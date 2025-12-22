Μόσχα: Σκοτώθηκε Ρώσος στρατηγός έπειτα από έκρηξη μηχανισμού στο αυτοκίνητό του

  • Ένας Ρώσος στρατηγός, ο υποστράτηγος Φάνιλ Σαρβάροφ, σκοτώθηκε το πρωί της Δευτέρας στη Μόσχα από έκρηξη μηχανισμού που είχε τοποθετηθεί κάτω από το αυτοκίνητό του.
  • Ο Σαρβάροφ ήταν επικεφαλής του τμήματος επιχειρησιακής εκπαίδευσης των ενόπλων δυνάμεων, ενώ οι ρωσικές αρχές ερευνούν την υπόθεση, χωρίς να αποκλείουν κανένα ενδεχόμενο.
  • Η Επιτροπή Ερευνών εξετάζει ως μία από τις θεωρίες την πιθανή εμπλοκή ουκρανικών υπηρεσιών πληροφοριών, με την Ουκρανία να μην έχει σχολιάσει το περιστατικό μέχρι στιγμής.
Μόσχα: Σκοτώθηκε Ρώσος στρατηγός έπειτα από έκρηξη μηχανισμού στο αυτοκίνητό του
Ένας Ρώσος στρατηγός σκοτώθηκε από έκρηξη στη Μόσχα, με τις Αρχές να ερευνούν την υπόθεση και να μην αποκλείουν κανένα ενδεχόμενο για τα αίτια του περιστατικού, μεταδίδει το BBC.

Σύμφωνα με την Επιτροπή Ερευνών της Ρωσίας, ο υποστράτηγος Φάνιλ Σαρβάροφ σκοτώθηκε το πρωί της Δευτέρας όταν εξερράγη ένας μηχανισμός που είχε τοποθετηθεί κάτω από το αυτοκίνητό του.


Ο Σαρβάροφ ήταν επικεφαλής του τμήματος επιχειρησιακής εκπαίδευσης των ενόπλων δυνάμεων, όπως προστίθεται στην ανακοίνωση.

Η Επιτροπή Ερευνών ανέφερε ότι μια από τις θεωρίες που εξετάζονται είναι η πιθανή εμπλοκή ουκρανικών υπηρεσιών πληροφοριών, χωρίς μέχρι στιγμής η Ουκρανία να έχει σχολιάσει το περιστατικό.

Οι ερευνητές έχουν μεταβεί στον τόπο της έκρηξης, που φέρεται να βρίσκεται στο νότιο τμήμα της ρωσικής πρωτεύουσας.

