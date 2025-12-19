Ταϊβάν: 3 νεκροί έπειτα από επίθεση άνδρα με μαχαίρι – Ο δράστης σκοτώθηκε σε αστυνομική καταδίωξη – ΒΙΝΤΕΟ

Σύνοψη από το

  • Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και πέντε τραυματίστηκαν όταν ένας άνδρας επιτέθηκε αδιακρίτως με μαχαίρι στην κεντρική Ταϊπέι, προτού σκοτωθεί στη διάρκεια αστυνομικής καταδίωξης.
  • Ο άνδρας είχε ρίξει καπνογόνα στον κύριο σιδηροδρομικό σταθμό της Ταϊβάν και στη συνέχεια επιτέθηκε στον κόσμο σε έναν κοντινό σταθμό του μέτρο.
  • Ο αποθανών φερόμενος ως δράστης της επίθεσης είχε ποινικό μητρώο ενώ εκκρεμούσαν εντάλματα σύλληψής του.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Ταϊβάν: 3 νεκροί έπειτα από επίθεση άνδρα με μαχαίρι – Ο δράστης σκοτώθηκε σε αστυνομική καταδίωξη – ΒΙΝΤΕΟ
Πηγή: Χ

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και πέντε τραυματίστηκαν όταν ένας άνδρας επιτέθηκε σήμερα αδιακρίτως με μαχαίρι στην κεντρική Ταϊπέι, προτού σκοτωθεί στη διάρκεια αστυνομικής καταδίωξης πέφτοντας από ένα κτίριο, δήλωσε ο Πρωθυπουργός της Ταϊβάν.

Ο άνδρας είχε ρίξει καπνογόνα στον κύριο σιδηροδρομικό σταθμό της Ταϊβάν και στη συνέχεια πήγε σε έναν κοντινό σταθμό του μέτρο σε μια πολυσύχναστη εμπορική περιοχή, επιτιθέμενος καθ’ οδόν στον κόσμο, δήλωσε ο πρωθυπουργός Τσο Γιουνγκ-τάι.


Ο αποθανών φερόμενος ως δράστης της επίθεσης είχε ποινικό μητρώο ενώ εκκρεμούσαν εντάλματα σύλληψής του και το σπίτι του ερευνάται, δήλωσε ο Τσο στους δημοσιογράφους. Τα βίαια εγκλήματα είναι πολύ σπάνια στην Ταϊβάν.

«Θα διερευνήσουμε το παρελθόν του και σχετικές διασυνδέσεις για να καταλάβουμε τα κίνητρά του και να δούμε αν υπάρχουν και άλλοι σχετιζόμενοι παράγοντες», πρόσθεσε, αναφέροντας μόνο το επώνυμο του άνδρα, Τσανγκ.

Εκτός από καπνογόνα είχε πιθανόν στην κατοχή του αντικείμενα όπως βόμβες μολότοφ που φαίνεται να εξερράγησαν στο σημείο ενώ φορούσε πανοπλία και μάσκα, είπε ο Τσο.


«Φαίνεται ότι έριξε σκόπιμα καπνογόνα και χρησιμοποίησε μαχαίρι για να εξαπολύσει επιθέσεις αδιακρίτως στο κοινό», είπε ακόμη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση κατά 1,7% των επαγγελματιών υγείας το 2024

Τάξη στις ιατρικές διαφημίσεις για την προστασία των πολιτών βάζει ο ΙΣΑ

Μετρό: Ενισχύονται τα δρομολόγια – Δείτε ποιες ημέρες

Παπαθανάσης για νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030: Είναι υπερδιπλάσιο από αυτό της προηγούμενης προγραμματικής περιό...

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
17:21 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Γαλλία: Ξαφνική «επίσκεψη» των αγροτών στο σπίτι του Μακρόν – Πέταξαν κοπριά, λάχανα, λάστιχα και άφησαν ένα φέρετρο – ΒΙΝΤΕΟ

Μία μάλλον δυσάρεστη έκπληξη για τον πρόεδρο της Γαλίας, Εμανουέλ Μακρόν επεφύλαξαν αγρότες απ...
16:18 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Υπόθεση «Πελικό» στη Γερμανία: Επιστάτης σχολείου νάρκωνε, βίαζε και βιντεοσκοπούσε τη σύζυγό του για χρόνια

Ένας 61χρονος επιστάτης σχολείου στη Γερμανία κρίθηκε ένοχος για την κακοποίηση της συζύγου το...
15:40 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Πούτιν: Σαρκαστικά μηνύματα, παράπονα και απρόοπτα στη συνέντευξη Τύπου – Η πρόταση γάμου on air και οι ερωτήσεις για τα αγγούρια και τους… εξωγήινους

Σαρκαστικά μηνύματα εμφανίστηκαν για λίγο στη γιγαντιαία οθόνη που είχε στηθεί στην αίθουσα όπ...
14:54 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Πούτιν: Προειδοποιεί το Κίεβο με αντίποινα για την επίθεση σε ρωσικό τάνκερ στη Μεσόγειο

Με αντίποινα προειδοποίησε ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν το Κίεβο για την επίθεση σε ρωσι...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα