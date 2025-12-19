Αγρότες: Παραμένουν στα μπλόκα και ενισχύουν τις δράσεις τους σε Ημαθία, Πέλλα, Πιερία και Καβάλα

Σε συμβολικούς αποκλεισμούς και άλλες δράσεις προχωρούν οι αγρότες στην Ημαθία, την Πέλλα, την Πιερία και την Καβάλα, προκειμένου να δείξουν ότι παραμένουν στα αγροτοκτηνοτροφικά τους μπλόκα, να γνωστοποιήσουν τα αιτήματά τους και να δηλώσουν ότι δεν έχουν στόχο να ταλαιπωρούν την κοινωνία, ιδιαίτερα ενόψει των εορτών. Οι κινήσεις αυτές γίνονται στο πλαίσιο των αποφάσεων που έλαβε χθες η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων κατά τη συνεδρίασή της στον Λευκώνα Σερρών.

Στο πλαίσιο αυτό, οι παραγωγοί προχωρούν σήμερα σε συμβολικό αποκλεισμό των παρακαμπτήριων οδών στον κόμβο της Κουλούρας, διάρκειας μιας ώρας, μέχρι και τη 1:30 το μεσημέρι, διανέμοντας βαζάκια με κομπόστα ροδάκινου. Ο περιορισμός της κυκλοφορίας στις παρακαμπτήριες οδούς δυσχεραίνει ουσιαστικά τη διέλευση προς τη Βέροια, ιδίως λόγω του αγροτικού μπλόκου στον κόμβο Νησελίου Ημαθίας, όπου παραμένει επ’ αόριστον κλειστό το ρεύμα της Εγνατίας Οδού προς την πόλη. Οι παραγωγοί στον κόμβο του Νησελίου διατηρούν ανοιχτή μία δίοδο αποκλειστικά για οχήματα έκτακτης ανάγκης, ενώ στο σημείο βρίσκονται με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα κτηνοτρόφοι και αγρότες από την Κρύα Βρύση του νομού Πέλλας.

Παραμένουν, επίσης, τα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα στον κόμβο Γυψοχωρίου Πέλλας επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, ενώ αγρότες από τη Βεγορίτιδα και το Καϊμακτσαλάν παρέταξαν τα τρακτέρ τους στη θέση «Αλυσίδα», στη διασταύρωση της Δροσιάς Πέλλας.

Σε κινητοποιήσεις συνεχίζουν να βρίσκονται και οι παραγωγοί της Σκύδρας, μπλόκο έστησαν αγρότες από τον δήμο Αλμωπίας στην είσοδο της Αριδαίας και οι Εδεσσαίοι συνάδελφοί τους βρίσκονται σταθερά στον περιφερειακό δρόμο, στο σημείο «Φανάρια». Σύμφωνα με απόφαση γενικών τους συνελεύσεων, θα μεταβούν σήμερα σε κοινή πορεία στο τελωνείο της Σκύδρας και θα προχωρήσουν στον συμβολικό αποκλεισμό του για δύο ώρες από τις 17.00.

Στην Πιερία, αγρότες του Αιγινίου έχουν στήσει μπλόκο στην είσοδο της κωμόπολης, προχωρώντας σε αποκλεισμούς επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης. Στον κόμβο Βαρικού, βρίσκονται παραγωγοί από τον Δήμο Δίου – Ολύμπου, με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα, πραγματοποιώντας συμβολικές κινητοποιήσεις καθημερινά.

Τα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα σε Καβάλα και Δράμα

Στον νομό Καβάλας έχουν στηθεί τρία μπλόκα: στη Χρυσούπολη, στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων και στον κόμβο της Μουσθένης στην Εγνατία Οδό. Οι συμμετέχοντες σε αυτά, τη Δευτέρα 22/12 θα πραγματοποιήσουν κοινή παράσταση διαμαρτυρίας στο υποκατάστημα του ΕΛΓΑ στην Καβάλα. Για σήμερα οι συμμετέχοντες στο μπλόκο που βρίσκεται στον κόμβο της Μουσθένης προχωρούν σε συμβολικό αποκλεισμό του σημείου από τις 4 το απόγευμα και για τουλάχιστον μία ώρα. Στο μεταξύ, ανοιχτό αφήνουν το ενδεχόμενο οι παραγωγοί του μπλόκου στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων να μεταφερθούν σε άλλο κομβικό σημείο.

Σε ισχύ παραμένει ο επ’ αόριστον αποκλεισμός στον κόμβο Κερδυλλίων, επί της Εγνατίας Οδού (Κερδύλλια – Σέρρες και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας), από αγρότες και κτηνοτρόφους του νομού Σερρών. Η κυκλοφορία και διέλευση στο σημείο γίνεται στο εξής μόνο από τις παρακαμπτήριες οδούς για όλα τα οχήματα και τα φορτηγά.

Σε συμβολικούς αποκλεισμούς εξακολουθούν να προχωρούν αγρότες, οι οποίοι έχουν στήσει το μπλόκο τους στη διασταύρωση Κοκκινογείων-Προσοτσάνης, που αποτελεί κεντρικό σημείο σύνδεσης των οικισμών της περιοχής και οδηγεί προς τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, στο πέρασμα της Εξαπλατάνου και προς την πόλη της Δράμας.