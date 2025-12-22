Αυστραλία: Βίντεο από το σπάνιο και εντυπωσιακό κύμα «pincer attack» – Γιατί είναι εξαιρετικά επικίνδυνο

Σύνοψη από το

  • Ένα σπάνιο και εντυπωσιακό θαλάσσιο φαινόμενο, το κύμα «pincer attack», καταγράφηκε πρόσφατα στα ανοιχτά της νοτιοδυτικής ακτής της Δυτικής Αυστραλίας.
  • Η σύγκρουση των κυμάτων είχε ως αποτέλεσμα μια κάθετη «έκρηξη» θαλασσινού νερού, σε ύψος 40 μέτρων. Μάλιστα, η ισχύς του φαινομένου ήταν τέτοια, ώστε το νερό χτύπησε ακόμη και το drone που κατέγραφε το περιστατικό.
  • Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τέτοιου είδους κυματισμοί είναι εξαιρετικά επικίνδυνοι για σκάφη και ανθρώπους. Η απρόβλεπτη δύναμη και η κατακόρυφη ένταση του νερού μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά ατυχήματα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Αυστραλία: Βίντεο από το σπάνιο και εντυπωσιακό κύμα «pincer attack» – Γιατί είναι εξαιρετικά επικίνδυνο
Πηγή: Χ / @WeatherMonitors

Ένα σπάνιο και εντυπωσιακό θαλάσσιο φαινόμενο καταγράφηκε πρόσφατα στα ανοιχτά της νοτιοδυτικής ακτής της Δυτικής Αυστραλίας. Πρόκειται για το λεγόμενο «pincer attack wave» (κύμα-δαγκάνα), κατά το οποίο δύο ισχυρά κύματα συγκλίνουν, δημιουργώντας μια τεράστια κατακόρυφη εκτόξευση νερού.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ABC Australia, η σύγκρουση των κυμάτων είχε ως αποτέλεσμα μια κάθετη «έκρηξη» θαλασσινού νερού, σε ύψος 40 μέτρων.

Η ισχύς του φαινομένου ήταν τέτοια, ώστε το νερό χτύπησε ακόμη και το drone που κατέγραφε το περιστατικό από αέρος.

Ο φωτογράφος Allen, ο οποίος απαθανάτισε το σπάνιο φαινόμενο, δήλωσε ότι η εικόνα ήταν τόσο ασυνήθιστη και εντυπωσιακή, που πολλοί από όσους είδαν το βίντεο αρχικά πίστεψαν πως πρόκειται για προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.


Όπως εξήγησε, ωστόσο, πρόκειται για πραγματικό φυσικό φαινόμενο, το οποίο εμφανίζεται σπάνια και υπό πολύ συγκεκριμένες συνθήκες.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τέτοιου είδους κυματισμοί είναι εξαιρετικά επικίνδυνοι, τόσο για σκάφη όσο και για ανθρώπους που βρίσκονται κοντά στην ακτογραμμή ή στη θάλασσα.

Η απρόβλεπτη δύναμη και η κατακόρυφη ένταση του νερού μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά ατυχήματα μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η χειμερινή δραστηριότητα που μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής

Χοληστερίνη: Το σημάδι στο δέρμα που μπορεί να δείχνει ότι είναι υπερβολικά υψηλή

Αττική: «Έπιασαν δουλειά» οι 8 κάμερες που λειτουργούν πιλοτικά – Τι δείχνουν τα στοιχεία για τις παραβάσεις

Οχήματα: Σε ποιους επιστρέφει από σήμερα η Δημοτική Αστυνομία τις πινακίδες

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
10:46 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Έπσταϊν: Σάλος με τη φωτογραφία του Τραμπ δίπλα σε γυναίκες με μαγιό – Το εξώφυλλο της πριγκίπισσας Νταϊάνα και η «εμμονή» με τη βασιλική οικογένεια

Σάλο προκάλεσε η προσωρινή αφαίρεση από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ μιας φωτογραφίας από ...
10:25 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Τσακ Νόρις: Πέθανε η πρώην σύζυγός του, Νταϊάν Χόλετσεκ – Ήταν η πρώτη εφηβική αγάπη του

Η πρώην σύζυγος και πρώτη αγάπη του Τσακ Νόρις, Νταϊάν Χόλετσεκ, απεβίωσε σε ηλικία 84 ετών, β...
09:40 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Μόσχα: Σκοτώθηκε Ρώσος στρατηγός έπειτα από έκρηξη μηχανισμού στο αυτοκίνητό του

Ένας Ρώσος στρατηγός σκοτώθηκε από έκρηξη στη Μόσχα, με τις Αρχές να ερευνούν την υπόθεση και ...
09:15 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Σίδνεϊ: Οι δράστες της τρομοκρατικής επίθεσης εκπαιδεύτηκαν στην Αυστραλία – Τα στοιχεία που τους συνδέουν με το Ισλαμικό Κράτος

Η αστυνομία θεωρεί ότι οι δυο δράστες της αντισημιτικής ενέργειας στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδ...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα