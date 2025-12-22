Δημήτρης Ουγγαρέζος: Άκουσα πολύ, δέχτηκα και δεν αντέδρασα

Σύνοψη από το

  • Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος μίλησε εμφανώς φορτισμένος συναισθηματικά στο πλαίσιο του ραδιομαραθωνίου, αποκαλύπτοντας πως η διαδικασία λειτούργησε ως φίλτρο στις ανθρώπινες σχέσεις του.
  • Ο παρουσιαστής τόνισε πως «έχω χαλάσει σχέσεις επειδή δεν μας στήριξαν στον ραδιομαραθώνιο» και αντίστοιχα δημιούργησε νέες σχέσεις με όσους συμμετείχαν.
  • Ο Ουγγαρέζος παραδέχτηκε ότι η συγκίνηση είναι πλέον διαρκής στην καθημερινότητά του και περιέγραψε τον εαυτό του ως έναν άνθρωπο που «άκουσε πολύ, δέχτηκε, δεν αντέδρασε πολύ».
Στους δημοσιογράφους μίλησε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος στο πλαίσιο του ραδιομαραθωνίου, εμφανώς φορτισμένος συναισθηματικά.

«Έχω χαλάσει σχέσεις επειδή δεν μας στήριξαν στον ραδιομαραθώνιο. Και αντίστοιχα έχω φτιάξει και σχέσεις, επειδή ήρθαν στον ραδιομαραθώνιο. Σπάει η φωνή μου και είμαι συγκινημένος» είπε αρχικά.

«Η συγκίνηση είναι διαρκής, σπάω, κλαίω συνέχεια, όχι μόνο εδώ, έχω γίνει πιο ευσυγκίνητος. Δεν με πειράζει, το παραδέχομαι, το έχω κάνει δικό μου» πρόσθεσε.

Κλείνοντας, έκανε μια προσωπική αποτίμηση για τον εαυτό του σήμερα, περιγράφοντας πώς έχει αλλάξει ο τρόπος που ακούει, δέχεται και αντιδρά.

«Ο Ουγγαρέζος του 2025 ήταν ένας άνθρωπος που άκουσε πολύ, δέχτηκε, δεν αντέδρασε πολύ, παρόλο που μπορεί να φαίνεται το αντίθετο, δεν έχω αντιδράσει για 9 στα 10 από αυτά που νομίζετε ότι έχω αντιδράσει».

08:58 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

