήρησης πριν από έναν μήνα.

Όπως πρόσθεσε, δεν μετέφερε πυρομαχικά στην τελευταία του πτήση.

Ωστόσο, το υπουργείο διευκρίνισε ότι όλες οι προγραμματισμένες πτήσεις των 18 αεροσκαφών C-130 της Τουρκίας έχουν «ανασταλεί έως ότου ολοκληρωθούν οι έλεγχοι», ενώ το «μαύρο κουτί» του αεροσκάφους που συνετρίβη εξετάζεται αυτή την περίοδο.

