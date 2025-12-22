Πρωτοχρονιάτικο δώρο της ΕΡΤ η «Μεγάλη χίμαιρα» – Διπλή πρεμιέρα για την ακριβότερη ελληνική σειρά

Με πρωτότυπο τρόπο και σπαστή πρεμιέρα σε ΕΡΤflix και ΕΡΤ1 θα κάνει η δημόσια τηλεόραση το λανσάρισμα της πολυαναμενόμενης σειράς «Μεγάλη χίμαιρα».

Η μεγαλύτερη παραγωγή ελληνικής μυθοπλασίας που έχει γίνει ποτέ για την εγχώρια τηλεόραση θα αποτελέσει το πρωτοχρονιάτικο δώρο της ΕΡΤ στους τηλεθεατές, κάνοντας ποδαρικό στο νέο έτος. Αμέσως μετά την αλλαγή του χρόνου, από το πρώτο λεπτό της νέας χρονιάς, το special διπλό επεισόδιο της σειράς «Μεγάλη χίμαιρα» θα ανέβει και θα είναι διαθέσιμο στην πλατφόρμα του ΕΡΤflix. Θα ακολουθήσει δεύτερη μεγάλη πρεμιέρα στη γραμμική τηλεόραση λίγες ημέρες αργότερα.

Η «Μεγάλη χίμαιρα» θα μεταδοθεί στην ΕΡΤ1 την Κυριακή 4 Ιανουαρίου στις 22:00 με διπλό επεισόδιο, σηματοδοτώντας την επίσημη τηλεοπτική πρεμιέρα της σειράς. Στη συνέχεια, το τηλεοπτικό κοινό θα έχει ραντεβού με τη σειρά, που αποτελεί μεταφορά του μυθιστορήματος του Μ. Καραγάτση, κάθε Κυριακή στις 22:00, με ένα επεισόδιο τη φορά να ξεδιπλώνει τη συναρπαστική ιστορία στη μικρή οθόνη.

Αμέσως, μετά τη μετάδοση στην ΕΡΤ1, κάθε επεισόδιο θα ανεβαίνει και στο ΕΡΤflix οπότε σταδιακά θα μαζευτούν και τα έξι επεισόδια της μεγάλης παραγωγής. Σύμφωνα με την Reallife, λόγω του ειδικού βάρους της συγκεκριμένης σειράς, η ΕΡΤ αποφάσισε να συνδυάσει τη διάθεση στην ΕΡΤ1 και στο ΕΡΤflix, δίνοντας προτεραιότητα στον τηλεοπτικό αέρα και μετατρέποντας τη μετάδοση κάθε επεισοδίου σε special event για ταυτόχρονη θέαση από το τηλεοπτικό κοινό. Η μετάδοση της ακριβότερης ελληνικής σειράς στα εγχώρια χρονικά με κόστος που ξεπέρασε τα 6 εκατομμύρια ευρώ θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου.

Η μίνι σειρά της ΕΡΤ αποτελεί την πρώτη τηλεοπτική μεταφορά του μυθιστορήματος του Μ. Καραγάτση, σε σκηνοθεσία Βαρδή Μαρινάκη και σενάριο Παναγιώτη Ιωσηφέλη και με ένα δυνατό καστ.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους θα δούμε τον Ανδρέα Κωνσταντίνου, τον Δημήτρη Κίτσο, τη Foteini Peluso, την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, τον Γιάννη Περλέγκα, τον Δημήτρη Τάρλοου, τον Γιώργο Μιχαλάκη, τον Νικόλα Παπαγιάννη, τον Γιάννη Νταλιάνη και πολλούς ακόμα ηθοποιούς. Η «Μεγάλη χίμαιρα» αποτελεί διεθνή συμπαραγωγή στην οποία μετέχει και η ΕΡΤ ως ένας από τους βασικούς συμπαραγωγούς μαζί με τη Foss Production, την Beta Film, τη MomPracemFilm και την Boo Productions. Τα γυρίσματα της σειράς, που διήρκεσαν σχεδόν έναν χρόνο, μας μεταφέρουν από τη Σύρο (η Ερμούπολη με τα νεοκλασικά της κτίρια μετατράπηκε για 60 ημέρες σε φυσικό πλατό), στην Τεργέστη, στη Δήλο, στη Μύκονο, στη Ρήνεια και, τέλος, στην Αθήνα.

