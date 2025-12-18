Ηράκλειο: Συνελήφθη 28χρονος με καλάσνικοφ στο σπίτι του – Η έρευνα για πορνογραφία ανηλίκων 

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται 28χρονος Κρητικός, από χωριό του νομού Ηρακλείου, σε βάρος του οποίου, σχηματίζεται δικογραφία για πορνογραφία ανηλίκων, αλλά και κατοχή πολεμικού όπλου και συγκεκριμένα καλάσνικοφ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, ο 28χρονος φέρεται να προσέγγισε ένα κορίτσι, μόλις 14, 5 ετών. Στις μεταξύ τους επικοινωνίες κατάφερε, όπως μεταδίδει το ίδιο μέσο ενημέρωσης, να πείσει την ανήλικη να του αποστείλει διαδικτυακά κάποιες πιο προσωπικές φωτογραφίες της, τις οποίες όμως στην πορεία ο 28χρονος φρόντισε, όπως καταγγέλλεται, να τις στείλει και σε οικείο πρόσωπο της ανήλικης, προκειμένου να την εκδικηθεί επί της ουσίας για κάτι που τον δυσαρέστησε.

Φυσικά, η οικογένεια του κοριτσιού αντέδρασε άμεσα και στις αρχές Δεκεμβρίου προσέφυγε στις Αρχές, ζητώντας τη διερεύνηση της υπόθεσης και την τιμωρία του υπαίτιου. Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έρευνα στην οικία του 28χρονου, όπου βρήκαν στο κινητό του τηλέφωνο τις επίμαχες φωτογραφίες. Εκτός από αυτές, βρήκαν και ένα καλάσνικοφ, η κατοχή του οποίου, συνιστά κακούργημα.

Ο 28χρονος με τη δικογραφία που σχημάτισε σε βάρος του το αρμόδιο γραφείο Ανηλίκων της Ασφάλειας Ηρακλείου θα οδηγηθεί αύριο ενώπιον του εισαγγελέα Ηρακλείου.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Συνελήφθη σήμερα το πρωί σε περιοχή του Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου 28χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας σήμερα (18.12.2025) πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του 28χρονου κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πολεμικό τυφέκιο τύπου “Kalashnikov”,

γεμιστήρας

113 φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων

μαχαίρι

2 κινητά τηλέφωνα

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.