Μιχάλης Χουρδάκης: «Είμαι διαθέσιμος να συμβάλω στην προσωρινή κάλυψη του ιατρείου της Ψερίμου» – Η επιστολή στον Άδωνι Γεωργιάδη

Δήλωση διαθεσιμότητας για προσωρινή κάλυψη ιατρικού κενού στο Περιφερειακό Ιατρείο στην Ψέριμο απέστειλε στον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, ο ανεξάρτητος βουλευτής και εκπρόσωπος Τύπου του Κινήματος Δημοκρατίας, Μιχάλης Χουρδάκης.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Αύγουστο, το enikos.gr με ρεπορτάζ του είχε αναδείξει το κρίσιμο ζήτημα της έλλειψης γιατρού στην Ψέριμο, το οποίο είχε κάνει ορισμένους κατοίκους να σκέφτονται ακόμη και να εγκαταλείψουν τον τόπο που μεγάλωσαν, όσο κι αν δεν το επιθυμούν. Τότε με απόφαση του υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, Θανάση Δαβάκη, τοποθετήθηκε ιατρός, οπλίτης θητείας, πτυχιούχος Ιατρικής, για την υγειονομική κάλυψη του Περιφερειακού Ιατρείου Ψερίμου.

Η θητεία του οπλίτη ολοκληρώθηκε πριν από περίπου ενάμιση μήνα και από τότε η Ψέριμος βρίσκονται και πάλι χωρίς ιατρό, με τους κατοίκους να βιώνουν τον χειμώνα αποκομμένοι σε ένα νησί χωρίς μόνιμη ιατρική περίθαλψη.

Η δήλωση διαθεσιμότητας του Μιχάλη Χουρδάκη

Την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, ο Μιχάλης Χουρδάκης έστειλε επιστολή στον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη δηλώνοντας την διαθεσιμότητά του για την προσωρινή κάλυψη ιατρικού κενού στη Ψέριμο.

«Δηλώνω επισήμως τη διαθεσιμότητά μου να μεταβώ στην Ψέριμο, προκειμένου να συμβάλω στην προσωρινή κάλυψη του ιατρείου του νησιού στο χρονικό διάστημα από 21 έως 28 Δεκεμβρίου 2025, καθώς και όσο απαιτηθεί εντός του διαστήματος κατά το οποίο η Βουλή των Ελλήνων θα είναι κλειστή, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο από τις αρμόδιες υπηρεσίες» αναφέρει μεταξύ άλλων στην δήλωσή του ο ανεξάρτητος βουλευτής και εκπρόσωπος Τύπου του Κινήματος Δημοκρατίας.

Αναλυτικά:

«Προς τον κύριο Άδωνι Σπυρίδωνα Γεωργιάδη Υπουργό Υγείας

Θέμα: Δήλωση διαθεσιμότητας για προσωρινή κάλυψη ιατρικού κενού στο Π.Ι. Ψερίμου (21–28/12)

Κύριε Υπουργέ,

Στην Ελλάδα του 2025, εξακολουθούν να υπάρχουν μικρά και απομακρυσμένα νησιά που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ιατρικής κάλυψης. Ένα από αυτά είναι η Ψέριμος, η οποία βρίσκεται εκ νέου αντιμέτωπη με την απουσία γιατρού, ακόμη και κατά την κρίσιμη περίοδο των εορτών.

Με την παρούσα, δηλώνω επισήμως τη διαθεσιμότητά μου να μεταβώ στην Ψέριμο, προκειμένου να συμβάλω στην προσωρινή κάλυψη του ιατρείου του νησιού στο χρονικό διάστημα από 21 έως 28 Δεκεμβρίου 2025, καθώς και όσο απαιτηθεί εντός του διαστήματος κατά το οποίο η Βουλή των Ελλήνων θα είναι κλειστή, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Είμαι Καθηγητής Ειδικός Γενικής και Οικογενειακής Ιατρικής και υπηρετώ παράλληλα ως Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης. Η παρούσα δήλωση γίνεται αποκλειστικά στο πλαίσιο της επιστημονικής μου ιδιότητας και της ανάγκης άμεσης ενίσχυσης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε ακριτικές περιοχές.

Η Ψέριμος δεν αποτελεί για εμένα άγνωστο τόπο, καθώς την έχω επισκεφθεί τα προηγούμενα έτη, αποκτώντας προσωπική γνώση των συνθηκών ζωής και των πραγματικών αναγκών των κατοίκων ενός μικρού νησιού με αυξημένες υγειονομικές ευαλωτότητες.

Θεωρώ αυτονόητο ότι η παρούσα πρωτοβουλία δεν υποκαθιστά την ευθύνη της Πολιτείας για μόνιμη και επαρκή στελέχωση των δομών υγείας, αλλά αποσκοπεί στη συνδρομή προς του κατοίκους της ακριτικής Ελλάδας, σε ένα συγκεκριμένο και χρονικά περιορισμένο πλαίσιο, ώστε να μη μείνει το νησί χωρίς ιατρική κάλυψη κατά τις ημέρες των εορτών.

Παραμένω στη διάθεσή σας για κάθε αναγκαία διευκρίνιση ή διαδικαστική ενέργεια εκ μέρους μου.

Με εκτίμηση, Δρ. Μιχαήλ Χουρδάκης»

Η ανακοίνωση του Κινήματος Δημοκρατίας

«Την έντονη αναστάτωση που βιώνουν οι κάτοικοι της Ψερίμου, οι οποίοι παραμένουν εκ νέου χωρίς μόνιμη ιατρική κάλυψη, φέρνουν στο προσκήνιο πρόσφατα δημοσιεύματα, αναδεικνύοντας τις σοβαρές επιπτώσεις για την καθημερινότητα και την ασφάλεια των κατοίκων του ακριτικού νησιού.

Με δεδομένο ότι η θητεία του οπλίτη ιατρού ολοκληρώθηκε πριν από περίπου ενάμιση μήνα και μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει σταθερή λύση, ο Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης και Εκπρόσωπος Τύπου του Κινήματος Δημοκρατίας, Δρ. Μιχάλης Χουρδάκης, Καθηγητής και Ειδικός Γενικής – Οικογενειακής Ιατρικής, προτίθεται να μεταβεί ο ίδιος στην Ψέριμο προκειμένου να καλύψει το Περιφερειακό Ιατρείο του νησιού κατά το διάστημα 21-28 Δεκεμβρίου, οπότε και οι εργασίες της Βουλής διακόπτονται, και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εφόσον καταστεί αναγκαίο.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δρ. Χουρδάκης έχει ήδη επικοινωνήσει με το Υπουργείο Υγείας και τους αρμόδιους φορείς, θέτοντας στη διάθεσή τους την επιστημονική του ιδιότητα και εμπειρία, έως ότου δοθεί μόνιμη και θεσμική λύση στο πρόβλημα της υγειονομικής κάλυψης του νησιού.

Η Ψέριμος δεν αποτελεί για τον Δρ. Χουρδάκη έναν άγνωστο τόπο. Το 2022 την επισκέφθηκε με τη σύντροφό του και το 2023 με τα παιδιά του, αποκτώντας προσωπική γνώση των συνθηκών ζωής και των πραγματικών αναγκών των κατοίκων ενός μικρού ακριτικού νησιού. Όπως επισημαίνεται, η πρωτοβουλία αυτή δεν υποκαθιστά την ευθύνη της Πολιτείας, αλλά αποσκοπεί στην άμεση ανακούφιση των κατοίκων σε μια κρίσιμη περίοδο, ιδίως για ευάλωτες ομάδες, οικογένειες με μικρά παιδιά και ηλικιωμένους, που βιώνουν τον χειμώνα χωρίς σταθερή πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες υγείας.

“Η υγειονομική φροντίδα στα μικρά και ακριτικά νησιά δεν μπορεί να εξαρτάται από προσωρινές λύσεις ή καλές προθέσεις. Μέχρι να υπάρξει μόνιμη κάλυψη, οφείλουμε όλοι να σταθούμε έμπρακτα δίπλα στους πολίτες”, σημειώνει ο Δρ. Χουρδάκης».