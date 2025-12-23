Τηλεθέαση (22/12): Πρωτιά για τον Άγιο Έρωτα σε Δυναμικό Κοινό και Γενικό Σύνολο

Στην κορυφή της τηλεθέασης βρέθηκε ο Άγιος Έρωτας, καταγράφοντας την υψηλότερη επίδοση τόσο στο Δυναμικό Κοινό όσο και στο Γενικό Σύνολο.

Δυναμική παρουσία είχαν επίσης οι σειρές Γη της Ελιάς, Μια νύχτα μόνο και Porto Leone, σε μια βραδιά με έντονο ανταγωνισμό στην prime time ζώνη.

Δυναμικό Κοινό

Εκπομπή Ποσοστό Άγιος Έρωτας 17,5% Μια νύχτα μόνο 13,1% Porto Leone 12,3% Γη της Ελιάς 11% Τηλεμαραθώνιος ΑΝΤ1 6,9% Real View 2,1%

Γενικό Σύνολο