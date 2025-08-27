ΑΑΔΕ: Σαρωτικοί έλεγχοι σε τουριστικούς προορισμούς – Πάνω από 400 παραβάσεις και «λουκέτα» 48 ωρών

Enikos Newsroom

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εντατικοί έλεγχοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) σε τουριστικούς προορισμούς με αυξημένη επισκεψιμότητα. Κατά το διάστημα 16–25 Αυγούστου 2025 , μικτά κλιμάκια της ΑΑΔΕ πραγματοποίησαν εκτεταμένους ελέγχους σε Ρόδο, Πάρο, Κρήτη, Ύδρα, Κέρκυρα και Πειραιά, όπου διαπιστώθηκαν περισσότερες από 400 παραβάσεις μη έκδοσης φορολογικών στοιχείων.

ΑΑΔΕ: Διακοπή εργασιών σε πραγματικό χρόνο προγενέστερο της λύσης ή και θέσης σε εκκαθάριση
  • Στη Ρόδο, σε επιχείρηση χονδρικής και λιανικής πώλησης ποτών βρέθηκαν 306 κουτιά μπύρας χωρίς προβλεπόμενες ενδείξεις, ενώ καταλογίστηκαν μη εκδοθέντα παραστατικά που αντιστοιχούν σε 285 φιάλες, αξίας σχεδόν 7.000 ευρώ. Παράλληλα, σε εστιατόριο, επιχείρηση θαλάσσιων παιχνιδιών και παγωτοπωλείο διαπιστώθηκε η μη έκδοση συνολικά σχεδόν 90 παραστατικών, αξίας άνω των 6.000 ευρώ.
  • Στην Πάρο, σε γνωστό εστιατόριο δεν εκδόθηκαν 3 παραστατικά αξίας άνω των 1.800 ευρώ.
  • Στα Χανιά, σε ψησταριά και σε επιχείρηση μίσθωσης ομπρελοκαθισμάτων εντοπίστηκαν συνολικά 49 μη εκδοθέντα παραστατικά.
  • Στην Ύδρα, έλεγχοι σε δύο καφέ–μπαρ αποκάλυψαν 45 μη εκδοθέντα παραστατικά.
  • Στην Κέρκυρα σειρά επιχειρήσεων εστίασης και αναψυχής εντοπίστηκαν χωρίς την έκδοση αποδείξεων.
  • Τέλος, στον Πειραιά σε εστιατόριο καταγράφηκε μη έκδοση 20 παραστατικών.

Σε όλες τις περιπτώσεις, οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ προχώρησαν στην επιβολή προστίμων και στο «λουκέτο» των επιχειρήσεων για 48 ώρες.

Οι επιχειρησιακές δράσεις της ΑΑΔΕ συνεχίζονται με αμείωτη ένταση σε όλη την επικράτεια, με στόχο την προστασία των καταναλωτών, την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης και τη στήριξη των συνεπών επαγγελματιών.

16:30 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

