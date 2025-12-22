Μόσχα: Σκοτώθηκε Ρώσος στρατηγός έπειτα από έκρηξη μηχανισμού στο αυτοκίνητό του

Ένας Ρώσος στρατηγός σκοτώθηκε από έκρηξη στη Μόσχα, με τις Αρχές να ερευνούν την υπόθεση και να μην αποκλείουν κανένα ενδεχόμενο για τα αίτια του περιστατικού, μεταδίδει το BBC.

Σύμφωνα με την Επιτροπή Ερευνών της Ρωσίας, ο υποστράτηγος Φάνιλ Σαρβάροφ σκοτώθηκε το πρωί της Δευτέρας όταν εξερράγη ένας μηχανισμός που είχε τοποθετηθεί κάτω από το αυτοκίνητό του.

🚨 BREAKING 🚨 A car belonging to Major General was reportedly blown up in Moscow Fanil Sarvarov serves as head of the Operational Training Directorate of the Russian Armed Forces and took part in the war in Ukraine. A powerful explosion occurred in the courtyard of a… pic.twitter.com/LU97xADpxm — NEXTA (@nexta_tv) December 22, 2025



Ο Σαρβάροφ ήταν επικεφαλής του τμήματος επιχειρησιακής εκπαίδευσης των ενόπλων δυνάμεων, όπως προστίθεται στην ανακοίνωση.

Η Επιτροπή Ερευνών ανέφερε ότι μια από τις θεωρίες που εξετάζονται είναι η πιθανή εμπλοκή ουκρανικών υπηρεσιών πληροφοριών, χωρίς μέχρι στιγμής η Ουκρανία να έχει σχολιάσει το περιστατικό.

Οι ερευνητές έχουν μεταβεί στον τόπο της έκρηξης, που φέρεται να βρίσκεται στο νότιο τμήμα της ρωσικής πρωτεύουσας.