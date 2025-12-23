Αγρότες: Ανοίγουν τα ρεύματα κυκλοφορίας στα τελωνεία Ευζώνων και Νίκης – Συμβολικός αποκλεισμός στον Προμαχώνα

  • Στους Ευζώνους και τη Νίκη, οι αγρότες αναστέλλουν τις κινητοποιήσεις μέχρι και την Παρασκευή, διευκολύνοντας τη μετακίνηση των πολιτών για τα Χριστούγεννα, απελευθερώνοντας πλήρως τα ρεύματα κυκλοφορίας.
  • Στον Προμαχώνα, αγρότες και κτηνοτρόφοι προχωρούν σήμερα σε συμβολικό αποκλεισμό του τελωνείου για φορτηγά παντός τύπου, διάρκειας έως και τριών ωρών. Ανήμερα των Χριστουγέννων θα πραγματοποιήσουν γενική συνέλευση για τον καθορισμό της συνέχειας των κινητοποιήσεων.
  • Σε ισχύ παραμένει ο επ’ αόριστον αποκλεισμός του τελωνείου της Εξοχής, στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, για τη διέλευση φορτηγών παντός τύπου. Η κυκλοφορία των επιβατικών οχημάτων διεξάγεται κανονικά μέσω παρακαμπτήριων οδών.
Στους Ευζώνους και τη Νίκη, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, οι αγρότες αναστέλλουν τις κινητοποιήσεις μέχρι και την Παρασκευή, διευκολύνοντας τη μετακίνηση των πολιτών για τα Χριστούγεννα, ενώ στην Εξοχή και τον Προμαχώνα, στα σύνορα με τη Βουλγαρία, οι δράσεις συνεχίζονται με στοχευμένες και συμβολικές παρεμβάσεις, εν αναμονή αποφάσεων για τη συνέχιση των κινητοποιήσεων μετά τις γιορτές.

Συγκεκριμένα, στο τελωνείο των Ευζώνων, εντός της ημέρας, οι αγροτοκτηνοτρόφοι θα απομακρύνουν τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα από το κέντρο του οδοστρώματος και θα τα τοποθετήσουν στα αριστερά και δεξιά του, απελευθερώνοντας πλήρως τα ρεύματα κυκλοφορίας, ώστε να πραγματοποιείται απρόσκοπτα η διέλευση φορτηγών, τουριστικών λεωφορείων και επιβατικών οχημάτων. Παρά την αναστολή των κινητοποιήσεων, θα παραμείνουν κανονικά στο μπλόκο και στις βάρδιές τους, όπου σκοπεύουν να περάσουν τις γιορτινές ημέρες μαζί με τις οικογένειές τους, χωρίς να παρεμποδίζεται η ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας.

Αντίστοιχα, στο μπλόκο του τελωνείου της Νίκης δεν προγραμματίζεται κανένας αποκλεισμός έως τις 26/12. Για σήμερα, ωστόσο, οι συμμετέχοντες αναμένεται να μεταβούν στο Κέντρο Υγείας Αμυνταίου μαζί με συναδέλφους τους, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει προγραμματιστεί η παρουσία κυβερνητικού στελέχους, προκειμένου να πραγματοποιήσουν παράσταση διαμαρτυρίας.

Στον Προμαχώνα, αγρότες και κτηνοτρόφοι προχωρούν σήμερα σε συμβολικό αποκλεισμό του τελωνείου για φορτηγά παντός τύπου, διάρκειας έως και τριών ωρών, από τις 14:00 το μεσημέρι, με τη συμμετοχή περισσότερων τρακτέρ και αγροτικών οχημάτων. Μετά τη λήξη της κινητοποίησης, τα οχήματα θα παραταχθούν δεξιά και αριστερά του οδοστρώματος, μιας και έως και την Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου δεν προγραμματίζεται νέα κινητοποίηση, προκειμένου να παραμείνει ο δρόμος ελεύθερος για τους εκδρομείς και τους ταξιδιώτες των εορτών.

Ανήμερα των Χριστουγέννων, οι συμμετέχοντες στο μπλόκο του Προμαχώνα, θα πραγματοποιήσουν γενική συνέλευση, κατά την οποία θα καθοριστεί ο τρόπος συνέχισης των κινητοποιήσεων από τις 26/12 και μετά.

Την ίδια ώρα, σε ισχύ παραμένει ο επ’ αόριστον αποκλεισμός του τελωνείου της Εξοχής, στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, για τη διέλευση φορτηγών παντός τύπου, ο οποίος ξεκίνησε χθες στις 12 το μεσημέρι από αγρότες και κτηνοτρόφους της περιοχής Νευροκοπίου Δράμας. Η κυκλοφορία των επιβατικών οχημάτων, των τουριστικών λεωφορείων και των οχημάτων έκτακτης ανάγκης διεξάγεται κανονικά μέσω παρακαμπτήριων οδών, ενώ το μπλόκο έχει στηθεί σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το τελωνείο. Εντός της ημέρας αναμένεται να πραγματοποιηθεί γενική συνέλευση, κατά την οποία θα αποφασιστεί η στάση που θα τηρηθεί κατά τις ημέρες των Χριστουγέννων.

