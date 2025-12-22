ΥΠΑΑΤ: Καταβλήθηκε η 5η κατανομή ύψους 2,4 εκατ. ευρώ στις Περιφέρειες για λειτουργικές δαπάνες αντιμετώπισης της ευλογιάς

  • Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχώρησε στην πέμπτη κατανομή ύψους 2,4 εκατ. ευρώ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Περιφερειών, με στόχο την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.
  • Συγκεκριμένα, καταβλήθηκαν 2.433.346,51 ευρώ, ενισχύοντας σημαντικά τις Περιφερειακές Ενότητες Λάρισας (26,3%), Αχαΐας (25,6%) και Σερρών (21,3%).
  • Η εν λόγω κατανομή αφορά συνολικά έντεκα Περιφερειακές Ενότητες, παρέχοντας την αναγκαία οικονομική στήριξη για την αποτελεσματική διαχείριση της νόσου.
Στην πέμπτη κατανομή ύψους 2,4 εκατ. ευρώ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Περιφερειών σχετικά με την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων προχώρησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Συγκεκριμένα, με την 5η κατανομή καταβλήθηκαν 2.433.346,51 ευρώ, ενισχύοντας σημαντικά τις Περιφερειακές Ενότητες Λάρισας(26,3%), Αχαΐας (25,6%) και Σερρών (21,3%).

Η 5η κατανομή έχει ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKH ENOTHTA ΠΟΣΟ ΠΟΣΟΣΤΟ

  • ΑΧΑΙΑΣ 621.736,00 25,6%
  • ΗΛΕΙΑΣ 109.442,00 4,5%
  • ΗΜΑΘΙΑΣ 76.526,00 3,1%
  • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 20.805,28 0,9%
  • ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 188.082,74 7,7%
  • ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 39.175,00 1,6%
  • ΛΑΡΙΣΗΣ 640.981,95 26,3%
  • ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 77.104,00 3,2%
  • ΠΕΛΛΑΣ 70.000,00 2,9%
  • ΠΙΕΡΙΑΣ 71.702,65 2,9%
  • ΣΕΡΡΩΝ 517.790,00 21,3%
  • ΣΥΝΟΛΟ 2.433.346,51 100%

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

