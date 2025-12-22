Πηγές ΕΛ.ΑΣ. για μπλόκα: Δεν κλείνει κανένας δρόμος χωρίς λόγο

Πηγές της ΕΛ.ΑΣ. απαντούν σε όσα ακούγονται ότι οι αγρότες ανοίγουν τους δρόμους ενώ η αστυνομία είναι αυτή που τους κρατάει κλειστούς.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι «η Αστυνομία δεν κλείνει κανέναν δρόμο χωρίς λόγο», παραπέμποντας σε εικόνες με παρατατεγμένα τρακτέρ αριστερά και δεξιά του δρόμου που αφήνουν μικρούς διαδρόμους διέλευσης των οχημάτων, με τις ίδιες πηγές να σημειώνουν: «Με αυτή την κατάσταση προφανώς και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί το εθνικό δίκτυο σε αυτά τα τμήματα».

Οι πηγές της ΕΛ.ΑΣ. επικαλούνται βίντεο που δείχνουν τα τρακτέρ:

Δείτε το βίντεο από την ΕΡΤ