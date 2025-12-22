Μόσχα: Πιθανή εμπλοκή της Ουκρανίας στην έκρηξη βόμβας που σκότωσε Ρώσο στρατηγό

Σύνοψη από το

  • Ένας Ρώσος υποστράτηγος, ο Φανίλ Σαρβάροφ, σκοτώθηκε σήμερα το πρωί σε έκρηξη που σημειώθηκε σε αυτοκίνητο στο νότιο τμήμα της Μόσχας, υποκύπτοντας στα τραύματά του. Ήταν επικεφαλής της διεύθυνσης εκπαίδευσης στο ρωσικό γενικό επιτελείο στρατού.
  • Η ρωσική επιτροπή έρευνας έχει ξεκινήσει έρευνα για «ανθρωποκτονία» και «διακίνηση εκρηκτικών», εξετάζοντας το ενδεχόμενο η επίθεση να «συνδέεται» με τις «ουκραϊνικές ειδικές υπηρεσίες».
  • Το περιστατικό έρχεται σε συνέχεια μιας σειράς στοχευμένων επιθέσεων στη Ρωσία και σε κατεχόμενες περιοχές, με το Κίεβο να έχει κατηγορηθεί επανειλημμένα, ενώ τον Δεκέμβριο του 2024 η SBU ανέλαβε την ευθύνη για τη δολοφονία άλλου στρατηγού.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Μόσχα: Πιθανή εμπλοκή της Ουκρανίας στην έκρηξη βόμβας που σκότωσε Ρώσο στρατηγό

Ένας Ρώσος στρατηγός σκοτώθηκε σήμερα το πρωί σε έκρηξη που σημειώθηκε σε αυτοκίνητο στο νότιο τμήμα της Μόσχας, ανακοίνωσε η ρωσική επιτροπή έρευνας, η οποία σημείωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο για την επίθεση να ευθύνεται η ουκρανική υπηρεσία Ασφαλείας.

Σύμφωνα με τους Ρώσους ερευνητές, ο εκρηκτικός μηχανισμός που είχε τοποθετηθεί στο αυτοκίνητο του υποστράτηγου Φανίλ Σαρβάροφ, ένα KIA Sorento, εξερράγη την ώρα που αυτός αναχωρούσε από τον χώρο στάθμευσης όπου βρισκόταν, περίπου στις 06:55 (τοπική ώρα, 05:55 ώρα Ελλάδας).


Ο υποστράτηγος Σαρβάροφ, επικεφαλής της διεύθυνσης εκπαίδευσης στο ρωσικό γενικό επιτελείο στρατού, «υπέκυψε στα τραύματά του», διευκρίνισε η επιτροπή σε ανακοίνωσή της.

Πηγή: Χ

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, έχει ξεκινήσει έρευνα για «ανθρωποκτονία» και «διακίνηση εκρηκτικών», ενώ πρόσθεσε ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο η επίθεση αυτή να «συνδέεται» με τις «ουκρανικές ειδικές υπηρεσίες».


Παράλληλα έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο στο οποίο φαίνεται ένα κατεστραμμένο όχημα και αίμα στη θέση του οδηγού.

Πηγή: Χ

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022, το Κίεβο έχει κατηγορηθεί επανειλημμένα για στοχευμένες επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών και άλλων προσώπων στη Ρωσία και σε κατεχόμενες από τη Μόσχα ουκρανικές περιοχές.

Πηγή: Χ

Τον Αύγουστο του 2022 σκοτώθηκε σε έκρηξη που σημειώθηκε στο όχημα στο οποίο επέβαινε η Ντάρια Ντούγκινα, κόρη του υπερεθνικιστή Αλεξάντρ Ντούγκιν. Τον Απρίλιο του 2023 ένας Ρώσος στρατιωτικός μπλόγκερ, ο Μαξίμ Φομίν, σκοτώθηκε όταν εξερράγη εκρηκτικός μηχανισμός που είχε τοποθετηθεί σε μικρό άγαλμα το οποίο βρισκόταν σε καφέ στην Αγία Πετρούπολη.

Πιο πρόσφατα τον Απρίλιο ο στρατηγός Γιάροσλαβ Μοσκαλίκ, αναπληρωτής επικεφαλής της Διεύθυνσης Γενικών Επιχειρήσεων του γενικού επιτελείου στρατού της Ρωσίας, σκοτώθηκε από την έκρηξη σε αυτοκίνητο κοντά στη Μόσχα.

Τον Δεκέμβριο του 2024 έχασε τη ζωή του ο στρατηγός Ιγκόρ Κιρίλοφ, επικεφαλής των ρωσικών Δυνάμεων Πυρηνικής, Βιολογικής και Χημικής Άμυνας (NBC) της Ρωσίας, όταν εξερράγη αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός που είχε τοποθετηθεί σε ηλεκτρικό πατίνι το οποίο βρισκόταν έξω από την κατοικία του, στη Μόσχα.

Την ευθύνη για τη δολοφονία αυτή ανέλαβε η ουκρανική υπηρεσία Ασφαλείας (SBU).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η χειμερινή δραστηριότητα που μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής

Χοληστερίνη: Το σημάδι στο δέρμα που μπορεί να δείχνει ότι είναι υπερβολικά υψηλή

Χρυσός: Νέο ιστορικό υψηλό για την τιμή του – Τι λένε οι αναλυτές

Επίδομα θέρμανσης: Ποιοι λαμβάνουν έως αύριο την προκαταβολή – Πότε ακολουθούν οι επόμενες πληρωμές

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
12:18 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

ΥΠΕΞ Δανίας: Ο διορισμός ειδικού απεσταλμένου από τις ΗΠΑ επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον του Τραμπ για την Γροιλανδία

Η απόφαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να διορίσει τον κυβερνήτη της Λουιζιάνας, Τζε...
11:13 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Αυστραλία: Βίντεο από το σπάνιο και εντυπωσιακό κύμα «pincer attack» – Γιατί είναι εξαιρετικά επικίνδυνο

Ένα σπάνιο και εντυπωσιακό θαλάσσιο φαινόμενο καταγράφηκε πρόσφατα στα ανοιχτά της νοτιοδυτική...
10:46 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Έπσταϊν: Σάλος με τη φωτογραφία του Τραμπ δίπλα σε γυναίκες με μαγιό – Το εξώφυλλο της πριγκίπισσας Νταϊάνα και η «εμμονή» με τη βασιλική οικογένεια

Σάλο προκάλεσε η προσωρινή αφαίρεση από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ μιας φωτογραφίας από ...
10:25 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Τσακ Νόρις: Πέθανε η πρώην σύζυγός του, Νταϊάν Χόλετσεκ – Ήταν η πρώτη εφηβική αγάπη του

Η πρώην σύζυγος και πρώτη αγάπη του Τσακ Νόρις, Νταϊάν Χόλετσεκ, απεβίωσε σε ηλικία 84 ετών, β...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα