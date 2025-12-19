Γιώργος Καπουτζίδης για Γιώργο Μαζωνάκη: «Όλο αυτό φαντάζομαι ότι θα φανεί σε ένα δικαστήριο…»

Σύνοψη από το

  • Ο Γιώργος Καπουτζίδης, καλεσμένος στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά, ρωτήθηκε για την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, η οποία τις τελευταίες ημέρες απασχολεί έντονα τα φώτα της δημοσιότητας.
  • Ο καταξιωμένος σεναριογράφος απάντησε πως η δική του δουλειά «είναι να μιλήσει για κάτι το οποίο έχει στιγματίσει τη ζωή μου 20 χρόνια τώρα».
  • Ο καλλιτέχνης πρόσθεσε ότι «αν κάποιος έχει κάνει μια αξιόποινη πράξη, να τιμωρηθεί. Αν δεν την έχει κάνει, να αθωωθεί», εκφράζοντας την πεποίθηση πως όλα θα φανούν σε ένα δικαστήριο.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Γιώργος Καπουτζίδης

Η υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη τις τελευταίες ημέρες απασχολεί έντονα τα φώτα της δημοσιότητας, με το ενδιαφέρον του κοινού να είναι μεγάλο. Ο Γιώργος Καπουτζίδης το πρωί της Παρασκευής (19/12) ήταν καλεσμένος στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του, ο καταξιωμένος σεναριογράφος και ηθοποιός ρωτήθηκε και για τον επιτυχημένο ερμηνευτή.

Απαντώντας σε ερώτηση για τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο Γιώργος Καπουτζίδης είπε ότι: «Νιώθω να πω το εξής, καταλαβαίνω, και θα είμαι απόλυτα ειλικρινής, ότι η δουλειά σας είναι η επικαιρότητα και το σέβομαι απόλυτα. Δεν μπορώ να σας πω να μην με ρωτήσετε, γιατί θα είναι σαν να μην σέβομαι τη δουλειά σας. Και από την άλλη, η δική μου δουλειά, όπως καταλαβαίνετε, είναι να μιλήσω για κάτι το οποίο έχει στιγματίσει τη ζωή μου 20 χρόνια τώρα. Οπότε, θα μιλήσω για την δική μου δουλειά, την δική μου ζωή, αυτό είναι που νιώθω ότι θέλω να κάνω. Αλλά καταλαβαίνω ότι έχετε έναν άνθρωπο εδώ πέρα και σας φαίνεται περίεργο να μην ρωτήσετε».

«Νιώθω ότι, να πω το προφανές, αν κάποιος έχει κάνει μια αξιόποινη πράξη, να τιμωρηθεί. Αν δεν την έχει κάνει, να αθωωθεί. Και όλο αυτό φαντάζομαι ότι θα φανεί σε ένα δικαστήριο, που θα υπάρχουν οι μαρτυρίες, τα αποδεικτικά στοιχεία, οπότε θα συζητηθεί εκεί. Αυτό νιώθω!», πρόσθεσε ο καλλιτέχνης στην τοποθέτησή του.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση κατά 1,7% των επαγγελματιών υγείας το 2024

Τάξη στις ιατρικές διαφημίσεις για την προστασία των πολιτών βάζει ο ΙΣΑ

Μετρό: Ενισχύονται τα δρομολόγια – Δείτε ποιες ημέρες

Παπαθανάσης για νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030: Είναι υπερδιπλάσιο από αυτό της προηγούμενης προγραμματικής περιό...

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
17:10 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Άρης Μουγκοπέτρος για τα προσθετικά μέλη: «Οι κόρες μου ήρθαν, μου χαϊδέψαν το χέρι και μου είπαν “μπαμπά το μιμί πέρασε”»

Καλεσμένος στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, ήταν την Παρασκευή (19/12) ο Άρης Μουγκοπέτρος. Ο ...
14:46 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Εξώδικο επιχειρηματία στον Γιώργο Μαζωνάκη – Τι απαντά στις καταγγελίες του τραγουδιστή

Εξώδικο σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη απέστειλε ο ιδιοκτήτης του νυχτερινού κέντρου όπου εργαζ...
14:34 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Πρίγκιπας Χάρι – Μέγκαν Μαρκλ: Αλλάζουν όνομα στο φιλανθρωπικό ίδρυμα Archewell Foundation

Το φιλανθρωπικό ίδρυμα του Δούκα και της Δούκισσας του Σάσεξ, το Ίδρυμα Archewell, θα μετονομα...
13:23 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Γιώργος Γιαννόπουλος: Πάντα έχω σχέση – Ψάχνω αγάπη και χιούμορ

Προσκεκλημένος στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή, «Happy Day» ήταν ο Γιώργος Γιαννόπουλος ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα