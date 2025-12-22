Ο χριστουγεννιάτικος τηλεμαραθώνιος αλληλεγγύης του ANT1 για τα παιδιά

Enikos Newsroom

Media

Ο ANT1 διοργανώνει Χριστουγεννιάτικο Τηλεμαραθώνιο για τα Παιδιά την 22η Δεκεμβρίου 2025, με στόχο την υποστήριξη του εράνου που πραγματοποιεί η ΑΝΤΕΝΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑ ΑΜΚΕ.

Η ερανική ενέργεια έχει στόχο τη στήριξη των ακόλουθων μη κερδοσκοπικών σωματείων: Δεσμός, ΕΛΙΖΑ, Παιδικά Χωριά SOS, Η Φλόγα και το Make-A-Wish Ελλάδος, ενισχύοντας παιδιά και οικογένειες που έχουν ανάγκη.

Οι τρόποι οικονομικής ενίσχυσης είναι οι παρακάτω: 

  1. Στείλτε SMS: ΑΝΤ1 στο 54234 με χρέωση 1,36€ (περιλαμβάνονται ΦΠΑ και τέλη κινητής τηλεφωνίας)
  2. Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό στην EUROBANK με IBAN: GR8002609000000110200272913.

Δικαιούχος: ΑΝΤΕΝΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Για κατοίκους εξωτερικού:

Currency: EUR

IBAN: GR8002609000000110200272913

Beneficiary: ANTENNA EIMASTE ENA NON PROFIT CIVIL LAW COMPANY

Swift Code: ERBKGRAA

Bank : Εurobank AE.

 Οι δωρεές μπορούν να γίνουν αποκλειστικά την Δευτέρα 22, Δεκεμβρίου από τις 6.00 το πρωί ώρα Ελλάδας έως και τις 2.00 τα ξημερώματα της Τρίτης 23, Δεκεμβρίου

