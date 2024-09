Μέση Ανατολή: Χιλιάδες οικογένειες φεύγουν από τον νότιο Λίβανο λόγω των ισραηλινών επιδρομών

Περισσότεροι από 65 πύραυλοι, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, έχουν εκτοξευθεί από τον Λίβανο προς το βόρειο Ισραήλ από το πρωί της Τρίτης, ενισχύοντας την αυξανόμενη ένταση στην περιοχή. Οι φερόμενες επιθέσεις της Χεζμπολάχ έχουν προκαλέσει ζημιές και έναν ελαφρύ τραυματισμό, ενώ οι δυνάμεις ασφαλείας και οι διασώστες βρίσκονται σε επιφυλακή για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Οι πρώτες επιθέσεις σημειώθηκαν γύρω στις 7:43 π.μ., όταν περίπου 10 ρουκέτες κατευθύνθηκαν προς περιοχές ανατολικά της Χάιφα. Ορισμένες από αυτές αναχαιτίστηκαν από τα συστήματα αεράμυνας του Ισραήλ. Από τα θραύσματα μιας από τις αναχαιτισμένες ρουκέτες τραυματίστηκε ελαφρά μια γυναίκα 58 ετών, η οποία μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών, όπως ανέφεραν οι διασώστες.

Λίγο αργότερα, στις 9:36 π.μ., 5 ακόμα ρουκέτες εκτοξεύτηκαν προς την κοιλάδα Ιζραέλ. Ορισμένες από αυτές αναχαιτίστηκαν από τα ισραηλινά συστήματα αεράμυνας, ενώ οι υπόλοιπες έπεσαν σε ανοιχτές περιοχές, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί ή ζημιές.

Η πιο σοβαρή επίθεση της ημέρας σημειώθηκε στις 9:42 π.μ., όταν εκτοξεύθηκε μια μαζική ομοβροντία 50 ρουκετών προς την περιοχή της Κιριάτ Σμόνα. Σύμφωνα με τις αναφορές των IDF, μερικές από αυτές αναχαιτίστηκαν, αλλά αρκετές έπληξαν την πόλη, προκαλώντας υλικές ζημιές σε κτίρια και υποδομές. Ευτυχώς, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί από αυτήν την επίθεση.

After a night in which Hezbollah launched dozens of rockets toward northern Israel, the terrorist group fired about 30 more rockets at Kiryat Shmona just minutes ago.

Several buildings are now on fire. pic.twitter.com/gx7I5QhOmS

