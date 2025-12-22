Δημοσκόπηση: Σταθερή η ΝΔ – Πρόσωπο της χρονιάς που φεύγει η Μαρία Καρυστιανού

Σύνοψη από το

  • Σταθερό παραμένει το ποσοστό της ΝΔ που διατηρεί προβάδισμα 11,6 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση.
  • Το πρόσωπο που ξεχώρισε για τους πολίτες τη χρονιά που φεύγει είναι η Μαρία Καρυστιανού, συγκεντρώνοντας 24,3% στο σχετικό ερώτημα.
  • Το εορταστικό τραπέζι φέτος αναμένεται να είναι περιορισμένο εξαιτίας της ακρίβειας, με το 44% των πολιτών να δηλώνει ότι θα είναι έτσι λόγω οικονομικών δυσκολιών.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Κάλπη

Σταθερό παραμένει το ποσοστό της ΝΔ που διατηρεί προβάδισμα 11,6 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση.

Στη δημοσκόπηση της Interview για το POLITIC, σε ερώτηση «αν είχαμε εκλογές την επόμενη Κυριακή, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε;» οι πολίτες απαντούν σε ποσοστό 23,2% τη ΝΔ. Το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί με 11,6%, η Πλεύση Ελευθερίας με 8,2%, η Ελληνική Λύση με 6,6% και το ΚΚΕ με 5%. Η Φωνή Λογικής λαμβάνει 3,7%, το ΜέΡΑ25 3,3%, το Κίνημα Δημοκρατίας 3,2% και ο ΣΥΡΙΖΑ 3%. Υψηλό είναι το ποσοστό των αναποφάσιστων που φτάνει στο 21,6%, ενώ «άλλο κόμμα» απαντά το 8,4%.

Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος η ΝΔ συγκεντρώνει 29,3%, το ΠΑΣΟΚ 14,8%, η Πλεύση Ελευθερίας 10,4%, η Ελληνική Λύση 8,3% και το ΚΚΕ με 6,1%. Η Φωνή Λογικής φτάνει στο 4,7%, το ΜέΡΑ25 4,5%, το Κίνημα Δημοκρατίας 4,2% και ο ΣΥΡΙΖΑ 4%. «Άλλο κόμμα» απαντά το 10,7%.

Στην ερώτηση ποιος είναι ο πολιτικός αρχηγός που εμπιστεύονται περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας οι πολίτες απαντούν σε ποσοστό 30,8% «κανέναν». Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 28,6%. Ο Νίκος Ανδρουλάκης λαμβάνει 9,4%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου 8,9% και ο Κυριάκος Βελόπουλος 6,3%.

Το πρόσωπο που ξεχώρισε για τους πολίτες τη χρονιά που φεύγει είναι η Μαρία Καρυστιανού. Στο σχετικό ερώτημα η Μαρία Καρυστιανού λαμβάνει 24,3%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου 21,1%, ο Κυριάκος Μητσοτάκης 18,4% και ο Αλέξης Τσίπρας 11%.


Για τους πολίτες τα τρία σημαντικότερα γεγονότα της χρονιάς είναι σε ποσοστό 29,5% η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ακολουθούν με 24,8% τα συλλαλητήρια για την τραγωδία των Τεμπών και με 13,9% οι αγροτικές κινητοποιήσεις.

Παράλληλα το εορταστικό τραπέζι φέτος αναμένεται να είναι περιορισμένο εξαιτίας της ακρίβειας. Στην σχετική ερώτηση για το πώς θα είναι φέτος το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι το 44% απαντά ότι θα είναι περιορισμένο λόγω οικονομικών δυσκολιών και το 35% ότι θα είναι περίπου το ίδιο με πέρυσι. Το 10% δηλώνει ότι θα είναι πλήρες χωρίς ιδιαίτερους περιορισμούς.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η χειμερινή δραστηριότητα που μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής

Χοληστερίνη: Το σημάδι στο δέρμα που μπορεί να δείχνει ότι είναι υπερβολικά υψηλή

Κρατική επιχορήγηση έως 14.500 ευρώ: Έως σήμερα η υποβολή των δικαιολογητικών-Ποιους αφορά

Αττική: «Έπιασαν δουλειά» οι 8 κάμερες που λειτουργούν πιλοτικά – Τι δείχνουν τα στοιχεία για τις παραβάσεις

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
07:42 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Κυριάκος Μητσοτάκης: Επίσκεψη σε Ιερουσαλήμ και Ραμάλα – Θα συναντηθεί με Νετανιάχου, Αμπάς και θα συμμετάσχει στην τριμερή Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ

Η σημερινή επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ιερουσαλήμ αποσκοπεί στην περαιτέ...
20:50 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Αποχώρησε από το Κίνημα Δημοκρατίας η Κυριακή Μάλαμα – Οι αιχμές για τον Στέφανο Κασσελάκη

Την αποχώρησή της από το Κίνημα Δημοκρατίας ανακοίνωσε το απόγευμα της Κυριακής 21 Δεκεμβρίου ...
14:00 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Άκης Σκέρτσος: Τι έγινε τελικά με την Έκθεση Πισσαρίδη;

Στο μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα της κυβέρνησης αναφέρεται ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος σ...
12:39 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Ο κυνισμός και η αλαζονεία του δεν πείθει κανέναν πια – Ούτε τους αγροτοσυνδικαλιστές της παράταξης του

«Όσο κι αν προσπαθεί ο κ. Μητσοτάκης, για ακόμα μία Κυριακή, να κρύψει την αποτυχία του φωτίζο...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα