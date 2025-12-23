Κρήτη: Συνελήφθη 70χρονος για άσεμνες χειρονομίες σε 13χρονο – «Έκανα πλάκα»

Σύνοψη από το

  • Σε σοκ βρίσκεται ένα 13χρονο αγόρι, καθώς χθες (22/12) στη Νέα Αλικαρνασσό, στην Κρήτη, ένας 70χρονος προέβη σε άσεμνες χειρονομίες και ακατάλληλες φράσεις σε βάρος του.
  • Ο πατέρας του παιδιού κατήγγειλε το περιστατικό στο Γραφείο Ανηλίκων της Ασφάλειας Ηρακλείου, επιδεικνύοντας ψυχραιμία.
  • Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 70χρονο, ο οποίος φέρεται να παραδέχθηκε τις άσεμνες κινήσεις, υποστηρίζοντας ότι έκανε «πλάκα», και συνελήφθη.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό, ΕΛΑΣ, αστυνομία

Σε σοκ βρίσκεται ένα 13χρονο αγόρι, καθώς χθες (22/12) στη Νέα Αλικαρνασσό, στην Κρήτη, ένας 70χρονος προέβη σε άσεμνες χειρονομίες και ακατάλληλες φράσεις σε βάρος του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, το παιδί επέστρεψε αμέσως στο σπίτι του και ενημέρωσε τον πατέρα του για το περιστατικό που συνέβη γύρω στις 9:00.

Ο πατέρας, επιδεικνύοντας ψυχραιμία και αυτοσυγκράτηση, απέφυγε να αντιμετωπίσει ο ίδιος τον δράστη και κατέφυγε στο Γραφείο Ανηλίκων της Ασφάλειας Ηρακλείου, όπου κατήγγειλε το περιστατικό.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 70χρονο, ο οποίος φέρεται να παραδέχθηκε τις άσεμνες κινήσεις, υποστηρίζοντας ότι έκανε «πλάκα».

Ο δράστης συνελήφθη και πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη, με βάση τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, ενώ η υπόθεση συνεχίζει να διερευνάται από τις αρμόδιες αρχές.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποια συμπτώματα έχει το μίνι εγκεφαλικό – Μπορεί να εμφανιστούν ακόμα και μήνες πριν από ένα βαρύ επεισόδιο

Στοιχεία σοκ για τη χρήση ναρκωτικών και αλκοόλ από ανήλικους-Καμπανάκι κινδύνου ενόψει γιορτών

Προκήρυξη ΑΣΕΠ για 2.217 μόνιμες θέσεις στο Δημόσιο: Ποιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση και μέχρι τι ώρα

ΟΠΕΚΕΠΕ: Σήμερα ανοίγει η πλατφόρμα για τα αγροτεμάχια – Ποιους αφορά

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
10:02 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Ποσειδώνος: Φωτιά σε αυτοκίνητο στο ύψος του Μοσχάτου – Διακοπή κυκλοφορίας

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το πρωί της Τρίτης (23/12), έπειτα από φωτιά που ...
09:25 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Ηράκλειο: Πέταξαν κόκκινη μπογιά στο κτίριο της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης

Φθορές προκάλεσαν άγνωστοι στο κτίριο που στεγάζεται η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφ...
09:15 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Χριστούγεννα: Τροποποιήσεις στα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς – Πώς θα κινηθούν

Στο εορταστικούς ρυθμούς μπαίνουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αττική, με ειδικές ρυθμίσεις ...
08:52 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε όχημα στον περιφερειακό – Δείτε βίντεο αναγνώστη

Συναγερμός σήμανε νωρίτερα σήμερα (23/12) το πρωί στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, έπειτα από φωτιά...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα