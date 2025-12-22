Τουρκία: Χαοτικές σκηνές στη Βουλή με ξύλο μεταξύ βουλευτών στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό – Βίντεο

Με βίαια επεισόδια εκτυλίχθηκε η τελευταία ημέρα συζήτησης για τον κρατικό προϋπολογισμό στο κοινοβούλιο της Τουρκίας, όταν ξέσπασε ξύλο μεταξύ βουλευτών, λίγα λεπτά πριν ξεκινήσει η διαδικασία ψηφοφορίας.

Έπειτα από περίπου δέκα λεπτά έντασης, ο προϋπολογισμός του 2026 εγκρίθηκε με πλειοψηφία.

Σύμφωνα με τη Hurriyet, πριν από την ψηφοφορία για τον προϋπολογισμό του 2026, η ένταση μεταξύ Μουσταφά Βαράνκ, βουλευτής για την Πούρσα του κυβερνώντος κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AK), και του αναπληρωτή προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας του CHP, Μουσταφά Εμίρ, κλιμακώθηκε σε ξύλο στο οποίο συμμετείχαν και άλλοι βουλευτές.

📹 Fists Fly in Turkey’s Parliament as Budget Vote Sparks Physical Clash pic.twitter.com/o67mhTzWrl — RT_India (@RT_India_news) December 22, 2025



Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο βουλευτής του CHP, Σίβας Ουλάς Καρασού, χτύπησε τον βουλευτή του AK, Αδιγιαμάν Ισακ Σαν, ενώ ορισμένοι βουλευτές του AK χτύπησαν τον βουλευτή του CHP Σαμψούντα Μουράτ Τσαμ, αναφέρει η Millyet.

🇹🇷A fight broke out in the Turkish parliament during a vote on the budget The scuffle began after a clash between MPs from the CHP and the AK Party and quickly escalated into a mass brawl. Despite the incident, the central government budget bill for 2026 was ultimately passed. pic.twitter.com/3MHGf5TjS3 — NEXTA (@nexta_tv) December 22, 2025



Ο νόμος για τον προϋπολογισμό του 2026 εγκρίθηκε με πλειοψηφία στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση (TBMM) έπειτα από τις σχετικές συζητήσεις.

Ο πρόεδρος της TBMM, Νουμάν Κουρτουλμούς, ανακοίνωσε ότι στην ψηφοφορία για την πρόταση νόμου του Κεντρικού Κυβερνητικού Προϋπολογισμού του 2026 κατατέθηκαν 569 ψήφοι, εκ των οποίων 320 ήταν υπέρ και 249 κατά.