Από το Ορμένιο ως τα Μάλγαρα κι από τη Σιάτιστα μέχρι τη Νίκαια: Μπλόκα σε όλη την Ελλάδα – Το Σάββατο ανοίγουν τα διόδια οι αγρότες

  • Οι αγροτικές κινητοποιήσεις βρίσκονται στο ζενίθ τους, με μπλόκα να έχουν στηθεί σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου και στα σύνορα της χώρας, από το Ορμένιο ως τα Μάλγαρα κι από τη Σιάτιστα μέχρι τη Νίκαια.
  • Η κυβέρνηση δηλώνει ότι από τα 27 αιτήματα των αγροτών, τα 16 έχουν ικανοποιηθεί ή αντιμετωπίζονται θετικά, ενώ 7 δεν μπορούν να ικανοποιηθούν λόγω ευρωπαϊκών ή δημοσιονομικών ορίων.
  • Ισχυρά μπλόκα παραμένουν σε όλη την Ελλάδα, όπως στη Νίκαια και τα Μάλγαρα, όπου οι αγρότες αποφάσισαν να ανοίξουν τα διόδια την Τρίτη για τους εκδρομείς των Χριστουγέννων.
Στο ζενίθ τους βρίσκονται οι μεγάλες αγροτικές κινητοποιήσεις, με τα μπλόκα να έχουν στηθεί σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου και στα σύνορα της χώρας, ενώ τα τρακτέρ βρίσκονται παραταγμένα στις εθνικές οδούς. Κι όλα αυτά την ώρα που η κυβέρνηση εμφανίζεται να επιμένει ότι έχει ανταποκριθεί σε μεγάλο μέρος των αιτημάτων, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν πρόκειται να υπερβεί τα ευρωπαϊκά και δημοσιονομικά όρια.

Κουτσούμπας: Οι αγρότες «ανοίγουν δρόμους» για να δυναμώσει ο αγώνας για το δίκιο και την επιβίωση όλου του λαού

Σύμφωνα με την κυβέρνηση από τα 27 αιτήματα που έχουν καταθέσει οι αγρότες, τα 16 έχουν ήδη ικανοποιηθεί ή αντιμετωπίζονται θετικά, 4 βρίσκονται υπό επεξεργασία ή συζήτηση, αλλά 7 δεν μπορούν να ικανοποιηθούν, είτε γιατί προσκρούουν σε βασικούς κανόνες της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) είτε επειδή είναι ανέφικτα από δημοσιονομικής πλευράς.

Εν ολίγοις, Μαξίμου και αρμόδιο υπουργείο λένε στον αγροτικό κόσμο πως θα δεχτούν τα 16 αιτήματα, είναι ανοικτοί σε άλλα τέσσερα, ξεχάστε όμως τα άλλα επτά.

Το πόσο ικανοποιεί αυτό τους αγρότες είναι θέμα προς διερεύνηση, καθώς αυτή τη στιγμή η χώρα βιώνει μία πολύ δυναμική διαμαρτυρία, η οποία μοιάζει να μην “ξεθυμαίνει”, όπως παλιότερα.

Τα μπλόκα ανά την Ελλάδα

Στη Θεσσαλία, το μπλόκο της Νίκαιας παραμένει σημείο αναφοράς των κινητοποιήσεων, με τους αγρότες να προχωρούν σε χρονικά περιορισμένους αποκλεισμούς παρακαμπτηρίων και στην παλαιά εθνική οδό Λάρισας – Βόλου.

Στην Κεντρική Μακεδονία, ισχυρά μπλόκα έχουν στηθεί στα Μάλγαρα, με αποκλεισμό της ΠΑΘΕ και στα δύο ρεύματα, στη Χαλκηδόνα στην παλαιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, καθώς και στο Δερβένι, στην Εγνατία Οδό και την παλαιά εθνική Θεσσαλονίκης – Καβάλας.

Στη Δυτική Μακεδονία, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν αποκλείσει τον κόμβο της Μπάρας στην Εγνατία Οδό και διατηρούν ισχυρό μπλόκο στη Σιάτιστα, με ελεγχόμενους αποκλεισμούς και έμφαση στη διευκόλυνση Ι.Χ. και λεωφορείων κατά την εορταστική περίοδο.

Παράλληλα, έντονη είναι η παρουσία αγροτών και στα σύνορα. Στους Ευζώνους και στο Ορμένιο, έχει αποφασιστεί επ’ αόριστον αποκλεισμός εισόδου φορτηγών από τη Βουλγαρία, με εξαίρεση τα ευπαθή προϊόντα. Αντίστοιχα, στο τελωνείο των Κήπων, έχει διακοπεί η είσοδος φορτηγών από την Τουρκία προς την Ελλάδα.

Οι αγρότες έκλεισαν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στα διόδια των Μαλγάρων

Μέχρι και την Τρίτη παραμένει κλειστό το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη όπως αποφάσισαν αγρότες και οι κτηνοτρόφοι στο μπλόκο των Μαλγάρων.

Από την 1η Δεκεμβρίου παραμένει κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα, ενώ από τις 12.30 έκλεισε και το άλλο ρεύμα. Πάντως την Τρίτη οι αγρότες αποφάσισαν να ανοίξουν τα μπλόκα για τους εκδρομείς των Χριστουγέννων.

