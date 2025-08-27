Μητσοτάκης για τον θάνατο του Κωνσταντίνου Πυλαρινού: «Υπηρέτησε με συνέπεια, επί δεκαετίες ολόκληρες, την πατρίδα κερδίζοντας τον σεβασμό συναγωνιστών και πολιτικών αντιπάλων»

«Με συγκίνηση αποχαιρετώ τον Κώστα Πυλαρινό. Ένα ιστορικό στέλεχος της παράταξής μας που υπηρέτησε με συνέπεια, επί δεκαετίες ολόκληρες, την πατρίδα», αναφέρει σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τον θάνατο του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας.

Όπως επισημαίνει ο πρωθυπουργός, «από τα πρώτα του βήματα τη δεκαετία του 1950 στο γραφείο του Κωνσταντίνου Καραμανλή, μέχρι τις τελευταίες του ημέρες που παρέμενε ενεργός και παρεμβατικός, κερδίζοντας τον σεβασμό συναγωνιστών και πολιτικών αντιπάλων».

«Ήταν ένας δημόσιος λειτουργός που εργαζόταν πάντα με την ίδια συνέπεια, γιατί πίστευε πραγματικά ότι μπορεί να κάνει τα πράγματα καλύτερα. Είτε ως νομάρχης, βουλευτής Επικρατείας, σύμβουλος και Γενικός Γραμματέας υπουργείων, είτε ως εκπρόσωπος Τύπου της κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και, αργότερα, ως πρόεδρος της Ένωσης τέως Βουλευτών. Ενώ με τις θητείες του στο Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού και την Εκκλησία της Ελλάδος, απέδειξε ότι η πολιτική, ο πολιτισμός και η πίστη είναι απλώς διαφορετικές εκφράσεις της διαχρονικής του δέσμευσης να προσφέρει ανιδιοτελώς στην κοινωνία και τον τόπο», προσθέτει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και καταλήγει στην ανάρτησή του εκφράζοντας τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους φίλους του.