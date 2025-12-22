Τηλεθέαση (21/12): Μάχη στην prime time – Ποιοι ξεχώρισαν σε δυναμικό και σύνολο

  • Έντονος ήταν ο ανταγωνισμός στην τηλεθέαση της prime time ζώνης, με τα στοιχεία να αποτυπώνουν τις διαφορετικές προτιμήσεις των τηλεθεατών.
  • Στο δυναμικό κοινό, το IQ160 και το The Voice σημείωσαν τα υψηλότερα ποσοστά, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική τους στις νεανικές ηλικίες.
  • Αντίθετα, στο γενικό σύνολο την πρωτιά κατέκτησε η σειρά Μια νύχτα μόνο, αφήνοντας πίσω ισχυρά brands όπως το The Voice και τη Γη της Ελιάς.
Έντονος ήταν ο ανταγωνισμός στην τηλεθέαση της prime time ζώνης.

Στο δυναμικό κοινό, το IQ160 και το The Voice σημείωσαν τα υψηλότερα ποσοστά, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική τους στις νεανικές ηλικίες.

Αντίθετα, στο γενικό σύνολο την πρωτιά κατέκτησε η σειρά Μια νύχτα μόνο, αφήνοντας πίσω ισχυρά brands όπως το The Voice και τη Γη της Ελιάς.

Τα στοιχεία τηλεθέασης αποτυπώνουν τις διαφορετικές προτιμήσεις των τηλεθεατών και τη σκληρή μάχη που δίνεται καθημερινά για την κορυφή.

Δυναμικό Κοινό

Εκπομπή Ποσοστό
IQ160 16,1%
The Voice 15,6%
Μια νύχτα μόνο 13,9%
Γη της Ελιάς 11,4%
Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 10,6%
Ο Δικαστής 2,4%

 

Γενικό Σύνολο

Εκπομπή Ποσοστό
Μια νύχτα μόνο 20,3%
The Voice 19,2%
Γη της Ελιάς 18,6%
Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 14,1%
IQ160 12,7%
Ο Δικαστής 4,2%

