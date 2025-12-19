Νέα Φιλαδέλφεια: Βίντεο ντοκουμέντο από το θανατηφόρο τροχαίο

Σύνοψη από το

  • Ένας 27χρονος οδηγός μηχανής έχασε την ζωή του σε τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στη Νέα Φιλαδέλφεια.
  • Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 02:30 στην λεωφόρο Δεκελείας, όταν η μηχανή που οδηγούσε ο 27χρονος προσέκρουσε στο πίσω μέρος τρόλεϊ.
  • Ο 27χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Προανάκριση για τα αίτια διενεργεί η Τροχαία Βορειοανατολικής Αττικής.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Νέα Φιλαδέλφεια: Βίντεο ντοκουμέντο από το θανατηφόρο τροχαίο

Ένας 27χρονος οδηγός μηχανής έχασε την ζωή του σε τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 02:30 στην λεωφόρο Δεκελείας όταν η μηχανή που οδηγούσε ο 27χρονος, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, προσέκρουσε στο πίσω μέρος του τρόλεϊ.

Ο 27χρονος, που φορούσε κράνος, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Προανάκριση για τα αίτια της φονικής πρόσκρουσης διενεργεί η Τροχαία Βορειοανατολικης Αττικής.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο που μετέδωσε η ΕΡΤ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τάξη στις ιατρικές διαφημίσεις για την προστασία των πολιτών βάζει ο ΙΣΑ

Μακροζωία: Τι παίζει πιο σημαντικό ρόλο ακόμα και από την διατροφή και την άσκηση, σύμφωνα με μελέτη

ΕΥΔΑΠ: Οδηγός για τις αλλαγές στα τιμολόγια του νερού – 17 ερωτήσεις και απαντήσεις

e-ΕΦΚΑ: Νέα παράταση της προθεσμίας υποβολής για τις ΑΠΔ – Ποιες επιχειρήσεις αφορά

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
13:43 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Τέμπη: Άρχισε η δίκη για τα χαμένα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας – «Κρατάω μικρό καλάθι για την ελληνική δικαιοσύνη» λέει η Καρυστιανού

Στη Λάρισα έχουν μεταβεί σήμερα συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, καθώς διεξάγεται η...
13:38 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Τοποθετήθηκαν οι πρώτες κάμερες ΑΙ στη Λεωφόρο Ποσειδώνος – Θα στέλνουν αυτόματα τα πρόστιμα στην Τροχαία

Σε λειτουργία τέθηκαν οι πρώτες «έξυπνες» κάμερες παρακολούθησης της κυκλοφορίας στους δρόμους...
13:18 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Μεσολόγγι: Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι για bullying σε 14χρονο – Τον ανάγκασαν να γονατίσει και τραβούσαν βίντεο

Ένας 14χρονος και ένας 15χρονος συνελήφθησαν το πρωί της Πέμπτης 18/12 από την Aστυνομία στο Μ...
13:18 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Άφησαν τα ανήλικα παιδιά τους να κοιμούνται στην αυλή – Κάτοικος ειδοποίησε το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Δύο ανήλικα αδελφάκια, μεταξύ αυτών ένα βρέφος, εντοπίστηκαν να κοιμούνται χθες το βράδυ σε αυ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα