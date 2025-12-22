Πηγές ΕΛ.ΑΣ. για μπλόκα: Δεν κλείνει κανένας δρόμος χωρίς λόγο

Σύνοψη από το

  • Πηγές της ΕΛ.ΑΣ. απαντούν σε όσα ακούγονται ότι οι αγρότες ανοίγουν τους δρόμους ενώ η αστυνομία είναι αυτή που τους κρατάει κλειστούς.
  • Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι «η Αστυνομία δεν κλείνει κανέναν δρόμο χωρίς λόγο».
  • Οι ίδιες πηγές σημειώνουν πως «με αυτή την κατάσταση προφανώς και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί το εθνικό δίκτυο σε αυτά τα τμήματα», παραπέμποντας σε εικόνες με παρατατεγμένα τρακτέρ.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

αγρότες

Πηγές της ΕΛ.ΑΣ. απαντούν σε όσα ακούγονται ότι οι αγρότες ανοίγουν τους δρόμους ενώ η αστυνομία είναι αυτή που τους κρατάει κλειστούς.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι «η Αστυνομία δεν κλείνει κανέναν δρόμο χωρίς λόγο», παραπέμποντας σε εικόνες με παρατατεγμένα τρακτέρ αριστερά και δεξιά του δρόμου που αφήνουν μικρούς διαδρόμους διέλευσης των οχημάτων, με τις ίδιες πηγές να σημειώνουν: «Με αυτή την κατάσταση προφανώς και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί το εθνικό δίκτυο σε αυτά τα τμήματα».

Οι πηγές της ΕΛ.ΑΣ. επικαλούνται βίντεο που δείχνουν τα τρακτέρ:

 

Δείτε το βίντεο από την ΕΡΤ

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η χειμερινή δραστηριότητα που μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής

Χοληστερίνη: Το σημάδι στο δέρμα που μπορεί να δείχνει ότι είναι υπερβολικά υψηλή

Χρυσός: Νέο ιστορικό υψηλό για την τιμή του – Τι λένε οι αναλυτές

Επίδομα θέρμανσης: Ποιοι λαμβάνουν έως αύριο την προκαταβολή – Πότε ακολουθούν οι επόμενες πληρωμές

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
12:43 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Κρήτη: Στη φυλακή ο 28χρονος για παιδική πορνογραφία – Η γνωριμία με 15χρονη μέσω social media, οι φωτογραφίες και η καταγγελία

Τον δρόμο για την φυλακή πήρε ο 28χρονος Ηρακλειώτης, ο οποίος κατηγορείται ότι διακινούσε υλι...
11:19 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Παρίσταναν τους υπαλλήλους της ΔΕΗ κι έκλεβαν χρήματα και κοσμήματα – Συνελήφθη 32χρονη και ο 14χρονος γιος της

Μία 32χρονη μαζί με τον 14χρονο γιο της κι έναν 38χρονο κατηγορούνται ότι διέπραξαν μία απάτη ...
09:50 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Καιρός: Δύο κύματα με καταιγίδες και χιόνια στα βουνά τα Χριστούγεννα – Η πρόγνωση για την Πρωτοχρονιά

Άστατος αναμένεται να είναι ο καιρός τις επόμενες ημέρες, μέχρι τα Χριστούγεννα, σε διάφορες π...
09:21 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Νέες δηλώσεις του αγροτοσυνδικαλιστή Ανεστίδη: Όσα λέγονται είναι λάσπη στον ανεμιστήρα για να σπάσουν τα μπλόκα

«Δεν υπάρχει έγγραφο που να με κατηγορεί για κάτι, δεν έχω κανένα χαρτί ότι ελέγχομαι» δήλωσε ...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα