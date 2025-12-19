Ταϊβάν: 3 νεκροί έπειτα από επίθεση άνδρα με μαχαίρι – Ο δράστης σκοτώθηκε σε αστυνομική καταδίωξη – ΒΙΝΤΕΟ

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και πέντε τραυματίστηκαν όταν ένας άνδρας επιτέθηκε σήμερα αδιακρίτως με μαχαίρι στην κεντρική Ταϊπέι, προτού σκοτωθεί στη διάρκεια αστυνομικής καταδίωξης πέφτοντας από ένα κτίριο, δήλωσε ο Πρωθυπουργός της Ταϊβάν.

Ο άνδρας είχε ρίξει καπνογόνα στον κύριο σιδηροδρομικό σταθμό της Ταϊβάν και στη συνέχεια πήγε σε έναν κοντινό σταθμό του μέτρο σε μια πολυσύχναστη εμπορική περιοχή, επιτιθέμενος καθ’ οδόν στον κόσμο, δήλωσε ο πρωθυπουργός Τσο Γιουνγκ-τάι.

Breaking news: after throwing a smoke bomb in the Taipei Main MRT Starion, a man began attacking strangers on the street with a knife, injuring six, before jumping from the sixth floor of Eliste and being captured by police. pic.twitter.com/PT5hR7EZl5 — Foreigners in Taiwan 🇹🇼 外國人在台灣 (@foreignersinTW) December 19, 2025



Ο αποθανών φερόμενος ως δράστης της επίθεσης είχε ποινικό μητρώο ενώ εκκρεμούσαν εντάλματα σύλληψής του και το σπίτι του ερευνάται, δήλωσε ο Τσο στους δημοσιογράφους. Τα βίαια εγκλήματα είναι πολύ σπάνια στην Ταϊβάν.

«Θα διερευνήσουμε το παρελθόν του και σχετικές διασυνδέσεις για να καταλάβουμε τα κίνητρά του και να δούμε αν υπάρχουν και άλλοι σχετιζόμενοι παράγοντες», πρόσθεσε, αναφέροντας μόνο το επώνυμο του άνδρα, Τσανγκ.

Εκτός από καπνογόνα είχε πιθανόν στην κατοχή του αντικείμενα όπως βόμβες μολότοφ που φαίνεται να εξερράγησαν στο σημείο ενώ φορούσε πανοπλία και μάσκα, είπε ο Τσο.

Mass stabbing in Taipei. 3 dead 6 injured. pic.twitter.com/9yh6lsYsqB — Zhao DaShuai 东北进修🇨🇳 (@zhao_dashuai) December 19, 2025



«Φαίνεται ότι έριξε σκόπιμα καπνογόνα και χρησιμοποίησε μαχαίρι για να εξαπολύσει επιθέσεις αδιακρίτως στο κοινό», είπε ακόμη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ