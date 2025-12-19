Γιώργος Καπουτζίδης για Γιώργο Μαζωνάκη: «Όλο αυτό φαντάζομαι ότι θα φανεί σε ένα δικαστήριο…»

Η υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη τις τελευταίες ημέρες απασχολεί έντονα τα φώτα της δημοσιότητας, με το ενδιαφέρον του κοινού να είναι μεγάλο. Ο Γιώργος Καπουτζίδης το πρωί της Παρασκευής (19/12) ήταν καλεσμένος στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του, ο καταξιωμένος σεναριογράφος και ηθοποιός ρωτήθηκε και για τον επιτυχημένο ερμηνευτή.

Απαντώντας σε ερώτηση για τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο Γιώργος Καπουτζίδης είπε ότι: «Νιώθω να πω το εξής, καταλαβαίνω, και θα είμαι απόλυτα ειλικρινής, ότι η δουλειά σας είναι η επικαιρότητα και το σέβομαι απόλυτα. Δεν μπορώ να σας πω να μην με ρωτήσετε, γιατί θα είναι σαν να μην σέβομαι τη δουλειά σας. Και από την άλλη, η δική μου δουλειά, όπως καταλαβαίνετε, είναι να μιλήσω για κάτι το οποίο έχει στιγματίσει τη ζωή μου 20 χρόνια τώρα. Οπότε, θα μιλήσω για την δική μου δουλειά, την δική μου ζωή, αυτό είναι που νιώθω ότι θέλω να κάνω. Αλλά καταλαβαίνω ότι έχετε έναν άνθρωπο εδώ πέρα και σας φαίνεται περίεργο να μην ρωτήσετε».

«Νιώθω ότι, να πω το προφανές, αν κάποιος έχει κάνει μια αξιόποινη πράξη, να τιμωρηθεί. Αν δεν την έχει κάνει, να αθωωθεί. Και όλο αυτό φαντάζομαι ότι θα φανεί σε ένα δικαστήριο, που θα υπάρχουν οι μαρτυρίες, τα αποδεικτικά στοιχεία, οπότε θα συζητηθεί εκεί. Αυτό νιώθω!», πρόσθεσε ο καλλιτέχνης στην τοποθέτησή του.