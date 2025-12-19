Γονείς για πρώτη φορά ο Πιτ Ντέιβιντσον και η Έλσι Χιούιτ

Σύνοψη από το

  • Σε πελάγη ευτυχίας πλέουν ο κωμικός Πιτ Ντέιβιντσον και η Έλσι Χιούιτ, καθώς υποδέχτηκαν το πρώτο τους παιδί, ένα υγιέστατο κοριτσάκι. Το ζευγάρι αποκάλυψε την ευχάριστη είδηση μέσω Instagram, γνωστοποιώντας το όνομα της μικρής ως Σκότι Ρόουζ Χιούιτ Ντέιβιντσον.
  • Το μοντέλο Έλσι Χιούιτ ανακοίνωσε την άφιξη της κόρης τους στις 12/12/2025, συνοδεύοντας την ανάρτηση με στιγμιότυπα και τη λεζάντα: «Το τέλειο αγγελούδι μας ήρθε στον κόσμο στις 12/12/2025. Το καλύτερο δημιούργημά μου μέχρι τώρα. Ξεχειλίζω από αγάπη, ευγνωμοσύνη και απίστευτη χαρά».
  • Το όνομα Σκότι δόθηκε στη νεογέννητη προς τιμήν του εκλιπόντος πατέρα του ηθοποιού, Σκοτ Μάθιου Ντέιβιντσον, ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος στις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

lifestyle

Γονείς για πρώτη φορά ο Πιτ Ντέιβιντσον και η Έλσι Χιούιτ

Σε πελάγη ευτυχίας πλέουν ο δημοφιλής κωμικός Πιτ Ντέιβιντσον (Pete Davidson) και η σύντροφός του, Έλσι Χιούιτ (Elsie Hewitt), καθώς υποδέχτηκαν το πρώτο τους παιδί, ένα υγιέστατο κοριτσάκι.

Το ζευγάρι αποκάλυψε την ευχάριστη είδηση μέσω των λογαριασμών του στο Instagram, κάνοντας γνωστό παράλληλα και το όνομα της μικρής το οποίο είναι Σκότι Ρόουζ Χιούιτ Ντέιβιντσον.

«Το τέλειο αγγελούδι μας ήρθε στον κόσμο στις 12/12/2025. Το καλύτερο δημιούργημά μου μέχρι τώρα. Ξεχειλίζω από αγάπη, ευγνωμοσύνη και απίστευτη χαρά», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης το μοντέλο και τη συνόδευσε με μια σειρά από στιγμιότυπα από τις πρώτες στιγμές με το μωρό.

Όπως αναφέρει το People, το όνομα Σκότι δόθηκε στη νεογέννητη προς τιμήν του εκλιπόντος πατέρα του ηθοποιού.

Ο Σκοτ Μάθιου Ντέιβιντσον (Scott Matthew Davidson), υπηρετούσε ως πυροσβέστης στη Νέα Υόρκη και έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος κατά τη διάρκεια των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, όταν ο Πιτ ήταν επτά ετών.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη elsie (@elsie)

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Κίνδυνος παραπλάνησης από διαφημίσεις οδοντικών εμφυτευμάτων

Καρκίνος του πνεύμονα: Έως 8.000 ζωές μπορούν να σωθούν με την έγκαιρη διάγνωση

Αγορά πολυτελών κατοικιών: Αυτές είναι οι προτεραιότητες των αγοραστών – Σε ποιες περιοχές στρέφονται και τι επιλέγουν

ΕΥΔΑΠ: Στο τραπέζι αλλαγές στους λογαριασμούς του νερού – Τι θα ισχύσει για ευάλωτα νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
12:36 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Γιώργος Μαζωνάκης: «Φοβόταν, θεώρησα ότι έπρεπε να τον προστατεύσω» – Τι λέει η τραγουδίστρια, Νωαίνα για τον Στέφανο Παπαδόπουλο

Σπάει τη σιωπή της η τραγουδίστρια που εμφανιζόταν μαζί με τον Γιώργο Μαζωνάκη και τον Στέφανο...
12:12 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Αλεξάνδρα Νίκα για Κωνσταντίνο Αργυρό: «Τον συμβουλεύομαι για όλα» – Πώς θα περάσουν τις γιορτές

Δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες έκανε η Αλεξάνδρα Νίκα κατά την παρουσίαση της νέας συλλογής...
10:51 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Γιώργος Μαζωνάκης: Η πρώτη αντίδραση της οικογένειάς του μετά τη μήνυση του Στέφανου Παπαδόπουλου

Ο Γιώργος Μαζωνάκης βρίσκεται στο επίκεντρο μετά τη μήνυση που κατέθεσε εναντίον του ο τραγουδ...
10:10 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Ελένη Χατζίδου: «Έχω δεχτεί σεξουαλική παρενόχληση, δεν ήμουν αρκετά γενναία για να το καταγγείλω» – Η αποκάλυψη που σόκαρε τους συνεργάτες της

Σε μια αποκάλυψη σοκ προχώρησε στον αέρα της εκπομπής «Breakfast@STAR» η Ελένη Χατζίδου. Όπως ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα