Γυναίκα που έχασε 18 κιλά αποκαλύπτει τα μυστικά της επιτυχίας της: «Σταματήστε να γυμνάζεστε απλώς για να ολοκληρώσετε την προπόνηση»

Πηγαίνετε τακτικά στο γυμναστήριο χωρίς να βλέπετε κανένα αποτέλεσμα; Συχνά, οι άνθρωποι δυσκολεύονται να επιτύχουν την επιθυμητή απώλειας βάρους, ακόμη κι όταν ελέγχουν τις ποσότητες φαγητού που καταναλώνουν, ακολουθούν υγιεινή διατροφή, γυμνάζονται τακτικά και κοιμούνται 7–8 ώρες τη νύχτα. Σύμφωνα με μία fitness coach, το πρόβλημα συχνά δεν είναι η προσπάθεια, αλλά ο τρόπος προπόνησης.

Πώς να χάσετε βάρος σωστά, σύμφωνα με ειδικό

Τον περασμένο Οκτώβριο, η fitness coach Gina Amin δημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram, στο οποίο αποκάλυψε πώς έχασε 18 κιλά, τις αλλαγές που έκανε στην προπόνησή της και τον τρόπο με τον οποίο πέτυχε τη σωματική της μεταμόρφωση. Στόχος της ήταν να δείξει ότι η απλή παρουσία στο γυμναστήριο δεν αρκεί.

Το μεγαλύτερο λάθος στην προπόνηση που εμποδίζει την απώλεια βάρους

Η Gina εξηγεί ότι πολλοί άνθρωποι μπαίνουν στο γυμναστήριο με τη νοοτροπία: «Τα κατάφερα, είμαι εδώ, γυμνάζομαι». Ωστόσο, τονίζει ότι μπορεί να γυμνάζεστε πέντε φορές την εβδομάδα και παρ’ όλα αυτά να μην βλέπετε κανένα αποτέλεσμα. Ο λόγος είναι ότι η προπόνηση γίνεται μηχανικά και χωρίς στόχο.

Σύμφωνα με την ειδικό, η βασική συμβουλή που βοήθησε και την ίδια να χάσει 18 κιλά ήταν η εξής: «Σταματήστε να προπονείστε απλώς για να τελειώσετε το πρόγραμμα». Η Gina προτείνει να σταματήσετε τις «νωχελικές» κινήσεις, να εστιάζετε στη σωστή εκτέλεση κάθε άσκησης, να κινείστε με πρόθεση και έλεγχο. Όπως λέει χαρακτηριστικά: «Ξεκινήστε να προπονείστε για να γίνετε καλύτεροι. Κινηθείτε με πρόθεση σε κάθε επανάληψη».

Οι 2 συμβουλές της Gina για επιτυχημένη απώλεια βάρους

«Σταματήστε τις νωχελικές κινήσεις στην άσκηση»

«Μην εστιάζετε στα βάρη που σηκώνετε, αλλά στην ποιότητα της άσκησης»

Σύμφωνα με τη Gina Amin, οι περισσότεροι άνθρωποι στο γυμναστήριο απλώς εκτελούν τις ασκήσεις μηχανικά. Αντίθετα, εκείνοι που βλέπουν πραγματικές αλλαγές στο σώμα τους είναι όσοι κινούνται με πρόθεση και έλεγχο. Όπως εξηγεί: «Δεν έχει σημασία μόνο να πάτε στο γυμναστήριο. Σημασία έχει να νιώθετε κάθε επανάληψη, να ελέγχετε κάθε κίνηση και να καταλαβαίνετε ποιον από τους μύες του σώματός σας γυμνάζετε».

Παραδείγματα λαθών στην άσκηση

Η Gina χρησιμοποίησε ασκήσεις όπως τα Romanian Deadlifts (RDLs) και οι προβολές (lunges) για να εξηγήσει τη στρατηγική της.

Αρχικά έδειξε τον λανθασμένο τρόπο εκτέλεσης:

RDL χωρίς ένταση και έλεγχο

προβολές πρόχειρες, πολύ γρήγορες και χωρίς σωστή στάση

Σύμφωνα με την ίδια, έτσι προπονούνται πολλοί και στη συνέχεια αναρωτιούνται γιατί δεν βλέπουν καμία αλλαγή στο σώμα τους.

Η σωστή τεχνική που φέρνει αποτελέσματα

Η fitness coach εξηγεί ότι κάθε επανάληψη πρέπει να είναι αργή και ελεγχόμενη, οι γοφοί πρέπει να κινούνται προς τα πίσω, να νιώθετε το τέντωμα στους οπίσθιους μηριαίους και στη συνέχεια, να σπρώχνετε τους γοφούς μπροστά και να σφίγγετε δυνατά τους γλουτούς

Πώς να κάνετε σωστά τις προβολές

Για τις προβολές, η ειδικός συνιστά όλο το βάρος να πέφτει στο μπροστινό πόδι, ελαφριά κλίση των γοφών προς τα πίσω, ώθηση από το μπροστινό πόδι, έντονη σύσπαση των γλουτών σε κάθε επανάληψη.

Σύμφωνα με τη Gina Amin: «Δεν είναι πάντα καλύτερο να σηκώνετε περισσότερα κιλά. Αυτό που έχει σημασία είναι η ποιότητα της άσκησης». Τονίζει ότι αν δεν υπάρχει σύνδεση νου–μυών κατά την άσκηση η πρόοδος θα είναι αργή ή ανύπαρκτη και το σώμα δεν θα αλλάζει, όσο συχνά κι αν προπονείστε.

Επιπλέον, συμβουλεύει να σκέφτεστε κάθε επανάληψη, να επιβραδύνετε την κίνηση και να γνωρίζετε ακριβώς πού πρέπει να νιώθετε την άσκηση.

Κλείνοντας, η fitness coach προειδοποιεί: «Ο λόγος που πολλοί δεν βλέπουν αλλαγές είναι γιατί βαριούνται κατά τη διάρκεια της προπόνησης. Σας το λέω σοβαρά. Κανείς δεν μιλάει αρκετά γι’ αυτό, αλλά πιστεύω πραγματικά ότι είναι το μυστικό για να δείτε αυτές τις αλλαγές. Όταν σηκώνετε βάρη με κίνητρο, όλα αλλάζουν. Το μυαλό συνδέεται με το σώμα. Η τεχνική βελτιώνεται. Τα αποτελέσματα πολλαπλασιάζονται».