Τουρκία: Χαοτικές σκηνές στη Βουλή με ξύλο μεταξύ βουλευτών στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό – Βίντεο

  • Με βίαια επεισόδια εκτυλίχθηκε η τελευταία ημέρα συζήτησης για τον κρατικό προϋπολογισμό στο κοινοβούλιο της Τουρκίας, όταν ξέσπασε ξύλο μεταξύ βουλευτών.
  • Η ένταση μεταξύ βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AK) και του CHP κλιμακώθηκε σε ξύλο, με τη συμμετοχή και άλλων μελών της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης.
  • Παρά τα επεισόδια, ο νόμος για τον προϋπολογισμό του 2026 εγκρίθηκε τελικά με πλειοψηφία.
Με βίαια επεισόδια εκτυλίχθηκε η τελευταία ημέρα συζήτησης για τον κρατικό προϋπολογισμό στο κοινοβούλιο της Τουρκίας, όταν ξέσπασε ξύλο μεταξύ βουλευτών, λίγα λεπτά πριν ξεκινήσει η διαδικασία ψηφοφορίας.

Έπειτα από περίπου δέκα λεπτά έντασης, ο προϋπολογισμός του 2026 εγκρίθηκε με πλειοψηφία.

Σύμφωνα με τη Hurriyet, πριν από την ψηφοφορία για τον προϋπολογισμό του 2026, η ένταση μεταξύ Μουσταφά Βαράνκ, βουλευτής για την Πούρσα του κυβερνώντος κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AK), και του αναπληρωτή προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας του CHP, Μουσταφά Εμίρ, κλιμακώθηκε σε ξύλο στο οποίο συμμετείχαν και άλλοι βουλευτές.


Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο βουλευτής του CHP, Σίβας Ουλάς Καρασού, χτύπησε τον βουλευτή του AK, Αδιγιαμάν Ισακ Σαν, ενώ ορισμένοι βουλευτές του AK χτύπησαν τον βουλευτή του CHP Σαμψούντα Μουράτ Τσαμ, αναφέρει η Millyet.


Ο νόμος για τον προϋπολογισμό του 2026 εγκρίθηκε με πλειοψηφία στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση (TBMM) έπειτα από τις σχετικές συζητήσεις.

Ο πρόεδρος της TBMM, Νουμάν Κουρτουλμούς, ανακοίνωσε ότι στην ψηφοφορία για την πρόταση νόμου του Κεντρικού Κυβερνητικού Προϋπολογισμού του 2026 κατατέθηκαν 569 ψήφοι, εκ των οποίων 320 ήταν υπέρ και 249 κατά.

 

12:18 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

