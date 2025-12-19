Παπαθανάσης: «Η Ελλάδα αλλάζει με μεταρρυθμίσεις και έργα – Το 2026 χρονιά μεγάλης ανάπτυξης, νέων θέσεων εργασίας, καλύτερων αμοιβών»

  • Ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, υπογράμμισε ότι «η Ελλάδα αλλάζει με μεταρρυθμίσεις και έργα», οι οποίες «δίνουν δυναμική στην οικονομία για να πάει μπροστά».
  • Το νομοσχέδιο αφορά δύο μεταρρυθμίσεις, το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, καθώς και μία ρύθμιση πολύ σημαντική για την κοινωνία σχετικά με τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο.
  • Ο κ. Παπαθανάσης ολοκλήρωσε σημειώνοντας ότι «και το 2026 θα είναι μία χρονιά μεγάλης ανάπτυξης, με δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και καλύτερων αμοιβών».
«Οι μεταρρυθμίσεις δίνουν δυναμική στην οικονομία για να πάει μπροστά και τα έργα την καλύτερη καθημερινότητα για τους πολίτες», ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, ολοκληρώνοντας την συζήτηση του σχεδίου νόμου για το «Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, μεταφορά Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και λοιπές διατάξεις», στην Ολομέλεια της Βουλής.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτό το νομοσχέδιο αφορά δύο μεταρρυθμίσεις, το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, καθώς και μία ρύθμιση πολύ σημαντική για την κοινωνία, αφού τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο ταλαιπωρούν δεκάδες χιλιάδες συμπολίτες μας.

Ο αναπληρωτής υπουργός σημείωσε πως «η Ελλάδα αλλάζει, όχι με λόγια, γιατί με λόγια δεν έχει αλλάξει τίποτα ποτέ, αλλά με μεταρρυθμίσεις και έργα. Οι μεταρρυθμίσεις είναι αυτές που δίνουν δυναμική στην οικονομία για να πάει μπροστά και τα έργα που προσφέρουν μια καλύτερη καθημερινότητα για τους πολίτες. Για να γίνουν όμως έργα, απαιτούνται πόροι. Και οι πόροι μια ορθή δημοσιονομική λειτουργία αλλά και μια διεκδίκηση ως προς τους ευρωπαϊκούς πόρους, καθώς τα έργα εκτελούνται με ευρωπαϊκούς και συγχρηματοδοτούνται και από εθνικούς πόρους».

Το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, όπως τόνισε ο κ. Παπαθανάσης, στηρίζει την ανταγωνιστικότητα και την επιχειρηματικότητα, που με την σειρά τους επιδρούν σε όλο τον κύκλο της οικονομίας, σε υψηλότερους μισθούς, σε περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας. «Η κυβέρνηση επιδιώκει τη συναίνεση και τον διάλογο με τα κόμματα», πρόσθεσε και επέκρινε τα κόμματα της αντιπολίτευσης γιατί «σήμερα που συζητάμε την τροπολογία με τη ρύθμιση των δανείων ελβετικού φράγκου, που είναι ένα βήμα μπροστά, αφορά χιλιάδες συμπολίτες μας, εσείς δεν θέλετε να προχωρήσουμε σε αυτήν την ρύθμιση; Γιατί λέτε “όχι” στην ελπίδα αυτών των συμπολιτών μας. Σε μια ρύθμιση η οποία “πιάνει” μια μεγάλη μερίδα των συμπολιτών μας; Γιατί δεν θέλετε να πάμε μαζί σε αυτό; ή γιατί αρνείστε να ψηφίσετε το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης που σας λέμε ότι είναι ένα πρόγραμμα που ξεκίνησε και οργανώθηκε από την κυβέρνηση της ΝΔ το 2021, με πόρους μιας οικονομίας που μόλις έβγαινε από μια κρίση, με απορρόφηση 10 δισ. ευρώ και τώρα ερχόμαστε με ένα πρόγραμμα υπερδιπλάσιο και το οποίο γυρίζει στην επιχειρηματικότητα, στην καθημερινότητα, σε κοινωνικές δομές αυτό που κάναμε την προηγούμενη πενταετία».

Ο αναπληρωτής υπουργός επεσήμανε ότι οι ετήσιοι στόχοι απορροφητικότητας, παρά τις αρνητικές εκτιμήσεις της αντιπολίτευσης, «πιάνονται» είτε αφορούν το Δημοσιονομικό Πρόγραμμα είτε το Ταμείο Ανάκαμψης, το ΕΣΠΑ και αυτό με το κλείσιμο του 2025. «Δεν έχει κλείσει η επόμενη προγραμματική περίοδος 2028-2034, τώρα συζητείται για αυτό και δεν έχει συμπεριληφθεί στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα. Τώρα διεξάγεται η διαπραγμάτευσή της. Εμείς, ως Ελλάδα, θέλουμε το ταχύτερο να συμφωνήσουμε, αλλά υπάρχουν πολλές αντιδράσεις από άλλες χώρες και από εμάς που θέλουμε να πετύχουμε το καλύτερο αλλά και γρήγορα για μπουν αυτά τα χρήματα στην οικονομία», υπογράμμισε.

Ο κ. Παπαθανάσης ολοκλήρωσε καλώντας τα κόμματα να ψηφίσουν το νομοσχέδιο και σημειώνοντας ότι «και το 2026 θα είναι μία χρονιά μεγάλης ανάπτυξης, με δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και καλύτερων αμοιβών».

Αυτή την ώρα πραγματοποιείται η ονομαστική ψηφοφορία του νομοσχεδίου.

