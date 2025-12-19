Γιώργος Καπουτζίδης: Το «Παρά Πέντε» ήταν η παρέα που δεν είχα στη μοναχική εφηβεία μου – Όσα αποκάλυψε για το Reunion

Σύνοψη από το

  • Ο Γιώργος Καπουτζίδης προχώρησε σε μια εξομολόγηση καρδιάς για το «Παρά Πέντε», αποκαλύπτοντας ότι η σειρά ήταν «η παρέα που δεν είχα στη μοναχική εφηβεία μου». Η θέαση της «κυρίας Έφης» του προκάλεσε δάκρυα χαράς.
  • Το επερχόμενο «Στο Παρά Πέντε – 20 Χρόνια Μετά» θα προβληθεί την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου στις 21:00 στο MEGA.
  • Ο Γιώργος Καπουτζίδης απέρριψε την πιθανότητα ενασχόλησης με την πολιτική, χαρακτηρίζοντάς την «τοξικό περιβάλλον», ενώ εξέφρασε την ανάγκη του για ένα διάλειμμα από την τηλεόραση μετά τους ελληνικούς τελικούς της Eurovision.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

Media

Γιώργος Καπουτζίδης

Σε μια εξομολόγηση καρδιάς προχώρησε ο Γιώργος Καπουτζίδης στην εκπομπή «Buongiorno» με τη Φαίη Σκορδά, μιλώντας για τη συναισθηματική φόρτιση της επιστροφής της θρυλικής πεντάδας, αλλά και το προσωπικό αποτύπωμα που άφησε η σειρά στη ζωή του.

Με αφορμή το επερχόμενο «Στο Παρά Πέντε – 20 Χρόνια Μετά», που θα προβληθεί την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου στις 21:00 στο MEGA, ο δημιουργός αποκάλυψε το παρασκήνιο πίσω από τη συγγραφή των νέων σκηνών.

 «Έγραψα την παρέα που δεν είχα»

Θέλοντας να περιγράψει την βραδιά που έχουν ετοιμάσει, ο ηθοποιός έκανε λόγο για κατ’ αρχήν για «καλή τηλεόραση». Ο Γιώργος Καπουτζίδης δεν έκρυψε τη συγκίνησή του, περιγράφοντας πώς η θέαση της «κυρίας Έφης» (σσ Παπαθεοδώρου, της τηλεοπτικής Θεοπούλας) του προκάλεσε δάκρυα χαράς.

Όπως εξήγησε, η σειρά αυτή δεν ήταν για εκείνον μια απλή επαγγελματική δουλειά: «Αυτό το οποίο έγραψα βγήκε μέσα από την καρδιά μου. Είναι η ζωή μου όλη, η ζωή που δεν έζησα. Η μοναχική μου εφηβεία που δεν ήθελα να έχω. Αυτή την παρέα που δεν είχα την έφτιαξα να είναι στη δουλειά», είπε.

Ο ίδιος τόνισε πως δεν λειτουργεί ως «επαγγελματίας σεναριογράφος», καθώς ένας επαγγελματίας δεν θα έμενε εκτός για οκτώ χρόνια, αλλά γράφει μόνο όταν νιώθει την ανάγκη να πει κάτι.

Οι 5 νέες σκηνές και η «παραγγελιά» του κοινού

Η επετειακή βραδιά δεν θα είναι μόνο μια αναδρομή στο παρελθόν. Ο Γιώργος Καπουτζίδης αποκάλυψε ότι, ενώ αρχικά είχε σκεφτεί να γράψει δύο νέες σκηνές, τελικά δημιούργησε πέντε ολοκαίνουργια στιγμιότυπα, ακούγοντας τις επιθυμίες των τηλεθεατών.

  • Το χωριό της Ζουμπουλίας: Ήταν το νούμερο ένα αίτημα του κόσμου.
  • Νέο μυστήριο: Οι ήρωες επιστρέφουν για να μας δείξουν πώς αντιμετώπισαν τα μεγάλα γεγονότα της τελευταίας 20ετίας.
  • Αυτοσχεδιασμός: Η Ντάλια, η Ζουμπουλία, η Αγγέλα, ο Φώτης και ο Σπύρος θα χαρίσουν έναν αέρα αυτοσχεδιασμού στη σκηνή.

Η πολιτική και τα επόμενα σχέδια

Σε ερώτηση για το αν θα σκεφτόταν να ασχοληθεί με την πολιτική, ο δημιουργός ήταν κατηγορηματικός, χαρακτηρίζοντάς την «τοξικό περιβάλλον». Όπως δήλωσε, προτιμά να προστατεύει τον εαυτό του και να εκφράζει τις θέσεις του μέσα από τις σειρές του, όπου έχει το «φίλτρο» και την ευθύνη του λόγου του.

Όσο για το μέλλον του; Η κούραση των τελευταίων ετών φαίνεται πως τον οδηγεί στην ανάγκη για ένα διάλειμμα. «Η προσωπική μου ανάγκη θα ήταν να σηκωθώ να φύγω στις 29 Δεκεμβρίου και να σας δω το 2032», ανέφερε χαρακτηριστικά, αν και τόνισε πως η δέσμευσή του προς τη Μαρία Κοζάκου για τους ελληνικούς τελικούς της Eurovision, τον κρατά ενεργό για την ώρα.

Δείτε εδώ τη συνέντευξη στη Φαίη Σκορδά: 

 

Δείτε το τρέιλερ

