Κρήτη: Συνελήφθη 70χρονος για άσεμνες χειρονομίες σε 13χρονο – «Έκανα πλάκα»

Σε σοκ βρίσκεται ένα 13χρονο αγόρι, καθώς χθες (22/12) στη Νέα Αλικαρνασσό, στην Κρήτη, ένας 70χρονος προέβη σε άσεμνες χειρονομίες και ακατάλληλες φράσεις σε βάρος του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, το παιδί επέστρεψε αμέσως στο σπίτι του και ενημέρωσε τον πατέρα του για το περιστατικό που συνέβη γύρω στις 9:00.

Ο πατέρας, επιδεικνύοντας ψυχραιμία και αυτοσυγκράτηση, απέφυγε να αντιμετωπίσει ο ίδιος τον δράστη και κατέφυγε στο Γραφείο Ανηλίκων της Ασφάλειας Ηρακλείου, όπου κατήγγειλε το περιστατικό.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 70χρονο, ο οποίος φέρεται να παραδέχθηκε τις άσεμνες κινήσεις, υποστηρίζοντας ότι έκανε «πλάκα».

Ο δράστης συνελήφθη και πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη, με βάση τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, ενώ η υπόθεση συνεχίζει να διερευνάται από τις αρμόδιες αρχές.