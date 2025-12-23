Τηλεθέαση (22/12): Πρωτιά για τον Άγιο Έρωτα σε Δυναμικό Κοινό και Γενικό Σύνολο

Σύνοψη από το

  • Στην κορυφή της τηλεθέασης βρέθηκε ο Άγιος Έρωτας, καταγράφοντας την υψηλότερη επίδοση τόσο στο Δυναμικό Κοινό όσο και στο Γενικό Σύνολο.
  • Δυναμική παρουσία είχαν επίσης οι σειρές Γη της Ελιάς, Μια νύχτα μόνο και Porto Leone, σε μια βραδιά με έντονο ανταγωνισμό στην prime time ζώνη.
  • Συγκεκριμένα, ο Άγιος Έρωτας κυριάρχησε με 17,5% στο Δυναμικό Κοινό και 21,7% στο Γενικό Σύνολο, επιβεβαιώνοντας την πρωτιά του.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

Media

Τηλεθέαση (22/12): Πρωτιά για τον Άγιο Έρωτα σε Δυναμικό Κοινό και Γενικό Σύνολο

Στην κορυφή της τηλεθέασης βρέθηκε ο Άγιος Έρωτας, καταγράφοντας την υψηλότερη επίδοση τόσο στο Δυναμικό Κοινό όσο και στο Γενικό Σύνολο.

Δυναμική παρουσία είχαν επίσης οι σειρές Γη της Ελιάς, Μια νύχτα μόνο και Porto Leone, σε μια βραδιά με έντονο ανταγωνισμό στην prime time ζώνη.

Δυναμικό Κοινό

Εκπομπή Ποσοστό
Άγιος Έρωτας 17,5%
Μια νύχτα μόνο 13,1%
Porto Leone 12,3%
Γη της Ελιάς 11%
Τηλεμαραθώνιος ΑΝΤ1 6,9%
Real View 2,1%

Γενικό Σύνολο

Εκπομπή Ποσοστό
Άγιος Έρωτας 21,7%
Γη της Ελιάς 19,8%
Μια νύχτα μόνο 17,8%
Porto Leone 15,4%
Τηλεμαραθώνιος ΑΝΤ1 7,9%
Real View 1,7%

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποια συμπτώματα έχει το μίνι εγκεφαλικό – Μπορεί να εμφανιστούν ακόμα και μήνες πριν από ένα βαρύ επεισόδιο

Στοιχεία σοκ για τη χρήση ναρκωτικών και αλκοόλ από ανήλικους-Καμπανάκι κινδύνου ενόψει γιορτών

Προκήρυξη ΑΣΕΠ για 2.217 μόνιμες θέσεις στο Δημόσιο: Ποιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση και μέχρι τι ώρα

ΟΠΕΚΕΠΕ: Σήμερα ανοίγει η πλατφόρμα για τα αγροτεμάχια – Ποιους αφορά

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
07:01 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Την Κυριακή με τη Realnews: Δωροεπιταγή 10€

Την Κυριακή με τη Realnews: Δωροεπιταγή 10€ Δωροεπιταγή αξίας 10€ για αγορές άνω των 60€ από τ...
20:16 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

«Το παιδί από την αρχή»: Special edition επεισόδια της επιτυχημένης σειράς αρχίζουν από σήμερα στην ΕΡΤ1

«Το παιδί», η ξεχωριστή σειρά της ΕΡΤ1 με στοιχεία μαύρης κωμωδίας, που φέρει την υπογραφή του...
19:41 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια – Η Αλεξάνδρα ανακαλύπτει το μυστικό της Γαλήνης και της στήνει παγίδα

Απόψε στις 22:30 στον Alpha η συγκλονιστική συνέχεια της δραματικής σειράς του Apha «Porto Leo...
19:16 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Άγιος έρωτας: Η Πετρούλα αφήνει την τελευταία της πνοή

Καθηλώνει το προτελευταίο επεισόδιο της χρονιάς της σειράς “Άγιος Έρωτας” απόψε στ...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα