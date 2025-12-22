Οδυσσέας Ιωάννου: Με ειδοποίησαν πως φέτος απαγορεύεται να έρθουν οι κόρες μου στο νυχτερινό μαγαζί

Με μια ανάρτησή του στα social media ο Οδυσσέας Ιωάννου αναφέρεται στις ημέρες των γιορτών και περιγράφει ότι τελικά δεν θα μπορέσει να περάσει μαζί με τα παιδιά του το βράδυ των Χριστουγέννων.

«Με ειδοποίησαν χθες πως φέτος απαγορεύεται να έρθουν οι κόρες μου στο VOX. Τους είχα κλείσει για να περάσουμε μαζί το βράδυ των Χριστουγέννων. Θα συνοδεύονταν βέβαια από την μητέρα τους και θα ήταν και δίπλα στην σκηνή, στον μπαμπά τους. Άλλαξε φέτος ο νόμος και απαγορεύει την είσοδο σε ανήλικα, σε χώρους που καταναλώνεται αλκοόλ, ακόμη και με τους γονείς τους» σημειώνει.

«Παρακάμπτοντας την αυθαιρεσία του κράτους να θεωρεί τον εαυτό του πιο ικανό από εμένα να κρίνει ποιο περιβάλλον είναι κατάλληλο για τα παιδιά μου και ποιο όχι, αναρωτιέμαι αν το ίδιο ισχύει και σε ταβέρνες αλλά και σε καλοκαιρινές συναυλίες, όπου καταναλώνεται αλκοόλ. Είναι αστείο. Πάρτε το πίσω μωρέ, μήπως κάνουμε Χριστούγεννα με τα παιδάκια μας. Καλές γιορτές σε όλους!» καταλήγει ο καλλιτέχνης.