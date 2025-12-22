Θεσσαλονίκη: Γρονθοκόπησαν 13χρονο σε αγώνα βόλεϊ γιατί τους… ενοχλούσε το τύμπανο

  • Ένα αδιανόητο συμβάν σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (21/12) στο Κονταξοπούλειο Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Ωραιοκάστρου, στη Θεσσαλονίκη, κατά τη διάρκεια αγώνα βόλεϊ.
  • Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ένας 52χρονος και ένας 56χρονος επιτέθηκαν με γροθιές σε 13χρονο εντός του γηπέδου επειδή… τους ενοχλούσε το τύμπανο που έφερε ο ανήλικος.
  • Αστυνομικοί συνέλαβαν τον 52χρονο και λίγες ώρες αργότερα τον 56χρονο, οι οποίοι θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα για παράβαση του νόμου περί αθλητισμού.
Ένα αδιανόητο συμβάν σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (21/12) στο Κονταξοπούλειο Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Ωραιοκάστρου, στη Θεσσαλονίκη, κατά τη διάρκεια αγώνα βόλεϊ μεταξύ των ομάδων ΔΑΣΩ και Κεραυνός Αγίου Παύλου.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ένας 52χρονος και ένας 56χρονος επιτέθηκαν με γροθιές σε 13χρονο εντός του γηπέδου επειδή… τους ενοχλούσε το τύμπανο που έφερε ο ανήλικος.

Αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας συνέλαβαν, στην περιοχή του Ωραιοκάστρου τον 52χρονο, ενώ κατόπιν αναζητήσεων λίγες ώρες αργότερα συνελήφθη, από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, στην περιοχή των Συκεών και ο 56χρονος ημεδαπός για παράβαση του νόμου περί αθλητισμού.

Συγκεκριμένα, οι συλληφθέντες κατά τη διάρκεια αγώνα βόλεϊ, εντός γηπέδου στην περιοχή του Ωραιοκάστρου και λόγω όχλησης τους από τύμπανο που έφερε ανήλικος ημεδαπός του επιτέθηκαν με χρήση σωματικής βίας.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωραιοκάστρου, θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

