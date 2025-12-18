Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την περιοχή; Είναι από τις πιο γνωστές

Σύνοψη από το

  • Αν έχετε μεγαλώσει στην Αθήνα και πιστεύετε ότι την γνωρίζετε, ένα νέο κουίζ σας προκαλεί να ανακαλύψετε πόσο λίγα ξέρετε για το παρελθόν της αγαπημένης σας πόλης.
  • Μία σπάνια φωτογραφία δίνει μία μοναδική ματιά στην παλιά Αθήνα, αποκαλύπτοντας μία πασίγνωστη περιοχή στο κέντρο της πόλης.
  • Το κουίζ σας καλεί να αναγνωρίσετε την περιοχή, η οποία είναι από τις πιο γνωστές, με επιλογές όπως Θησείο, Πλάκα ή Μοναστηράκι.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

timeout

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την περιοχή; Είναι από τις πιο γνωστές

Αν έχεις μεγαλώσει στην Αθήνα και πιστεύεις ότι την γνωρίζεις, διαπιστώνεις ότι ξέρεις τελικά πολύ λίγα για το παρελθόν της αγαπημένης σου πόλης.

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την περιοχή; Έχετε περάσει 100% από εκεί

Μία τέτοια φωτογραφία, όπως η παρακάτω, δίνει μία σπάνια ματιά στην παλιά Αθήνα. Φαίνεται μία πασίγνωστη περιοχή στο κέντρο της πόλης. Μπορείς να προσπαθήσεις να καταλάβεις ποια είναι;

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την περιοχή; Είναι από τις πιο γνωστές

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την οδό; Είναι από τις πιο γνωστές
  • Θησείο
  • Πλάκα
  • Μοναστηράκι

Η απάντηση στο κουίζ για την παλιά Αθήνα

Στη φωτογραφία (φωτογράφος Garo Willard Ray. Αρχείο Aρμενικής φωτογραφίας) που έχει τραβηχτεί περίπου το 1920 βλέπετε το Θησείο και έναν καταυλισμό προσφύγων.

Το Θησείο είναι μια περιορισμένη μικρή συνοικία–περιοχή της Αθήνας που βρίσκεται βορειοδυτικά της Ακρόπολης, μεταξύ της συνοικίας του Αστεροσκοπείου (νότια), των Πετραλώνων (νοτιοδυτικά), του Κεραμεικού (δυτικά), του Ψυρρή (βόρεια), ενώ ανατολικά το Θησείο συνορεύει με το Μοναστηράκι και την Αρχαία Αγορά της Αθήνας.

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την οδό; Είναι από τις πιο γνωστές

Έχει χαρακτηριστεί παραδοσιακός οικισμός. Στον ίδιο χώρο βρίσκεται κι ένα υπόλοιπο τμήμα της άλλοτε μικρής συνοικίας της Στοάς Αττάλου. Πήρε το όνομά του από τον παρακείμενο Ναό του Ηφαίστου, που ονομάζονταν παλαιότερα λανθασμένα Θησείο από τις ανάγλυφες παραστάσεις των άθλων του Θησέα που φέρονται στις μετώπες του.

Αναφορές για την περιοχή υπάρχουν από την αρχαιότητα καθώς ανήκε πάντα στο κέντρο της αρχαίας πόλης των Αθηνών. Την 1η Δεκεμβρίου 1834 έγινε στην περιοχή του Κεραμεικού (στη συμβολή των οδών Ερμού και Πειραιώς) η επίσημη υποδοχή – άφιξη του βασιλιά Όθωνα στην Αθήνα, με πομπή που κατέληξε στον ναό του Αγίου Γεωργίου (πρόκειται για τον Ναό του Ηφαίστου που είχε μετατραπεί σε χριστιανικό ναό) προκειμένου να παραστεί ο νέος βασιλιάς στην δοξολογία για την άφιξη του.

Μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή δημιουργήθηκε προσφυγική συνοικία με παραπήγματα στη περιοχή της εκκλησίας του Αγίου Φιλίππου εκατέρωθεν της σιδηροδρομικής γραμμής. Η μικρή αυτή συνοικία γκρεμίστηκε κατά τη διάρκεια των ανασκαφών της Αρχαίας Αγοράς.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΔΥ: Δωρεάν τεστ για HIV, Ηπατίτιδες, Σύφιλη, Χλαμύδια, Γονόρροια

100 χρόνια ΠΙΣ: Ένας αιώνας προσφοράς στην Ιατρική και την κοινωνία

Αμετάβλητα για τέταρτη συνεχόμενη φορά τα επιτόκια της ΕΚΤ – Ποιες είναι οι προβλέψεις για τον πληθωρισμό και την οικονομία...

Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά: Δείτε πόσα χρήματα θα πάρουν ως αμοιβή όσοι εργαστούν

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
16:00 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

Τα 5 ζώδια που θα ευνοηθούν στα οικονομικά τους το 2026 – «Τραβούν το χρήμα σαν μαγνήτες»

Πέντε ζώδια προσελκύουν χρήματα χωρίς προσπάθεια το 2026, καθώς το σύμπαν εργάζεται αδιάκοπα υ...
11:00 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

Αν κάνετε συνεχώς αυτά τα 8 πράγματα με τα κατοικίδιά σας, σας λείπει η ανθρώπινη επαφή

Πολλοί άνθρωποι βρίσκουν τον εαυτό τους να περνούν μεγάλο μέρος της ημέρας χαϊδεύοντας τα κατο...
10:02 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ένα ισχυρό σημάδι από το σύμπαν – «Αποκαλύπτεται κάτι που μπορεί να αλλάξει τη ζωή μας»

Τέσσερα ζώδια λαμβάνουν ένα ισχυρό σημάδι από το σύμπαν στις 18 Δεκεμβρίου 2025, κατά τη διάρκ...
09:00 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

Η σύζυγός του παραπονιέται για τα χρήματα που της δίνει για ψώνια κάθε μήνα – «Λέει ότι νιώθει φτωχή και της είπα να βρει δουλειά»

Ένας άνδρας μοιράστηκε ότι η νοικοκυρά γυναίκα του ένιωσε «φτωχή» βλέποντας άλλους να ξοδεύουν...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα