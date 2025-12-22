Βίντεο: Πρώην σταρ του Nickelodeon ζει άστεγος στους δρόμους – «Τρομακτικό» λένε οι συμπρωταγωνιστές του

Έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει στα social media η εμφάνιση του πρώην ηθοποιού και σταρ του Nickelodeon Τάιλορ Τσέις, ο οποίος καταγράφηκε σε βίντεο να ζει άστεγος στους δρόμους της Καλιφόρνια, με πρώην συμπρωταγωνιστές του να μιλούν ανοιχτά για ένα «τρομακτικό» θέαμα.

Ο Τάιλορ Τσέις, 36 ετών σήμερα, γνωστός από τον ρόλο του Μάρτιν Κουέρλι στη σειρά «Ned’s Declassified School Survival Guide» (2004–2007), εντοπίστηκε να ζει στους δρόμους του Ρίβερσαϊντ στην Καλιφόρνια, σε βίντεο που έγινε viral στο TikTok και σε άλλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Στο υλικό αυτό, ο πρώην ηθοποιός εμφανίζεται εμφανώς απεριποίητος και σε κακή κατάσταση, προκαλώντας κύμα σοκ και συμπόνιας τόσο στους θαυμαστές του όσο και σε ανθρώπους που είχαν συνεργαστεί μαζί του στο παρελθόν.

Το περιστατικό άνοιξε εκ νέου τη συζήτηση γύρω από τις μακροπρόθεσμες συνέπειες της πρόωρης φήμης στα παιδιά-ηθοποιούς, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ψυχική υγεία, την οικονομική σταθερότητα και τη μετάβαση στην ενήλικη ζωή μετά την αποχώρηση από τα φώτα της δημοσιότητας.

Στο βίντεο, η γυναίκα που τον καταγράφει τον ρωτά αρχικά αν έπαιζε στο Disney Channel, με τον ίδιο να τη διορθώνει λέγοντας «Nickelodeon» και να προσθέτει ότι συμμετείχε στο «Ned’s Declassified».

«Α, ναι, είσαι εκείνο το παιδί από τη σειρά», του απαντά η γυναίκα, ενώ ο Τσέις της λέει το πλήρες όνομά του.

Former Nickelodeon child stars are having a rough one pic.twitter.com/qN95SrxOmJ — 𓅃 (@FalconryFinance) December 21, 2025



Ο Τάιλορ Τσέις, γεννημένος στην Αριζόνα, ξεκίνησε την καριέρα του στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Εκτός από τον ρόλο του Κουέρλι, είχε εμφανιστεί στη σειρά «Everybody Hates Chris» το 2005, καθώς και στην ταινία «Good Time Max» του 2008 με πρωταγωνιστή τον Τζέιμς Φράνκο, όπου υποδύθηκε τον νεαρό Άνταμ.

Η εικόνα αυτή προκάλεσε έντονη θλίψη στα social media και, όταν το βίντεο έφτασε και στους πρώην συμπρωταγωνιστές του, εκείνοι εξέφρασαν δημόσια τη φορτισμένη συναισθηματικά αντίδρασή τους.

Ο Ντέβον Βέρκχαϊζερ, ο Ντάνιελ Κέρτις Λι και η Λίντσεϊ Σο μίλησαν για το θέμα στο «Ned’s Declassified Podcast Survival Guide» στις 24 Σεπτεμβρίου. «Υπήρχαν κάποια άσχημα νέα που έλαβα νωρίτερα αυτή την εβδομάδα για τον αγαπημένο μας φίλο Τάιλορ Τσέις. Ήταν πολλά να τα επεξεργαστώ», είπε ο Λι, χαρακτηρίζοντας το βίντεο «τρομακτικό».

Όπως ανέφερε, «όταν το είδα πρώτη φορά, θύμωσα, γιατί σκέφτηκα: γιατί να βάλεις μια κάμερα στο πρόσωπο κάποιου σε τόσο δύσκολες στιγμές;».

Στη συνέχεια, όμως, παραδέχθηκε πως «Μετά εκνευρίστηκα με τον εαυτό μου, γιατί νιώθω ανήμπορος, επειδή δεν υπάρχουν και πολλά που ένιωθα ότι μπορούσα να κάνω».

Former Nickelodeon star Tylor Chase found homeless in heartbreaking viral video https://t.co/4n7T6UReLz pic.twitter.com/VzjLInsB7Z — New York Post (@nypost) December 21, 2025



Ο ίδιος πρόσθεσε ότι αρχικά δεν ήθελε να το πιστέψει. «Δεν ήθελα να το πιστέψω στην αρχή, έλεγα ότι απλώς τον έπιασαν σε μια κακή στιγμή», είπε, συμπληρώνοντας όμως: «Μετά είδα και άλλα βίντεο και φαίνεται πως ένας αδελφός μας περνάει δύσκολα».

Ο Λι εξέφρασε την ελπίδα ότι ο Τσέις μπορεί να τα καταφέρει, λέγοντας: «Πιστεύω πραγματικά ότι μπορεί να ανακάμψει, αλλά αυτό είναι και μια ευσεβής σκέψη από μέρους μου».

Παράλληλα, ανέφερε τη δυσκολία του να προσεγγίσει τον παλιό του φίλο. «Πρέπει να πάω να τον δω και θέλω να δώσω αυτή τη μάχη και να προσπαθήσω να συνδεθώ μαζί του με κάποιον τρόπο, αλλά επίσης δεν θέλω να σπαταλήσω τον χρόνο του και να τον φέρω σε δύσκολη θέση».

Η Λίντσεϊ Σο δήλωσε ότι βρίσκεται «στο ίδιο μήκος κύματος» με τον Λι και ότι θα ήθελε να τον συναντήσει από κοντά. «Δεν μπορείς να κάνεις πολλά, αλλά θα ήθελα πολύ να πάω να του μιλήσω και απλώς να του δείξω αγάπη και να τον κοιτάξω στα μάτια», είπε.

«Μου λείπει ο Τάιλορ, τον αγαπώ τόσο, τόσο πολύ».

Tylor Chase from Ned’s Declassified School Survival Guide deserved a better outcome than this 💔 https://t.co/x7Id5OK04n pic.twitter.com/GoBfpJHacW — Clown World ™ 🤡 (@ClownWorld) December 22, 2025



Ο Βέρκχαϊζερ, από την πλευρά του, σημείωσε: «Είναι πολλά αυτά που βλέπεις…». Αν και εξέφρασε την ενόχλησή του που ο Τσέις εκτέθηκε σε μια τόσο ευάλωτη στιγμή, τόνισε ότι πιστεύει πως η γυναίκα που ανάρτησε το βίντεο «είχε την καρδιά της στη σωστή θέση».

«Είναι επώδυνο και δύσκολο να βλέπεις κάποιον που γνωρίζεις και αγαπάς από μια τόσο ξεχωριστή περίοδο, έναν τόσο γλυκό άνθρωπο, και να βλέπεις ότι εκεί έχει καταλήξει η ζωή του αυτή τη στιγμή. Είναι δύσκολο, φίλε», είπε χαρακτηριστικά.