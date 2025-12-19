ΥΠΑΑΤ: Αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης για κτηνοτρόφους που πλήττονται από την ευλογιά των αιγοπροβάτων

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

πρόβατα

Την αναστολή των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος των κτηνοτρόφων που επλήγησαν από την ευλογιά των αιγοπροβάτων, και ειδικότερα την αναστολή πλειστηριασμών, κατασχέσεων και αποβολών προβλέπει η ρύθμιση που περιλαμβάνει η τροπολογία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η οποία ψηφίστηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ, «η ρύθμιση έρχεται να προστεθεί στο πλέγμα των μέτρων στήριξης που έχουν ήδη ληφθεί για την αντιμετώπιση των συνεπειών της νόσου, όπως οι αποζημιώσεις για τα θανατωθέντα ζώα, η κάλυψη δαπανών για ζωοτροφές και η οικονομική ενίσχυση λόγω απώλειας εισοδήματος».

Στόχος της διάταξης είναι να δοθεί ο αναγκαίος χρόνος ώστε να αποκατασταθεί σταδιακά η παραγωγική δραστηριότητα και να ομαλοποιηθούν οι συνθήκες στην αιγοπροβατοτροφία, χωρίς πρόσθετες πιέσεις σε μια ήδη επιβαρυμένη οικονομικά περίοδο.

