Άρης Μουγκοπέτρος για τα προσθετικά μέλη: «Οι κόρες μου ήρθαν, μου χαϊδέψαν το χέρι και μου είπαν “μπαμπά το μιμί πέρασε”»

Καλεσμένος στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, ήταν την Παρασκευή (19/12) ο Άρης Μουγκοπέτρος. Ο γνωστός μουσικός, πριν από λίγες ημέρες αποκάλυψε, με ανάρτησή του στο προφίλ του στο Instagram, πως 8 μήνες μετά τον ακρωτηριασμό των δακτύλων του, έχει πλέον στο χέρι του προσθετικά μέλη.

Υπενθυμίζεται ότι ο αγαπημένος καλλιτέχνης τον περασμένο Απρίλιο τραυματίστηκε σοβαρά, στη διάρκεια παραδοσιακού γλεντιού στα Τριπόταμα Αχαΐας, όταν κροτίδα εξερράγη στα χέρια του.

Μιλώντας για τα προσθετικά μέλη, ο Άρης Μουγκοπέτρος είπε ότι: «Αυτό είναι τεχνητό μέλος, το οποίο κατασκευάστηκε στην Ελλάδα. Ένας άνθρωπος όταν παθαίνει ένα τέτοιο τραγικό συμβάν στη ζωή του και χάνει κάτι από τον εαυτό του, θεωρώ ότι θέλει λίγο ειδική μεταχείριση σε κάποια θέματα».

«Εγώ μέσα μου ένιωθα δυνατός και δεν ένιωσα ποτέ μου ότι δεν θα μπορώ να συνεχίσω τη ζωή μου. Δεν πέρασε ποτέ αυτό από το μυαλό μου. Μου πέρασε ότι μπορεί να μην καταφέρω να κάνω ξανά τη δουλειά μου, αλλά πλέον είμαι πολύ σίγουρος ότι θα την κάνω και μάλιστα σύντομα!», πρόσθεσε.

Επιπλέον, ο μουσικός εξήγησε πως: «Το χέρι το φοράω τώρα τρεις μέρες. Χάρηκα πιο πολύ όταν είδα τις μικρές μου και χάρηκαν. Ήρθαν, μου χαϊδέψαν το χέρι και μου είπαν “μπαμπά το μιμί πέρασε”».

