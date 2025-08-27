Ψέριμος: Με απόφαση του υφυπουργού Εθνικής Άμυνας τοποθετείται ιατρός, οπλίτης θητείας, στο Περιφερειακό Ιατρείο

Με απόφαση του υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, Θανάση Δαβάκη, τοποθετείται ιατρός, οπλίτης θητείας, πτυχιούχος Ιατρικής, για την υγειονομική κάλυψη του Περιφερειακού Ιατρείου Ψερίμου.

«Οι Ένοπλες Δυνάμεις στέκονται διαρκώς στο πλευρό της κοινωνίας, έτοιμες να προσφέρουν βοήθεια όπου και όποτε χρειαστεί. Με στοχευμένες πρωτοβουλίες συνεχίζουμε να ενισχύουμε έμπρακτα το δημόσιο σύστημα υγείας, διασφαλίζοντας ότι κάθε πολίτης και ιδιαίτερα οι κάτοικοι νησιών μας, όπως αυτό της Ψερίμου, θα έχουν δημόσια ιατροφαρμακευτική κάλυψη», δήλωσε σχετικά ο κ. Δαβάκης.

Το enikos.gr με ρεπορτάζ του ανέδειξε το κρίσιμο ζήτημα της έλλειψης γιατρού, το οποίο είχε κάνει ορισμένους κατοίκους να σκέφτονται ακόμη και να εγκαταλείψουν τον τόπο που μεγάλωσαν, όσο κι αν δεν το επιθυμούν.