Netflix: Το νέο true crime ντοκιμαντέρ για τον «Zodiac» θα παρουσιάσει πρωτόγνωρα στοιχεία για τον πιο διάσημο serial killer

To Netflix ανακοίνωσε την κυκλοφορία του νέο true crime ντοκιμάντερ, τριών επεισοδίων, με τίτλο «This is the Zodiac Speaking», το οποίο υπόσχεται να ρίξει νέο φως στην άλυτη υπόθεση του πιο διάσημου serial killer. Η σειρά, παραγωγής Ample Entertainment και σε σκηνοθεσία των Ari Mark και Phil Lott, θα παρουσιάσει στο κοινό νέες συνεντεύξεις και στοιχεία που ενισχύουν την υποψία ότι ο βασικός ύποπτος που έχει αναφερθεί -ο Arthur Leigh Allen- μπορεί να είναι ο πραγματικός ένοχος των δολοφονιών του Zodiac.

Ο Zodiac είναι ένας από τους πιο διαβόητους κατά συρροή δολοφόνους στην ιστορία των ΗΠΑ, όπου έδρασε στη βόρεια Καλιφόρνια στα τέλη της δεκαετίας του 1960. Τα επιβεβαιωμένα θύματά του περιλαμβάνουν 5 άτομα, κυρίως νεαρά ζευγάρια, που δολοφονήθηκαν μεταξύ Δεκεμβρίου 1968 και Οκτωβρίου 1969. Ο δολοφόνος κέρδισε την προσοχή των ΜΜΕ για τα προκλητικά και κρυπτογραφημένα γράμματα που απέστειλε σε τοπικές εφημερίδες, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τις δολοφονίες και απειλώντας με περαιτέρω βία.

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ο Zodiac ισχυρίστηκε πως είχε σκοτώσει μέχρι και 37 άτομα, ωστόσο μόνο πέντε δολοφονίες έχουν συνδεθεί άμεσα μαζί του. Η έρευνα παραμένει ανοιχτή καθώς δεν έχει αναγνωριστεί κανείς ως ο δολοφόνος.

Η επικοινωνία του δολοφόνου με τις αστυνομικές αρχές και τα μέσα ενημέρωσης άρχισε σύντομα μετά την πρώτη του δολοφονία, αποστέλλοντας κρυπτογράμματα, μερικά από τα οποία παραμένουν άλυτα μέχρι σήμερα. Η αλληλογραφία του σταμάτησε στα μέσα της δεκαετίας του 1970, γεγονός που έχει προκαλέσει εικασίες σχετικά με το αν είναι ακόμα ζωντανός ή αν έχει σταματήσει τις επιθέσεις.

Οι Mark και Lott είναι επίσης εκτελεστικοί παραγωγοί της σειράς «This is the Zodiac Speaking». Ο τίτλος αναφέρεται στον τρόπο που ο δολοφόνος ξεκινούσε κάθε γράμμα του.

«Υπάρχουν μόνο λίγες πραγματικές υποθέσεις δολοφονίας που δεν είναι μόνο χαρακτηριστικά αμερικανικές, αλλά ορίζουν πραγματικά μια εποχή», δήλωσε ο Mark, σύμφωνα με το Variety. «Η υπόθεση του Zodiac», είπε, «ορίζει επίσης το είδος του true crime με πολλούς τρόπους».

Η σειρά «This is the Zodiac Speaking» επικεντρώνεται στον Arthur Leigh Allen, τον μοναδικό ύποπτο που έχει ποτέ ονομαστεί από την αστυνομία, παρουσιάζοντας «πρωτόγνωρα αποδεικτικά στοιχεία», όπως σημειώνει το Mashable, που προέρχονται οικογενειακούς φίλους του και μια οικογένεια που είχε τον Allen ως δάσκαλο.

Στη σειρά, που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 23 Οκτωβρίου, εξετάζονται αρχειακά και άλλα αποδεικτικά στοιχεία, ενώ συνδέονται περισσότερες λεπτομέρειες μεταξύ του Allen και των δολοφονιών του Zodiac.

Οι σκηνοθέτες σημείωσαν ότι η οικογένεια που είχε τον Allen ως δάσκαλο άρχισε να συνδυάζει στοιχεία αφού παρακολούθησε την ταινία «Zodiac» του David Fincher το 2007. «Ο Fincher έκανε γυρίσματα στα πραγματικά σημεία των δολοφονιών και συνειδητοποίησαν: “ίσως αυτός ήταν πραγματικά ο Zodiac, γιατί μας πήγε σε όλα αυτά τα μέρη”», είπε ο Mark.

Οι Ari Mark και Phil Lott συνεργάστηκαν επίσης με τον συγγραφέα Robert Graysmith, ο οποίος έγραψε το βιβλίο που ενέπνευσε την ταινία του Fincher. «Είχαμε πρόσβαση σε αυτόν με τρόπο που κανείς άλλος δεν είχε πραγματικά», δήλωσε ο Mark. «Εκείνος πραγματικά μας έδωσε μια προοπτική».

Με το ενδιαφέρον για τον Zodiac να μην έχει φθαρεί με το πέρασμα των χρόνων, η σειρά «This is the Zodiac Speaking» αναμένεται να προσφέρει μια νέα διάσταση στην υπόθεση που στοιχειώνει την αμερικανική κοινωνία εδώ και δεκαετίες.