Δημοσκόπηση: Σταθερή η ΝΔ – Πρόσωπο της χρονιάς που φεύγει η Μαρία Καρυστιανού

Σταθερό παραμένει το ποσοστό της ΝΔ που διατηρεί προβάδισμα 11,6 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση.

Στη δημοσκόπηση της Interview για το POLITIC, σε ερώτηση «αν είχαμε εκλογές την επόμενη Κυριακή, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε;» οι πολίτες απαντούν σε ποσοστό 23,2% τη ΝΔ. Το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί με 11,6%, η Πλεύση Ελευθερίας με 8,2%, η Ελληνική Λύση με 6,6% και το ΚΚΕ με 5%. Η Φωνή Λογικής λαμβάνει 3,7%, το ΜέΡΑ25 3,3%, το Κίνημα Δημοκρατίας 3,2% και ο ΣΥΡΙΖΑ 3%. Υψηλό είναι το ποσοστό των αναποφάσιστων που φτάνει στο 21,6%, ενώ «άλλο κόμμα» απαντά το 8,4%.

Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος η ΝΔ συγκεντρώνει 29,3%, το ΠΑΣΟΚ 14,8%, η Πλεύση Ελευθερίας 10,4%, η Ελληνική Λύση 8,3% και το ΚΚΕ με 6,1%. Η Φωνή Λογικής φτάνει στο 4,7%, το ΜέΡΑ25 4,5%, το Κίνημα Δημοκρατίας 4,2% και ο ΣΥΡΙΖΑ 4%. «Άλλο κόμμα» απαντά το 10,7%.

Στην ερώτηση ποιος είναι ο πολιτικός αρχηγός που εμπιστεύονται περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας οι πολίτες απαντούν σε ποσοστό 30,8% «κανέναν». Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 28,6%. Ο Νίκος Ανδρουλάκης λαμβάνει 9,4%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου 8,9% και ο Κυριάκος Βελόπουλος 6,3%.

Το πρόσωπο που ξεχώρισε για τους πολίτες τη χρονιά που φεύγει είναι η Μαρία Καρυστιανού. Στο σχετικό ερώτημα η Μαρία Καρυστιανού λαμβάνει 24,3%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου 21,1%, ο Κυριάκος Μητσοτάκης 18,4% και ο Αλέξης Τσίπρας 11%.



Για τους πολίτες τα τρία σημαντικότερα γεγονότα της χρονιάς είναι σε ποσοστό 29,5% η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ακολουθούν με 24,8% τα συλλαλητήρια για την τραγωδία των Τεμπών και με 13,9% οι αγροτικές κινητοποιήσεις.

Παράλληλα το εορταστικό τραπέζι φέτος αναμένεται να είναι περιορισμένο εξαιτίας της ακρίβειας. Στην σχετική ερώτηση για το πώς θα είναι φέτος το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι το 44% απαντά ότι θα είναι περιορισμένο λόγω οικονομικών δυσκολιών και το 35% ότι θα είναι περίπου το ίδιο με πέρυσι. Το 10% δηλώνει ότι θα είναι πλήρες χωρίς ιδιαίτερους περιορισμούς.