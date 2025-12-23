Ανδρουλάκης: «Η ΝΔ γνώριζε από το 2020 για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ»

Σύνοψη από το

  • Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε πυρά κατά της κυβέρνησης, τονίζοντας ότι «η κυβέρνηση ήδη από το 2020 γνώριζε το σκάνδαλο» του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κατέστησε υπεύθυνο τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την απώλεια πόρων 1 δισ. ευρώ και τις αγροτικές κινητοποιήσεις.
  • Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε συγκεκριμένες προτάσεις για τη μείωση του κόστους παραγωγής των αγροτών, όπως κιλοβατώρα στα 7 λεπτά και σχέδιο ενεργειακών κοινοτήτων. Επίσης, πρότεινε η διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ να επιλέγεται με πενταετή θητεία από ανεξάρτητη διαδικασία.
  • Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξέφρασε αισιοδοξία για τις βουλευτικές εκλογές, τονίζοντας ότι «το ΠΑΣΟΚ μπορεί να είναι πρώτο κόμμα και να έχουμε πολιτική αλλαγή». Πρόσθεσε πως με το ΠΑΣΟΚ πρώτο, η ΝΔ θα φύγει από την κυβέρνηση.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Ανδρουλάκης: «Η ΝΔ γνώριζε από το 2020 για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ»

Πυρά κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας σε δηλώσεις του στο MEGA πως η ΝΔ καθορίζει την τύχη των αγροτών, ενώ επεσήμανε πως υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις που θα μείωναν το κόστος παραγωγής και θα μετέτρεπαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε αναπτυξιακό οργανισμό.

«Η επιθυμία μας είναι να κάνουν οι αγρότες Χριστούγεννα στο σπίτι τους με τις οικογένειές τους, αλλά το μαχαίρι και το πεπόνι είναι στα χέρια της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού», δήλωσε αρχικά ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Προτείναμε για πέντε χρόνια την κιλοβατώρα στα 7 λεπτά και 5 ευρώ το πάγιο, να υπάρχει σχέδιο ενεργειακών κοινοτήτων ώστε να έχουν φτηνέ ενέργεια και να παράγουν δική τους ενέργεια και οι συνεταιρισμοί. Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες να έχουν ένα τιμολόγιο με μέσο όρο των πέντε χαμηλότερων τιμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και νομίζω ότι σημαντικό είναι επιτέλους να υπάρχουν κάποιοι ελεγκτικοί μηχανισμοί», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Όσο για τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, είπε: «Προτείναμε η διοίκηση του αυτόνομου ΟΠΕΚΕΠΕ να επιλέγεται με πενταετή θητεία από ανεξάρτητη διαδικασία, ώστε να μην είναι κομματικές επιλογές. Μέσα σε πέντε χρόνια είχαμε 6 αποτυχημένες κομματικές επιλογές της ΝΔ».

«Η κυβέρνηση ήδη από το 2020 γνώριζε το σκάνδαλο. Γιατί έπρεπε να χαθούν πόροι ύψους 1 δισ. ευρώ;», συμπλήρωσε, καθιστώντας υπεύθυνο τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τις αγροτικές κινητοποιήσεις», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

«Η ΝΔ από την αγωνία της να μείνει στην καρέκλα λειτουργεί με όρους σκοτεινούς. Υπάρχει ζήτημα κράτους δικαίου. Και άφησαν να κλέβουν, και υπάρχει δικογραφία που είναι όλοι γαλάζιοι, και προσπαθούν να πετάξουν τις ευθύνες εδώ κι εκεί», σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να είναι πρώτο κόμμα»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης εξέφρασε αισιοδοξία για τις βουλευτικές εκλογές, υπογραμμίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να επιτύχει πολιτική αλλαγή.

«Το ΠΑΣΟΚ στις βουλευτικές εκλογές θα πάει πολύ καλά, με στόχο να έχουμε πολιτική αλλαγή. Θεωρώ ότι οι πολίτες σήμερα είναι απελπισμένοι με την ακρίβεια και τα προβλήματα. Το μότο που συναντώ είναι ότι ‘δεν βρίσκουμε λύση’, υπάρχει απογοήτευση του κόσμου», υππογράμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Πιστεύω στο τέλος θα επιβραβεύσει το πρόγραμμά μας και τη στάση μου απέναντι στα συμφέρονται και τη στάση μου απέναντι στη ΝΔ και τους θεσμούς. Η στάση μου είναι σκληρή, αλλά πάντα λειτουργώ θεσμικά. Δεν παίζω παιχνίδια παρασκηνίου. Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να είναι πρώτο κόμμα και να έχουμε πολιτική αλλαγή. Με πρώτο το ΠΑΣΟΚ η ΝΔ θα φύγει από την κυβέρνηση, η ΝΔ πρέπει να πάει αντιπολίτευση», είπε.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πάρκινσον: Ο χορός μπορεί να καθυστερήσει την εξέλιξη της νόσου – Πόσα λεπτά αρκούν

Ποια συμπτώματα έχει το μίνι εγκεφαλικό – Μπορεί να εμφανιστούν ακόμα και μήνες πριν από ένα βαρύ επεισόδιο

Επτά δράσεις για νέες θέσεις εργασίας – Τα προγράμματα που θα «τρέξουν» το επόμενο εξάμηνο

Τελωνειακοί δασμοί: Οριστικοποιήθηκε η συμφωνία της Ινδονησίας με τις ΗΠΑ – Ποια εμπόδια ξεπεράστηκαν

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
11:47 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Μητσοτάκης για αγροτικές κινητοποιήσεις: Η κυβέρνηση δεν πρόκειται να υποκύψει σε εκβιασμούς

Νέο μήνυμα στους αγρότες έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της εισήγησής...
11:34 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ – Η εισήγηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο

Η εισήγηση του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στο Υπουργικό Συμβούλιο.  
10:12 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Ξεκινάει σήμερα το πρόγραμμα για την παχυσαρκία με 30.000 δικαιούχους – Πάνω από 2 εκατ. οι εμβολιασμοί για την γρίπη

Για την εποχική γρίπη, η οποία είναι σε έξαρση, καθώς και για τα προγράμματα προληπτικού ελέγχ...
07:55 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Υπουργικό Συμβούλιο: Στις 11:00 η συνεδρίαση – Τι θα πει ο Πρωθυπουργός στους αγρότες και η ατζέντα για τις μεταρρυθμίσεις

Συνεδριάζει σήμερα στις 11:00 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα