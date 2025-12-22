Οδυσσέας Ιωάννου: Με ειδοποίησαν πως φέτος απαγορεύεται να έρθουν οι κόρες μου στο νυχτερινό μαγαζί

Σύνοψη από το

  • Ο Οδυσσέας Ιωάννου ανακοίνωσε μέσω social media ότι δεν θα μπορέσει να περάσει το βράδυ των Χριστουγέννων μαζί με τις κόρες του.
  • Ο λόγος είναι ότι «Άλλαξε φέτος ο νόμος και απαγορεύει την είσοδο σε ανήλικα, σε χώρους που καταναλώνεται αλκοόλ, ακόμη και με τους γονείς τους».
  • Ο καλλιτέχνης εκφράζει την απορία του αν ο ίδιος νόμος ισχύει και σε ταβέρνες ή καλοκαιρινές συναυλίες, καλώντας το κράτος να «Πάρτε το πίσω μωρέ, μήπως κάνουμε Χριστούγεννα με τα παιδάκια μας».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

lifestyle

Οδυσσέας Ιωάννου

Με μια ανάρτησή του στα social media ο Οδυσσέας Ιωάννου αναφέρεται στις ημέρες των γιορτών και περιγράφει ότι τελικά δεν θα μπορέσει να περάσει μαζί με τα παιδιά του το βράδυ των Χριστουγέννων.

«Με ειδοποίησαν χθες πως φέτος απαγορεύεται να έρθουν οι κόρες μου στο VOX. Τους είχα κλείσει για να περάσουμε μαζί το βράδυ των Χριστουγέννων. Θα συνοδεύονταν βέβαια από την μητέρα τους και θα ήταν και δίπλα στην σκηνή, στον μπαμπά τους. Άλλαξε φέτος ο νόμος και απαγορεύει την είσοδο σε ανήλικα, σε χώρους που καταναλώνεται αλκοόλ, ακόμη και με τους γονείς τους» σημειώνει.

«Παρακάμπτοντας την αυθαιρεσία του κράτους να θεωρεί τον εαυτό του πιο ικανό από εμένα να κρίνει ποιο περιβάλλον είναι κατάλληλο για τα παιδιά μου και ποιο όχι, αναρωτιέμαι αν το ίδιο ισχύει και σε ταβέρνες αλλά και σε καλοκαιρινές συναυλίες, όπου καταναλώνεται αλκοόλ. Είναι αστείο. Πάρτε το πίσω μωρέ, μήπως κάνουμε Χριστούγεννα με τα παιδάκια μας. Καλές γιορτές σε όλους!» καταλήγει ο καλλιτέχνης.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η χειμερινή δραστηριότητα που μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής

Χοληστερίνη: Το σημάδι στο δέρμα που μπορεί να δείχνει ότι είναι υπερβολικά υψηλή

Χρυσός: Νέο ιστορικό υψηλό για την τιμή του – Τι λένε οι αναλυτές

Επίδομα θέρμανσης: Ποιοι λαμβάνουν έως αύριο την προκαταβολή – Πότε ακολουθούν οι επόμενες πληρωμές

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
08:58 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Γιάννης Τσιμιτσέλης – Κατερίνα Γερονικολού: Χριστούγεννα στην Αθήνα

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης αποκαλύπτει στην «R» ότι θα περάσει ήσυχες, οικογενειακές γιορτές με την...
04:30 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Σίσσυ Χρηστίδου: «Αγκάλιασα μία κυρία στο αεροδρόμιο που έκλαιγε γιατί έφευγε το παιδί της – Τρόμαξε γιατί δεν με ήξερε»

Μια ιδιαίτερα προσωπική στιγμή μοιράστηκε η Σίσσυ Χρηστίδου στην εκπομπή της «Χαμογέλα και Πάλ...
01:45 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Άννα Βίσση: Απάντησε στις φήμες περί αποχώρησης από τις πίστες – «…όσο έχω φωνή θα σας τραγουδάω»

Τέλος στις φήμες που την ήθελαν να εγκαταλείπει οριστικά τη σκηνή έβαλε η Άννα Βίσση, μέσα από...
01:31 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

David και Victoria Beckham: Ξύπνησαν… μπλοκαρισμένοι στο Instagram, από τον γιο τους Brooklyn

Μια και μόνο ανάρτηση στα social media στάθηκε αρκετή για να βγει στην επιφάνεια η ένταση που ...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα