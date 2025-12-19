Οδοντιατρικός Σύλλογος Αττικής: Προσοχή στις παραπλανητικές διαφημίσεις οδοντικών εμφυτευμάτων

Οδοντιατρικός Σύλλογος Αττικής: Προσοχή στις παραπλανητικές διαφημίσεις οδοντικών εμφυτευμάτων

Διαστάσεις λαμβάνει το τελευταίο χρονικό διάστημα το φαινόμενο της αυξανόμενης προβολής διαφημιστικών καταχωρήσεων που αφορούν σε οδοντιατρικές υπηρεσίες και ειδικότερα, την τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων, καθώς και παραπλανητικές αναφορές σε δήθεν δωρεάν παροχή τους μέσω ΕΟΠΥΥ. Οι πρακτικές αυτές δημιουργούν σύγχυση στους πολίτες και ενέχουν σοβαρό κίνδυνο παραπλάνησης του κοινού.

Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Αττικής (ΟΣΑ) καλεί τους πολίτες να είναι επιφυλακτικοί σε καταχωρήσεις που προβάλλουν εύκολες ή χαμηλού κόστους λύσεις και να εμπιστεύονται τον οδοντίατρό τους. Ξεκαθαρίζει ότι η τοποθέτηση εμφυτευμάτων δεν καλύπτεται από τον ΕΟΠΥΥ.

«Η σύγχρονη τάση για επιθετικό μάρκετινγκ στην οδοντιατρική τείνει να παρουσιάζει τα εμφυτεύματα ως μια εύκολη και άμεση διαδικασία ρουτίνας. Αυτή η υπεραπλούστευση αποκρύπτει την υψηλή χειρουργική δυσκολία και τους πιθανούς κινδύνους, δημιουργώντας στους ασθενείς μια ψευδή αίσθηση ασφάλειας για μια παρέμβαση που απαιτεί βαθιά γνώση και εμπειρία. Διαπιστώνεται μια συστηματική προσπάθεια εμπορευματοποίησης σύνθετων οδοντιατρικών θεραπειών, όπου τα εμφυτεύματα «σερβίρονται» ως μια γρήγορη και εφαρμόσιμη για όλους λύση. Η προσέγγιση αυτή αποπροσανατολίζει το κοινό, παρουσιάζοντας μια απαιτητική ιατρική πράξη ως ένα απλό καταναλωτικό προϊόν, αγνοώντας τις ιδιαιτερότητες της κάθε κλινικής περίπτωσης», τονίζει ο ΟΣΑ.

Προσθέτει ότι η τοποθέτηση εμφυτευμάτων αποτελεί πράξη αυξημένης οδοντιατρικής ευθύνης για τη διενέργεια της οποίας θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σειρά παραμέτρων που διαφέρουν από ασθενή σε ασθενή.

Οι ασθενείς, μετά τον πλήρη κλινικό και ακτινολογικό έλεγχο τους και τη σχετική οδοντιατρική διάγνωση, οφείλουν να ενημερώνονται για τα αναμενόμενα αποτελέσματα και τις συνέπειες της προτεινόμενης ή ενδεδειγμένης θεραπευτικής αγωγής ή τις εναλλακτικές μορφές θεραπείας, για τους τυχόν κινδύνους και τα διάφορα προληπτικά και μεταθεραπευτικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν, καθώς επίσης και για τη διάρκεια και το συνολικό κόστος της θεραπείας.

«Οι “γρήγορες” λύσεις της άμεσης φόρτισης εμφυτευμάτων δεν είναι πάντα ενδεδειγμένες ή ασφαλείς για όλους τους ασθενείς. Η επιλογή ή μη εξαρτάται από τις ιδιαιτερότητες της κατάστασης κάθε ασθενούς», καταλήγει ο ΟΣΑ.

12:42 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

