Φορολοταρία Ιουλίου: Έγινε η κλήρωση – Μπείτε εδώ για να δείτε αν κερδίσατε έως 50.000 ευρώ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα από την ΑΑΔΕ η 46η δημόσια κλήρωση της φορολοταρίας του Δημοσίου για τις συναλλαγές του Ιουλίου.

Η μηνιαία κλήρωση της φορολοταρίας μοιράζει χρήματα σε 556 τυχερούς:

1 τυχερός κερδίζει 50.000 ευρώ

5 τυχεροί κερδίζουν από 20.000 ευρώ ο έκαστος

50 τυχεροί κερδίζουν από 5.000 ευρώ ο έκαστος

500 τυχεροί κερδίζουν από 1.000 ευρώ ο έκαστος

Ο πρώτος τυχερός της φορολοταρίας κερδίζει 50.000 ευρώ ενώ τα υπόλοιπά έπαθλα διαμορφώνονται κλιμακωτά και τα ποσά είναι ακατάσχετα και αφορολόγητα.

Διευκρινίζεται πως οι φορολογούμενοι που κληρώνονται και που δεν έχουν δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό, έχουν προθεσμία 3 μηνών από την ημερομηνία της κλήρωσης για να δηλώσουν τον τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο επιθυμούν να πιστωθεί το χρηματικό έπαθλο, στην εφαρμογή προσωποποιημένης πληροφόρησης του TAXISnet.

Δείτε τους τυχερούς λαχνούς εδώ

Δείτε εδώ την ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ με τους τυχερούς της φορολοταρίας