Συντάξεις Μαΐου 2026: Την επόμενη εβδομάδα οι πληρωμές – Όλες οι λεπτομέρειες

Κατερίνα Φεσσά

Oικονομία

συντάξεις

Την επόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί η καταβολή των κύριων και των επικουρικών συντάξεων για τον μήνα Μάιο 2026.

Ειδικότερα:

Την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026 θα πραγματοποιηθεί η καταβολή:

  • των κύριων συντάξεων από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ,
  • των κύριων συντάξεων που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα)
  • και όλων των επικουρικών συντάξεων  ο του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).

Την ημέρα αυτήν θα λάβουν το συνολικό ποσό των 1.295.000.000 ευρώ 2.585.000 δικαιούχοι.  Ωστόσο τα χρήματα θα πιστωθούν το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης, δηλαδή την Παρασκευή, 23 Απριλίου.

Τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2026 θα δοθούν:

  • οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ]
  • και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου. Ωστόσο η πίστωση των χρημάτων αυτών θα γίνει το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας, δηλαδή την Παρασκευή, 24 Απριλίου.

 

