Παραμονή Χριστουγέννων με «Νύχτα των Ευχών» στην πλατεία Κοτζιά

Enikos Newsroom

κοινωνία

Αθήνα: «Πλημμύρισε» από φαναράκια ο ουρανός για τη «Νύχτα των Ευχών»

Να περάσουν την παραμονή των Χριστουγέννων από την πλατεία Κοτζιά για να μετέχουν στη «Νύχτα των Ευχών», καλεί τους κατοίκους και τους επισκέπτες ο Δήμος Αθηναίων. Και για τον λόγο αυτό έχει ετοιμάσει ένα φαντασμαγορικό θέαμα, όπου στις 18.00 θα στείλουν όλοι τις ευχές τους για το νέο έτος με τα βιοδιασπώμενα φαναράκια, τα οποία θα ελευθερωθούν στον αττικό ουρανό.

«Γιορτάζουμε την πιο μαγική νύχτα του χρόνου στην πλατεία Κοτζιά. Παραμονή Χριστουγέννων αφήνουμε χιλιάδες φαναράκια να φωτίσουν τον ουρανό της Αθήνας. Στέλνουμε φως ελπίδας και αλληλεγγύης με τις ευχές μας να ταξιδεύουν πάνω από την πόλη. Σας περιμένουμε όλους», δήλωσε ο δήμαρχος Χάρης Δούκας.

Φέτος, η «Νύχτα των Ευχών» θα αποκτήσει ακόμα πιο γιορτινή διάσταση, καθώς για πρώτη φορά έχει στηθεί το μαγικό σκηνικό της Χριστουγεννιάτικης Αγοράς στην πλατεία Κοτζιά. Παρουσιαστές της βραδιάς θα είναι η Νικόλ Δημητρακοπούλου και ο Παναγιώτης Μπουγιούρης.

Ο ραδιοφωνικός σταθμός της πόλης Αθήνα 9.84, θα δίνει τον ρυθμό από το πρωί με ένα ειδικό DJ set και τον παραγωγό Νίκο Λυμπερόπουλο να επιλέγει γιορτινές μελωδίες. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, θα συνεχίσει με ζωντανή μετάδοση από το Music Corner της Χριστουγεννιάτικης Αγοράς.

