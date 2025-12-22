Κρήτη: Στη φυλακή ο 28χρονος για παιδική πορνογραφία – Η γνωριμία με 15χρονη μέσω social media, οι φωτογραφίες και η καταγγελία

Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό - αστυνομία

Τον δρόμο για την φυλακή πήρε ο 28χρονος Ηρακλειώτης, ο οποίος κατηγορείται ότι διακινούσε υλικό παιδικής πορνογραφίας και συνελήφθη ύστερα από καταγγελία ενός 15χρονου κοριτσιού.

Ο 28χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται, ωστόσο, οι ισχυρισμοί του δεν έπεισαν ανακρίτρια και εισαγγελέα, που τον έκριναν προφυλακιστέο.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα patris.gr, στο κινητό του 28χρονου οι αστυνομικοί βρήκαν φωτογραφίες του ανήλικου κοριτσιού, τις οποίες σύμφωνα με την καταγγελία είχε δημοσιεύσει στο διαδίκτυο με ψεύτικο προφίλ.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από την καταγγελία μίας 15χρονης. Η ανήλικη δεν άντεχε άλλο την πίεση και τις απειλές του 28χρονου και βρήκε τη δύναμη και το κουράγιο να μιλήσει στους γονείς της και να περάσει το κατώφλι του Αστυνομικού Τμήματος της περιοχής, όπου ζει, προκειμένου να τον καταγγείλει.

Ο εφιάλτης του 15χρονου κοριτσιού ξεκίνησε το περασμένο καλοκαίρι, όταν γνώρισε τον 28χρονο μέσω των social media και αντάλλαξαν μηνύματα. Εκείνος της έστειλε γυμνές του φωτογραφίες και με πιέσεις και απειλές κατάφερε να πείσει το μικρό κορίτσι να του στείλει δικές του γυμνές φωτογραφίες. Η 15χρονη τις έστειλε ελπίζοντας ότι έτσι θα τον ξεφορτωνόταν.

Το μαρτύριο, όπως καταγγέλλει το παιδί, συνεχιζόταν και έτσι αποφάσισε να μιλήσει στους γονείς της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο κινητό του τηλέφωνο οι αστυνομικοί εντόπισαν τις γυμνές φωτογραφίες του κοριτσιού καθώς και μία φωτογραφία με ένα πολεμικό όπλο, καλάσνικοφ. Ο ίδιος, όταν ερωτήθηκε σχετικά, υπέδειξε το σημείο όπου είχε κρυμμένο το όπλο, το οποίο απεστάλη στα εγκληματολογικά εργαστήρια των Αθηνών.

 

 

12:49 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

